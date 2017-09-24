“Hepsi Bir Yana Bu Çalışma Bir Yana”

Fırat Mahallesi Hastane Caddesi sakinleri ile Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan biraraya geldiler. Burada yapılan toplantıda, mahallelilik olgusu, komşuluk ilişkileri ve Battalgazi Belediyesi’nin hizmetleri konuşuldu.

Mahalle Müzeleri ile mahallelik olgusunu yaygınlaştırmak ve geliştirmek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. İlki Kurban Bayramı’nda Küçük Hüseyin Bey ve Büyük Hüseyin Mahallesi’nde yapılan mahallelilik olgusu ve komşuluk ilişkileri toplantısının ikincisi Fırat Mahallesi Hastane Caddesi sakinleriyle yapıldı.

Toplantıya, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Sayın, Zafer Kırçuval, Yaşar Karataş, Fırat Mahallesi Muhtarı Remzi Akdemir, bazı birim müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı. Burada ilk olarak konuşan mahalle sakinlerinden Mehmet Karabay, “Başkanımızı bir ziyaretimizde kendisi mahallelilik ruhunu geliştirmek için bir çalışma yapmamızı istedi. Biz de bu isteği seve seve yerine getirmek için böyle bir program yaptık. Başkanımızın yaptığı çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür ederiz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, mahallelik olgusunun önemine dikkat çekerek, “Mahallelilik olgusu önemli bir olgudur. Bana 2004 seçimlerinde en büyük projen nedir diye sorduklarında Mahalle Müzeleri ve mahallelilik olgusunun yerine yerleştirilmesi dedik. Tabi o zamanlar bizleri anlamakta sıkıntı yaşanmış olabilir. Şimdi sorduklarında en büyük projemin ne olduğunu yine Mahalle Müzeleri ve Mahallelilik olgusudur diyorum. Biz trilyonlarca hizmet yapmışız. Hizmet binaları yapmışsınız, konkasörler yapmışsınız, asfalt üniteleri yapmışsınız, hanlar, hamamlar yapmışsınız, kervansaraylar yapmışsınız. Engelsiz Yaşam Merkezi yapmışsınız, Yaşam ve Spor Merkezleri yapıyorsunuz. Bir tarafta Yeşil Kuşak çalışması yapıyorsunuz, bir tarafta eski Çınarı tabiat varlıklarını korumaya alacak çalışmalar yapmışsınız, bir tarafta Yaşam Müzeleri, öteki tarafta Tahtalı Minare Hamamı, bir tarafta Şifalı İspendere Suları, bir tarafta araç gereçler, alt yapı, üst yapı, çevre düzenlemesi, parklar yapmışsınız. Ancak tüm bu yaptıklarımız bir tarafa, mahallelilik bilincinin oluşturulması için yapılan çalışmalar bir tarafa” diye konuştu.

Mahalle Müzeleri’nin önemine dikkat çeken Başkan Gürkan, “Mahalle müzeleri belki bizim için küçük bir adımdır ancak, Türkiye için çok büyük bir adımdır. Burada özellikle mahalle sakinlerine ve vatandaşlarımıza büyük bir sorumluluk düşüyor. Türkiye sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bir tarafta Milli Güvenlik Kurulu toplantısı, akabinde Bakanlar Kurulu toplantısı var. Bir tarafta askerlerimiz Kuzey Irak Bölgesinde tatbikatı var. Aşağıda Suriye bölgesinde sıkıntılar var. Bir tarafta da terör sıkıntısı var. Eğer biz mahallelik ruhunu gerçek anlamda pekiştirir, yerli yerince yerleştirirsek, işte o milli birlik ve beraberlik dediğimiz toplumun bütünleşmesi ve toplum dinamizminin oluşmasının en temel öğesi budur. Biz insan olarak sosyal bir varlığız. Bizler acılarımızı paylaşarak azaltmayı, sevinçlerimizi paylaşarak çoğaltmayı bırakmamamız gerekiyor. O yüzden biz mahallelilik ruhunu önemsiyoruz. O yüzden biz toplum olarak birbirimizin sıkıntıları ve sorunlarıyla ilgilenmemiz gerekiyor. Bizler birbirimizle selamlaşmayı yaygınlaştırarak, sosyalleşmeyi de sağlarız. Benim belediye başkanı olarak sizden istirhamım artık sizler mahallenin sakinleri olmayın, mahallenin sahibi olun. Apartmanın sakini değil, apartmanın sahibi olalım. Komşuluk ilişkileri kapsamında birimize zarar geldiğinde hepimiz sahiplenelim. Gerçek anlamda zihinlerimizi buna hazırlarsak, ben inanıyorum ki huzurumuz daha fazla olacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan, belediye hizmetlerine de değinerek, “Bizim Belediyeciliğimizde gelirlerimizin yüzde yetmişini yatırımlara gidiyor. Bu Türkiye tarihinde bir ilktir. Ayrıca hibe olarak aldığımız yardımlar bunların haricindedir. Bizim bütçemizle yaptığımız işler mütenasip değildir. Bütçemizin her yıl en az beş katı on katı işler yapmışızdır. Bakın bu zamana kadar yeşil kuşak kapsamında, tahtalı minare, DSİ’nin arsasının parasal değerlerine baktığınızda bunların yekunu milyarlarca liraya tekabül eder. Yeni parayla bunu söylüyorum. Türkiye tarihinde bir dönemde hizmet binası yapan hiçbir belediye yoktur. Biz bir dönemde bir değil iki hizmet binası yaptık. Bu hizmet binalarını ise 11 ayda bitirdik. Bizim yaptığımız hizmet binasının bir örneği Türkiye’de yoktur. Yeşil bina, akıllı bina dediğimiz hiçbir hizmet binası yoktur” diyerek, önemli hizmetlere imza attıklarını kaydetti.

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