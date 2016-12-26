53 Mahallede 45 Gün ‘Her Gece’ Su Kesintisi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, son 10 yılın en kurak yılını yaşadığımızı belirtti. Buna bağlı olarak içmesuyu kaynaklarının yeterince beslenemediğini hatırlatarak içmesuyu’nun tasarruflu kullanılması için çağrıda bulundu.

Konu ile ilgili bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir 2016 yılının ilk 10 ayında toplam yağış oranının bir metre kareye 222 kg olduğunu söyledi. 2016 yılının yaz ve sonbaharında yağışın çok çok az olduğunu kaydeden Dr. Özdemir, “Yağış miktarının 2015 yılına oranla yaklaşık yüzde 50 oranında azaldı. Şehrimizin su ihtiyacını karşılayan Gündüzbey Kaptaj kaynağımızda 2016 Ağustos ayına göre toplamda 1.000 litre düşüş yaşanmıştır. Son bir ayda 300 litre düşüş var. Sistemimizde her hangi bir arıza olmamasına rağmen su yetmemektedir. Bu sebepten Kaptaj’daki debi değişiklilerine göre 45 gün boyunca 53 mahallede Gece 00:00 ile 06:00 arasında su kesintisi yapılacaktır. Su kesintisi uygulanacak mahalleler; Tecde, Aşağıbağlar, Cemal Gürsel, Beydağı, Yamaç, Fırat, Çöşnük, Yıldıztepe, Hasan Varol, Başharık (kısmi olarak), Paşaköşkü, Hacıabdi, Ataköy, Zaviye, Şeyhbayram, Abdulgaffar, Samanlı, Çilesiz, Koyunoğlu, Büyük ve Küçük Mustafapaşa, Çukurdere, Aslanbey, Nuriye, Özalper, Turgut Özal, Karakavak, Hocalar, Özsan Sanayi (Kısmi olarak), Karşıyaka, Kiltepe, Yeşilkaynak, Fatih, Koşu, Gazi, Cumhuriyet, Atatürk, Seyran, Yaka, Hoca Ahmet Yesevi, Yakınca, Bostanbaşı onbin konutlar, Gündüzbey, Yakınkent, Hıroğlu, Eski Yeşilyurt merkezi, Orduzu, Hanımınçiftliği, Karahan, Meydanbaşı, Alacakapı ve Toptaşı mahalleleridir.

MASKİ Genel Müdürlüğü olarak altyapı çalışmalarına ağırlık vermekteyiz. Büyükşehir öncesi dönemde merkeze yakın ilçe ve belde belediyelerinin farklı altyapı uygulamaları mevcuttu. Söz konusu altyapı farklılıklarını gidermek için ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürmektedir. Gelecekte su kesintilerinin minimuma ineceği bir Malatya için ölçülebilir ve kontrol edilebilir altyapı çalışmalarımız sürecektir. Bu çalışmalar esnasında bölgesel su kesintileri yaşanmıştır, yeni hat ve bağlantı çalışmaları sırasında su kesintileri sürecektir.

Daha iyi ve yaşanabilir bir Malatya için; daha etkin su kullanımı önem arz etmektedir. Saygıdeğer Malatyalı hemşehrilerimizin su kullanımında israftan kaçınmaları uzun vadede daha etkin bir su kullanımını sağlayacak ve tüm şehrimizi rahatlatacaktır. Bu açıdan hemşehrilerimizin su tasarrufu konusuna önem vermelerini rica ediyoruz. Mağdur olunmaması için suyun tasarruflu olarak kullanılması ve kesintilerden önce tedbirlerin alınması önemle rica olunur.”dedi.

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