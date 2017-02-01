“Her 100 Kişilik Kadronun 91’i Dolu”

Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 2016 yılı içerisinde yapılan İşgücü Piyasası Araştırması sonuçları açıklandı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantı Vali Yardımcısı Miktat Alan, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri ve işverenler katıldı. Toplantıda Malatya ilinin işgücü piyasası ile ilgili verilerin paylaşılmasına müteakip, işgücü piyasası araştırma sonuçları katılımcılarla paylaşıldı.

Konuyla ilgili Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi;

“Buna göre Malatya ilinde en fazla çalışanı olan meslekler Temizlik Görevlisi, Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi, Beden İşçisi (Genel), Kayısı İşleme ve Paketleme İşçisi ve de İplik Eğirme Operatörü olduğu ifade edilmiştir. Malatya ilinde işyerlerinde ki her 100 kişilik kadronun 91’inin dolu, 9’unun ise boş olduğu, işverenler tarafından açık işlerde %42,9 oranında genel lise mezunu talep edildiği, en fazla açık iş olan mesleklerin ise Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi, Kalite Kontrolcü-Tekstil, Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı, Satış Danışmanı ve İmal İşçisi olduğu bilgisi aktarılmıştır. Toplantıda ayrıca temininde güçlük çekilen meslekler ve nedenleri ile önümüzdeki dönemde istihdam artışı ve azalışı beklenen meslekler hakkında da bilgi verilmiştir.

İşgücü Piyasası Araştırma sonuçlarının aktarılmasının ardından, İŞKUR mevzuatında yapılan değişiklikler ve İşbaşı Eğitim Programı hakkında da bilgiler sunulmuştur. Ayrıca Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vahap Toman tarafından katılımcılara yeni istihdam teşvikleri hakkında bilgiler verilmiştir.”

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