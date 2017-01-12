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Malatya Haber -

Hep Yek

Hep Yek
  • 13.01.2017
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İlk filmde başlarına gelen olayların ardından Gürkan (Gökhan Yıkılkan) ve Altan (İnan Ulaş Torun), Cevat Bakır’ın (Gürkan Uygun) onlara verdiği son bir işi yapmaları halinde affedileceklerdir. O da Şahin’in cesedini sorunsuz bir şekilde ortadan kaldırmalarıdır. Ancak iki kafadar yine bir işi beceremeycek, Cevat Bakır’ı, Necmi Baba’yı (Tuna Orhan) ve daha fazlasını peşlerine takmayı başaracaktır. Onları bu durumdan kurtarmaya çalışacak kişi ise Manyak Kerim (Ali Çatalbaş) olacaktır.

Vizyon Tarihi: 13 Ocak 2017
Yapımı : 2017 – Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Orçun Benli
Oyuncular : Gökhan Yıkılkan , İnan Ulaş Torun , Gürkan Uygun , Ali Çatalbaş , Tuna Orhan
Senaryo : Orçun Benli , Bilal Kalyoncu , Şükrü Üçpınar
Yapımcı : –

sinemalar.com

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