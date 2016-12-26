53 Mahallede 45 Gün ‘Her Gece’ Su Kesintisi
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, son 10 yılın en kurak yılını yaşadığımızı belirtti. Buna bağlı olarak içmesuyu kaynaklarının yeterince beslenemediğini hatırlatarak içmesuyu’nun tasarruflu kullanılması için çağrıda bulundu.
Konu ile ilgili bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir 2016 yılının ilk 10 ayında toplam yağış oranının bir metre kareye 222 kg olduğunu söyledi. 2016 yılının yaz ve sonbaharında yağışın çok çok az olduğunu kaydeden Dr. Özdemir, “Yağış miktarının 2015 yılına oranla yaklaşık yüzde 50 oranında azaldı. Şehrimizin su ihtiyacını karşılayan Gündüzbey Kaptaj kaynağımızda 2016 Ağustos ayına göre toplamda 1.000 litre düşüş yaşanmıştır. Son bir ayda 300 litre düşüş var. Sistemimizde her hangi bir arıza olmamasına rağmen su yetmemektedir. Bu sebepten Kaptaj’daki debi değişiklilerine göre 45 gün boyunca 53 mahallede Gece 00:00 ile 06:00 arasında su kesintisi yapılacaktır. Su kesintisi uygulanacak mahalleler; Tecde, Aşağıbağlar, Cemal Gürsel, Beydağı, Yamaç, Fırat, Çöşnük, Yıldıztepe, Hasan Varol, Başharık (kısmi olarak), Paşaköşkü, Hacıabdi, Ataköy, Zaviye, Şeyhbayram, Abdulgaffar, Samanlı, Çilesiz, Koyunoğlu, Büyük ve Küçük Mustafapaşa, Çukurdere, Aslanbey, Nuriye, Özalper, Turgut Özal, Karakavak, Hocalar, Özsan Sanayi (Kısmi olarak), Karşıyaka, Kiltepe, Yeşilkaynak, Fatih, Koşu, Gazi, Cumhuriyet, Atatürk, Seyran, Yaka, Hoca Ahmet Yesevi, Yakınca, Bostanbaşı onbin konutlar, Gündüzbey, Yakınkent, Hıroğlu, Eski Yeşilyurt merkezi, Orduzu, Hanımınçiftliği, Karahan, Meydanbaşı, Alacakapı ve Toptaşı mahalleleridir.
MASKİ Genel Müdürlüğü olarak altyapı çalışmalarına ağırlık vermekteyiz. Büyükşehir öncesi dönemde merkeze yakın ilçe ve belde belediyelerinin farklı altyapı uygulamaları mevcuttu. Söz konusu altyapı farklılıklarını gidermek için ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürmektedir. Gelecekte su kesintilerinin minimuma ineceği bir Malatya için ölçülebilir ve kontrol edilebilir altyapı çalışmalarımız sürecektir. Bu çalışmalar esnasında bölgesel su kesintileri yaşanmıştır, yeni hat ve bağlantı çalışmaları sırasında su kesintileri sürecektir.
Daha iyi ve yaşanabilir bir Malatya için; daha etkin su kullanımı önem arz etmektedir. Saygıdeğer Malatyalı hemşehrilerimizin su kullanımında israftan kaçınmaları uzun vadede daha etkin bir su kullanımını sağlayacak ve tüm şehrimizi rahatlatacaktır. Bu açıdan hemşehrilerimizin su tasarrufu konusuna önem vermelerini rica ediyoruz. Mağdur olunmaması için suyun tasarruflu olarak kullanılması ve kesintilerden önce tedbirlerin alınması önemle rica olunur.”dedi.
Bülten
bu işin çözümü belli kayseriden bir kaç yönetici daha getirilmesi lazım.
Sayın Çakır şu aralar Kanalboyu’nu yenilemekle meşgul, Selahattin Gürkan Mahalle müzeleri yapıyor, Hacı Uğur tüm imkanlarını Fahri Kayahan’s akıtıyor…Geçen yıl bu zamanlar Kışla caddesinde ağaçlara kazak örme yarışmaları varken şimdilerde PEMBE TRAMBÜS.
