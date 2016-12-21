Malatya Baskilliler Derneği yönetimini kabul eden Vali Toprak, “Ülkemiz çok sıkıntılı günler geçirdi, hatta bu günde geçiriyor. Hepimiz dikkatli olmalıyız, bu birlik, beraberlik ve güzelliği inancımız gibi yaşamamız gerekiyor.”dedi.

Malatya Baskilliler Derneği Başkanı Yunus Görgün ve Dernek Yönetim Kurulu ve üyeleri Vali Mustafa Toprak’ı makamında ziyaret ettiler.

Başkan Görgün, göreve başlamasından bu yana uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen 15 Temmuz ve gelişen olaylar sebebi ile Vali Toprak’ın yoğun gündemi ve çalışmaları münasebetiyle kendisini ancak ziyaret edebildiklerini ifade etti.

Görgün, Vali Toprak’ın 15 Temmuz sürecindeki yönetiminden duydukları memnuniyeti dile getirerek,”Sizlerin bu süreçteki yönetiminiz bizleri onurlandırdı ve gururlandırdı. Siz olmasaydınız bu gün biz burada oturamayabilirdik.” diyerek kendisi ve dernek üyeleri adına teşekkür etti.

Vali Toprak da “Ülkemiz çok sıkıntılı günler geçirdi, hatta bu günde geçiriyor. Bu hainlerin hesabı ülkeyi iç savaşa götürmek, bu günde bu net olarak görünüyor ve halen bunun hesabını yapıyorlar. Rus Büyükelçisinin öldürülmesinden, bombalamalardan, uluslar arası açıklamalardan da görülüyor. Zihinlerinde kalan o ‘Böl, Parçala, Yut’ un geçmişten kalan düşüncelerini sürdürüyorlar. Onun için bizim birliğimiz, beraberliğimiz, gönülden davranışımız ufak tefek ayrılıkları gayrılıkları bir tarafa bırakmamız gerekiyor.

Mezhep, meşrep, inanç, insani değerler, ülkenin değerleri, kültürel değerleri, manevi değerler gibi tüm değerlerimize saygı duyarak birlikte yaşam kültürümüzü korumalı, kollamalıyız. Hepimiz dikkatli olmalıyız, bu birlik, beraberlik ve güzelliği inancımız gibi yaşamamız gerekiyor. İnsanlarımızın birliği bizim için vazgeçilmez. Herkes aynı pencereden bakmak zorunda değil ama devletimizin birliğine, bekasına, güzelliğine, ülkesine, vatanına, bayrağına, bayrağının ay yıldızına aynı pencereden bakmak mecburiyetindeyiz.” dedi.

Hisli, heyecanlı işlerden toplumun uzak durması ve tutulması gerektiğini, terör saldırısı vb. olaylar sonrasında vatandaşların sakin olmasının lazım geldiğini, belli yerlere saldırıp yakıp yıkmasının asla ve asla doğru olmadığını belirterek hainleri bulup gereğini yapmanın devletin işi olduğunu söyledi. Sivil toplum örgütlerinin, derneklerin vatandaşları olumlu bir şekilde yönlendirmede büyük katkıları olduğunu ve olması gerektiğini de ifade etti.

Vali Toprak’ın konuşmasının ardından ziyaretçiler kendilerini tanıtarak bazı konulardaki sorunlarını ileterek yardım talebinde bulundular.

Dernek üyeleri, derneklerinin 30 yılı aşkın bir süredir Malatya’da faaliyet gösterirken Baskilli olmaktan ve Malatya’da yaşıyor olmaktan onur ve mutluluk duyduklarını da ayrıca ve özellikle belirtmek istediklerini ifade ettiler.

Başkan Görgün, Baskil ilçesinin Elazığ’a bağlı olmasına rağmen bağlı köylerin genellikle baraja yakın sahil köyleri olması dolayısı ile Malatya ile daha çok irtibatlı olduklarını, ulaşımın feribot ile sağlandığını, feribot seferlerinin de sık olmaması sebebi ile çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti. Geçmiş yıllarda gündeme gelen demiryolu köprüsü üstüne yapılması planlanan ancak maddi sebeplerden ele alınamayan Karayolu köprüsü projesinden bahsetti. Ulaşım sorunları sebebi ile çocuklarının eğitim ve öğretimini Malatya’da gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Görgün acil bir durumda 70-80 km.lik bir karayolu yolculuğu gerçekleştirmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Başkan Görgün ve üyeler, kültürel, ekonomik, sosyal bağlarının tamamı ile Malatya’da olduğunu belirtirken ulaşımdaki sorunlarının çözülmesi amacı ile feribot seferlerinin arttırılması, köprü yapılarak karayolu ulaşımının sağlanması konusunda yardımlarını talep ettiler.

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