Hepsi Gönüllü Olunca Kur’a Çekildi

Muş’ta görevli Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ’a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere dualarla uğurlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi’nde düzenlenen uğurlama töreninde dualar edildi, kurbanlar kesildi.

“Afrin’e gitmek için hepsi gönüllü oldu”

Vali Aziz Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, özel harekat polislerinin fedakarlıklarına dikkati çekti.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile bir süre önce yaptığı görüşmeye değinen Yıldırım, aralarında geçen konuşmayı “Emniyet Müdürümüze sordum, ‘Bizim özel harekatçılarımızdan da Afrin’e giden var mı diye.’ ‘Var’ dedi. ‘Nasıl belirledik’ dedim, ‘Gönüllülük esasına göre’ dedi. ‘Peki gönüllü yeterince çıktı mı’ dedim, ‘Hepsi gönüllüydü kura çektik aralarında’ dedi.” sözleri ile aktardı.

Özel harekat polislerinin fedakarlık ve kahramanlıkları karşısında duygulandığını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

“Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Çok şey planladım söylemek için fakat sizin bu fedakarlık ve kahramanlığınız karşısında içinde bulunduğum yoğun duygu nedeniyle pek çoğunu sarf edemiyorum. Ama bilin ki bizlerin gönlü sizlerle, bu milletin gönlü sizlerledir.

Vatanın bekası için bizden sonrakilere daha güzel bir Türkiye bırakmak için daha güzel, daha güçlü bir devlet bırakabilmek için hepimizin fedakarlık yapması gerekiyordu siz öncüler oldunuz. Burada ben dahil bütün arkadaşlarınız sizin yerinizde olmayı çok arzu ederdik bunu bilesiniz.”

PÖH timlerinin görevlerinizi yapmış olarak sağlıcakla ve muzaffer bir şekilde dönmesi temennisini dile getiren Yıldırım, “Biz de sizlere dualar edeceğiz inşallah. Her halükarda kazanıyoruz. Şehit de olsak kazanıyoruz, gazi kalsak da kazanıyoruz, cephedeki kahramanlarımıza dua etsek de kazanıyoruz. Yeter ki her şeyi Allah rızası için yapalım, yeter ki her şeyi bu vatan, milletin bekası için yapalım, yeter ki her şeyi gönlümüzden gelerek vatan sevgisi ile yapalım. Rabbim sizleri muhafaza etsin inşallah.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurayla belirlenen 23 özel harekat polisi, Afrin’e uğurlandı.

Uğurlama törenine Garnizon Komutanı Albay Cem Karoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve polisler katıldı.

Muş, AA