Malatya basını suskun sus paylarını almış dut yemiş bülbüle dönmüşler. Burda kala-kala bir kaç tane nixim gibi gazete yorumcusu kalıyor.
Belediyede hiç bir mühendis fikir üretemiyorsa ben bir fikir vereyim
1-Kerneğin suyunu kurutacaklarına ilaçlayıp şebekeye verebilirlerdi
2-Gündüzbey’in üzerine Kozluk deresinin üxerine Kıllik dağı civarına bir Gölet yapabilirlerdi
3-Orduzu Çınarın suyunu Demirel ailedine 4 tane mahalle çeşmesi yapacağına ordan aşağıya Orduzu su şebekedine bağlayabilirlerdi
4-Başka çözüm yolu istiyorsanız burdan bana ulaşın.
Dışardan Malatyalı Olmayan Müdür Maskiye Atarsan Oda Su Kaynağı Bulacağına Suyı Kaynağından Kurutur…
Malatya’lı Gazeteci Arkadaşlarımın Bu Konuya Eğilecek Kadar Cesaretleri Yok…
KİLTEPE OTURUYORUM YAZIN VE KIŞ OLMAK ÜZERE SU KESİNTİSİ YAŞIYORUZ .DOĞALGAZ KOMBİLERİMİZE SU ÇIKMIYOR BANYOYA GİRİYORUZ İNANIN YIKANMADAN ÇIKIYORUZ.YURT DİŞINDA 1982 DE DÖNDÖM HEP MALATYA KİLTEPEDE İKAMET ETMEKTEYİM.BU GÜNKİ YÖNETİCİLER KADAR BECERİKİKSİZ YÖNETİCİLER GÖRMEDİM.SAYIN BAŞKAN AHMET ÇAKIR BEYEFENDİ LÜTFEN RHLİ İNSANLARI GÖREVE GETİRİN.LÜTFEN SU ÇİLEMİZ BİTSİN İNANIN DIŞARIYA GİTTİĞİMDE UTANIYORUM MALATYADA SU KESİNTİMİZ VAR DİYE SAYGILARIMI SUNAR SU SORUNUMUZUN HALLEDİLMESİNİ ARZ EDERİM.
CENGİZ TOPEL CD.HASAN BEY VE DAHA VS CD.5.6.7 KATLARA SU ÇIKMIYOR. NE DE OLSA 5 YILDIZLI MALATYA ?
Belediyelerimizin işi Allah’a kaldı .Mevlam kar yağmur yağdırırsa ne ala…belediyemiz değme keyfine..ama ya yağmazsa…çünkü ne proje ne icat..Allaha bol dua edelim de şu elimizdeki suyu almasın..yoksa Arabistan çöllerini bile ararız.
bu ayıpta size yeter…aklıma acaba yeni yapılan sebeke sistemi,yoksa hava sıcaklıgı düstügünde don dan zararmı görüyor sorusunu getiriyor…yemınle raziliz.su sıkıntısı ne demek yaa.yok böyle bişey aklım almıyo.geçenlerde inek pınarına gittimde ünyanın kaynak suyu boşa akıyooooo…AKILLI OLUN…DOĞRU İŞLER YAPALIM HEPİMİZ.bu milletin parasını çarçur etmeyelim
İnekpınarına ne zaman gittiniz ben 27 Aralık ta gittim ne su ne birşey , ha akıyor olsa bile kış ayları için doğru söylüyorsunuz da diğer mevsimlerde bahçeler sulanıyor bunu da unutmayalım. Saygılarımla
Hıc dert yanmayin arkadaşlar oy veren çakır i ikinci defa başkan yapan sizlersiniz yazık günah hangi yol adam akıllı yapıldı hangi iş hakkıyla yapıldı eyy Çakır çık dolaş milletin tepkisini gör
gece 00:00 ile 06:00 a razıyız ulan günde 3 saat su geliyor ey büyükşehir belediyesi, yatın siz iyice yorgun it yatağına döndürdünüz oraları ay sonu nasıl oluyorsa fatura dolu dolu ve hiç gecikmiyor haram zehir zıkkım olsun o paralar
Sayın Çakır; Belediye binasının arkasında şebekeye takviye ettiğin sondaj suyunun tahlili yapılıyor mu? Temiz mı? Aynı şekilde Dilekte ve daha benim bilmediğim ama sizin bildiğiniz bir çok farklı yerlerde sondajlardan şebekeye suyuna takviye ettiğin suların tahlilleri yapılıyor mu? Temiz çıkıyor mu? Temiz değilse halkı bilgilendirmek gerekmez mi? -“Ey halkım sondaj suyu içiyorsunuz demen gerekmez mı?”
