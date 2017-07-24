“Her Alanda Tam Bağımsızlık İlkesi”

CHP Genel Başkan Yardımcısı vAğbaba, Lozan Barış Antlaşması’nın 94’üncü yıl dönümü nedeniyle yazılı bir basın açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin, Lozan Barış Antlaşması ile taçlandığını belirterek “Lozan, emperyalist işgalci ülkelere karşı cepheden sonra masabaşında kazanılmış en önemli zaferdir” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Lozan Barış Antlaşması’nın kabul edilişinin 94’inci yıl dönümü nedeniyle yazılı bir basın açıklaması yaptı.

HER ALANDA TAM BAĞIMSIZLIK İLKESİ

Lozan Barış Antlaşması’nın ülkemizi parçalamak isteyen emperyalist güçlere karşı zaferle sonuçlanan Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın tüm dünya ülkeleri tarafından kabul edilişinin belgesi olduğunu kaydeden Veli Ağbaba, İsmet Paşa’nın görüşmeler devam ederken-her alanda tam bağımsızlık- ilkesiyle hareket ettiğini ve bu konuda hiçbir taviz vermeden masadan büyük bir zaferle kalktığını belirtti.

3 AY ARAYLA 2 FARKLI LOZAN AÇIKLAMASI

Lozan’ın iç politika malzemesi yapmasının,ülkemizin en önemli bağımsızlık belgesinin tartışmaya açılmasının yanlış olduğunu vurgulayan Ağbaba, “Lozan’ın yıldönümünde anlaşmayı övüp ‘Ülkemizin Tapusu’ diyenlerin, 3 ay sonra ‘Lozan’ı zafer diye bize yutturuyorlar’ demelerini anlamak mümkün değil. Lozan, kendilerinin ‘2 ayyaş’ dediği, tüm dünyanın ise Türkiye’nin kurucu ve kurtarıcısı olarak kabul ettiği Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’nün siyasal zaferidir. Hiç kimse,hiçbir güç tarihin yazdığı bu gerçeği değiştiremez.” ifadelerini kullandı.

Ağbaba, “Başta kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Lozan müzakerelerini yürüten ve başarı ile sonuçlandıran ikinci Cumhurbaşkanı ve partimizin onursal başkanı, hemşehrisi olmakla her zaman onur duyduğum İsmet İnönü ve emeği geçen tüm heyet üyelerini saygıyla ve minnetle anıyorum” dedi.

“LOZAN ‘İBRET’ BELGESİDİR”

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Lozan Barış Antlaşması’nın uluslararası arenada geçerliliğini sürdüren en uzun antlaşmalarından biri olduğunu belirterek, “Lozan, Cumhuriyetimizin önemli temellerindendir.” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, hem Lozan Antlaşmasının 94’üncü yılı dolayısıyla açıklama yaptı.Kiraz, Lozan Barış Antlaşması’nın aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda büyük bir adım olarak tarihe geçtiğini belirterek, “Bu tarihi adımın gerçekleşmesinde Türk heyetinin başkanlığını yapan, yeni devletin bağımsızlığını – egemenliğini onaylatarak, Sevr Antlaşması’nı, Mondros Mütarekesi’ni geçersiz kılan ve bugünkü Türkiye’nin sınırlarını belirleyen Lozan Antlaşması başarısının altına imza koyan İsmet İnönü’dür. Başarının altında imzası olan İsmet Paşa’nın Malatyalı olması hem bizlerin hem de tüm Malatyalıların ayrıca onur ve gurur kaynağıdır“ dedi.

Lozan’ın 1. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan ve 94 yıldır bölgede geçerliliğini koruyan bir antlaşma olduğunun vurgusunu yapan Kiraz, Lozan’la Dünya devletleri arasındaki saygın konumuna ulaşan Türkiye’nin, uğruna Kurtuluş Savaşı verdiği bağımsızlığına süre koyduğunu düşünmek akıl dışı olduğunu belirtti. Bugün, ülkemizin içine sürüklenmeye çalışıldığı coğrafyadaki şiddet sarmalı, Lozan’ı aynı zamanda bir ibret belgesi haline getirdiğini anımsatan Kiraz, Lozan Barış Antlaşması’nın ülkemiz için hayati derecede önemli olduğunun göstergesi olduğunu altını çizdi ve “Lozan Barış Anlaşması’nı gerçekleştirenleri 94 Yıl sonra saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi