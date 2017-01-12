İlk filmde başlarına gelen olayların ardından Gürkan (Gökhan Yıkılkan) ve Altan (İnan Ulaş Torun), Cevat Bakır’ın (Gürkan Uygun) onlara verdiği son bir işi yapmaları halinde affedileceklerdir. O da Şahin’in cesedini sorunsuz bir şekilde ortadan kaldırmalarıdır. Ancak iki kafadar yine bir işi beceremeycek, Cevat Bakır’ı, Necmi Baba’yı (Tuna Orhan) ve daha fazlasını peşlerine takmayı başaracaktır. Onları bu durumdan kurtarmaya çalışacak kişi ise Manyak Kerim (Ali Çatalbaş) olacaktır.

Vizyon Tarihi: 13 Ocak 2017

Yapımı : 2017 – Türkiye

Tür : Komedi

Yönetmen : Orçun Benli

Oyuncular : Gökhan Yıkılkan , İnan Ulaş Torun , Gürkan Uygun , Ali Çatalbaş , Tuna Orhan

Senaryo : Orçun Benli , Bilal Kalyoncu , Şükrü Üçpınar

Yapımcı : –

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