Arkadaşlar kusura bakmayında çok abartıyorsunuz böyle kesintiler olabilir . Bunlar rutin olan şeyler. Eleştiri yaparken yapıcı olmak gerek. Maskinin bir bildiği vardır
2015 yılında malatyaya yeten su ne olduda yetmez oldu nufusumuz yok’sa çokmu arrtı acaba diyorum birileri su meselesinden kendine pay çıkartıp sumu satıyor.?.
bu adamlar birde yalan sölüyorlar bir işi beceremedikleri gibi gece 00:00 sabah 06 00 diyor ya öğlen 12:00 de gidiyor gece 00:00 da geliyor sular millet yatıyor ya kendince israfı önlemek için çöüzm bulmuşlar işte baktılarki ısraf ediyoruz suyu siz ilk önce oy uğruna yazın kayısı bahçelerine kaçak hattan ve bilerek göz yumduğunuz suları kesin eğer bu belediyeyeyi seçimde imndirmezssek biz herşeyi hakediyoruz suyu bitirdik türkiyenin belli başlı büyükşehirlerinizdeniz yollar berbat türkiyenin en kötü asfalt yoluna sahibiz bir pazar olayımız var ben anlamış değilim biz 1900 lü yıllarda yaşamıyuoruz benlar ne eski kafa insanalr ya ekiden araç yokmuşta pazar sokak ortasına kurluyormuş şimdi cadde oldu uyan belediye o sokaklar ama nerde o akıl sizde arkadaşlar malatya platformuna katılıyorum yarın herkes belediye önünde olalım ben mahalleyi ayarlıyorum yeter ya ben uç yıldır fırat mahallesinde rezillikleri dile getiriyorum su kesiliyor diye bunlar şimdiymiş gibi gözteriyolar birde gece diolar kesiyoruz yazıkkk yarın belediye önündeyiz lütfen siyasal düşünceleri bir kenara bırakıp herkes katılsın bu kendimiz izçin eylem yapıcaz
Sevgili hemşehrilerim burada yorum yaparak birşey elde edemezsiniz BİMER ve CİMER yazın bu rezaleti
belediye başkanımızın oturduğu semt zafer mahallesi neden bu listede yok.kendilerine var.
Bimere yazın bu başkan Malatya ya yakışmıyor herkese yazın
arkadaşlar twitter kullanan herkes cumhurbaşkanı ve belediye başkanını ekleyerek twitt atsın ben dünden beri atıyorum heralde sesimizi birisi duyan biri çıkar
erkenek suyunu gaziantepe kaptırırsanız olacağı budur..
Haydi Malatya Durmak Yok Uyumaya Devam
madem su yetersiz kalıyor. horata ve derme suları içme suyu olarak değerlendirilebilir. merkez çarşıda birçok iş yerinin altından çıkan sular kanalizasyona akıtılıyor. bu sularıda çevre yolu ve altı için gerekli işlemler yapılarak değerlendirilirse sıkıntı çözülür kanaatimce.
Büyük şehir belediyesi tarifesinden su parası, atık su parası almayı biliyorsun. iki katı su parası ödüyoruz. Hem de Malatya suyun kendi basıncıyla şehre dağılabildiği ender şehirlerden biri. Başka yerlerde elektrik pompa gücüyle yani masrafla şehirlere su veriyorlar. bunun yanında kaç senedir belli Malatya nüfusu artıyor, bu su yetmeyecek belli. Neden yeni kaynak bulmazsın.
