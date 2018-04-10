Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

“Her Biri Bizler İçin Birer Kahraman”

“Her Biri Bizler İçin Birer Kahraman”
  • 10.04.2018
  • 0

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Emniyet Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümü dolayısıyla polis kontrol noktasında görev yapan polisleri ziyaret ederek günlerini kutladı.

Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, polis teşkilatının halkın gönlünde ayrı bir yeri olduğunu vurguladı.

Başkan Çakır; “Ülkemizin huzuru, birliği, beraberliği için suçlularla mücadele eden, halkın güven içinde yaşamasını sağlayan emniyet çalışanlarımız kutsal bir görevi yerine getiriyor. Kırsalda, merkezde kısacası her noktada suça karşı mücadele ediyor. Polis teşkilatımızın halkımızın gönlünde ayrı bir yeri var. Onların her biri bizler için birer kahraman. Ülkemizin birliği beraberliğini sağlamak için her türlü terör ve suç örgütlerine karşı büyük bir mücadele veriyorlar. Millet olarak suç örgütlerine karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu gün vesilesiyle görevleri başında şehit olan güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimizi de minnetle anıyorum. Görevi başında olan tüm polis kardeşlerimize kazasız belasız günler diliyorum. 173 yıldır ayakta dimdik duran Emniyet Teşkilatımızın günlerini tebrik ediyorum. Rabbim onları güçlü kılsın. Kurulan tuzaklardan korusun” dedi.

Ziyaret sırasında Başkan Çakır kontrol noktasında görevli polislere Türk Bayrağı hediye ederken, ayrıca tatlı ikramında da bulundu.

Bülten

Etiketler: / / /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."