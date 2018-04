“Her Alanda Çok Güçlü Olmalıyız”

‘Gelecek Gençlerin’ projesi kapsamında okul ziyaretlerine devam eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Mahmut Çalık Anadolu Lisesinde düzenlenen söyleşide, “ Gençlerimizin gözlerindeki ışıltı geleceğimize ışık tutmaktadır. Kariyer planlaması yapan öğrencilerimiz hangi meslek dalı seçerse seçsin öncelikle farklı alanlarda okuması ve zihnini sürekli çalıştırması gerekmektedir. Bizim mücadele eden ve kendini geliştiren bir gençliğe ihtiyacımız var” diye konuştu.

“GENÇLERİMİZİ EĞİTİM MERKEZLERİMİZE BEKLİYORUZ”

Öğrencilerin yoğun ilgisi altında okulun konferans salonunda düzenlenen, karşılıklı sohbet formatında geçen söyleşi programında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Bizler geleceğimize şekil ve yön verecek olan siz değerli gençlerimizin eğitim hayatlarınıza katkı sunmak için tüm imkânlarımızı seferber ettik. İlçe genelinde hizmet veren 12 adet Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerimizde sizlerin eğitim, kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetler yapacağınız alanlar ve eğitimler mevcuttur, bir yandan dersinize çalışırken diğer taraftan hizmete sunduğumuz eğitim kampüslerinden yararlanmanızı tavsiye ediyorum. Medeniyet ve Sanat Araştırma Merkezimiz ile Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evimizde sizleri ağırlamaktan onur duyarız. Ayrıca kurum, kuruluş ve meslek örgütlerimizle çok güzel iletişim halinde olup paneller, konferanslar ve etkinlikler düzenleniyoruz. Bu hizmetlerin tek hedefi var o da; gençlerimize en güzel ortamlarda kaliteli eğitimler sunmaktır. Sizlerin daha fazla kitap okuması, ilim ve irfan sahibi olmanız için ilçemizde her türlü imkân ve ortam mevcuttur, biz sizi eğitirken asılında geleceğimizi inşa ediyoruz” dedi.

“ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK GÜCÜ, TOPLUMUN EN DEĞERLİ VARLIKLARI GENÇLERİMİZDİR”

Öğrencilerden kararlı ve istekli olmalarını tavsiye eden Başkan Polat, “Gençlik demek enerji demektir, bu enerjiyi doğru yönde kullanmak içinde öncelikle kendi yeteneklerinizin farkında olmanız ve bu yeteneklere göre meslek seçimi ve kariyer planlaması yapmanız gerekiyor. Dersleriniz sırasında yaşadığınız stresi atmak içinde spor yapmanız, sportif ve sosyal etkinliklere katılmanızı tavsiye ederim. Dünya ve Türkiye’nin geleceğine şekil verecek olan gençlerimiz bizlerden alacakları bayrağı daha yukarılara taşıyacaktır, buna kalben inanıyorum. Gençlerimizin nitelik seviyesi, bilimde, ilimde ve diğer alanlardaki seviyesi ülkemizin geleceğini temsil etmektedir. Ülkemizin en büyük gücü, toplumun en değerli varlıkları gençlerimizdir. Gençlerimizin omuzlarındaki yük ağır ancak güçlü Türkiye’yi gelecek kuşaklara taşımak için bu ağır yükün altından layıkıyla kalkacağınıza inanıyoruz. Ecdadımız, atalarımız ve dedelerimiz bu toprakları özgür ve hür bir şekilde bize emanet ederken çok büyük zorluklar çektiler, şehit düştüler, kolları ayakları koptu, ailelerinden vazgeçerek cepheye koştular düşmanla göğüs göğse çarpıştılar, bu tarihi gerçekleri göz önünde bulundurup her alanda çok güçlü olmalıyız. Feth ettiği topraklara barış, adalet ve özgürlük götüren bir ecdadın torunları olarak dünyaya yeniden adaleti ve özgürlüğü götürecek olan Anadolu insanları, bizler ve siz gençler olacaktır. Gençlerimizin; tarih bilincine sahip, vatan ve bayrak sevdasına sımsıkı sarılan dinine ve mukaddesatına saygılı, örf ve adetlerimize sahip çıkan bir anlayışta olması gerekiyor. Gençlerimin tarih bilincini en iyi şekilde kavramaları için yurt iç ve yurt dışındaki dini ve tarihi kentlerimize her yıl geziler düzenliyoruz. Bu yılda Çanakkale ve Kudüs’e öğrencilerimiz götüreceğiz ve ecdadımızın yaptıklarını ve eserlerini yerinde görme fırsatı yakalayacaklar. Sizlerin doğru, güzel ve kaliteli eğim almanız için ne gerekiyorsa yapmaktayız, sizlerden ricamız bu imkânlardan en güzel şekilde yararlanmanızdır. Bunun yanı sıra ‘Türklerin elinden örf ve adetleri alın onları bitirirsiniz’ diye bir rivayet vardır, bizim örf ve adetlerimiz, komşuluk ilişkilerimiz, paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma duygumuz çok önemli kavramlardır, bu kavramlar hayatımızın her anında diri ve canlı kalmalıdır. Siz gençlerinde bu değerli kavramları ayakta tutmak için çaba sarf etmeniz gerekecek.”dedi.

Bülten