Acilen Malatyalıların toplanması lazım, hep birlikte BİMER’ e yazalım, gerekli yerlerle görüşelim, Malatya’ da yapılan israfı bildirelim.
yeter milletin aklıyla dalga geçmeyin bu idareciler daha önceden bunu hesaplayamıyorlar mıydı? allahtan Malatya’nın nufusu 3-5 milyon değil o zaman ne yapacaktınız neden böyle bir durum için önlem planı alınmadı? şimdi yağışlara bağlıyorsunuz Merkezdeki alt geçitler yapılırken altı su diye aylarca geçitler gecikti örneğin belediye acil önlem olarak belli yerlere sondaj vurabilirdi.
Rahmetli dedem derdi ki bu kapitajda suyun çıktığı bölgede büyük bir kaya var. Eğer o kaya parçalansa Malatya sular altında kalır demişti. Gel görki daha geçen hafta son yılların en yoğun karı yağdı memleketimize lakin ne bir tuzlama ne bir yol açma çalışması yok, Bugün bakıyoruz Memlekette kışın ortasında su kesintisi oluyor olmasına amma Maski 15 günde bir faturayı tüketiciye döşüyor. Bir faturayı yatırıyoruz. Bir hafta geçmeden diğeri geliyor. Gelsin amma Maski yetkilileri bu milleti geri zekalı zannetmesin. Her fatura yazmak demek okuma bedeli adı altında para getirisi demek, Şimdi buradan yetkililere soruyorum. Sizin derdiniz Akp’ye zarar vurmakmı? Ayrıca Sizler kışın ortasında kesilen sulardan dolayı bozulan kombilerin, donup ve akabinde patlayan su borularının millete verdiği zararları hiç düşündünüzmü? Sizin suları kesmeniz demek geceleri doğalgazla evini ısıtan onca insanın soğuktan donması demek.Bırakın eğer yönetemiyorsanız bu memleketi mutlaka işinin ehli birileri yönetir. Yani hayatımızda görmediğimiz sıkıntıları bu sene gördük. Kar yağar Belediyeler yatar. Su kesilir Maski ama 15 günde bir fatura keser.Siz bu millete doğru hizmet vermek zorundasınız. İnsana gülerler Dağı taşı su ile dolu olan memleketin geldiği noktaya bakın yazık Vallahi yazık Billahi Yazık.!!!
Bu kadar yalan dolan ahlaksızlık üç kagıt oldukça millet sahtekarlık yaparsa parklarda liseliler serseriler fuhuş yaptıkça tabi kuraklık olur
53 Mahallenin evli insanları her gün sabaha abdestsiz uyanıyor. Millet napsın kardeşim, gece 12 den itibaren Abdest almaya su yok. Herkes sabaha kadar su bekliyor. Bunun yanında sokaklar caddeler balçık, çamur, pislik… İçinide Rabbim Malatyalılara Sabır İhsan eylesin. Bilinçsiz yöneticilere ise akıl, fikir, bilinç…… halkın refahını rahatlatacak her türlü duygu ve düşünceyi nasip etsin. Selamlar…
Sonunda bunu da gördük vah Malatyam vah sahipsiz büyük köy sorumsuzlara yazıklar olsun
su yoksa meyve suyu için,
abdest değil teyemmüm yapın..
o nu da mı başkan söyleyecek?..
Çok önemli bir bilgiye ulaştım hemşehrilerim. Sivas ve Kayseri ‘deki insanlar bir Japon kadar zekiymiş. Bu yüzden Malatya’nın dertlerine çözüm bulmak için özel olarak göreve getirtilmiştir. Ahmet Çakır bey istihram ediyorum ceketinizi alın istifa edin çıkın gidin memleketi ne hale soktun . Semercioğlu rahmetli Özal’dan nasıl çöp arabası istemiş ise şimdi sizinde yaptığınız bu . Kendi cazibesi ile çıkan kaynak su nereye kaybolur palavra atmaktan üzerinize yoktur. Ayrıca değerli hemşehrilerime bir husus hakkında bilgi vermek istiyorum. Bilindiği üzere parkmetre ihale ile satıldı 5 yıllığına Bu firma ELAZIĞ’lı bir firma denildi fakat bu firma Elasığşı değil SİVAS’lı bir firmadır resmen aklımızla alay ediyorlar. Kesinlikle bir kuruş dahi ödeme yapmayınız . Ödeme yapmadığınız takdirde hiç bir hukuk bağlayıcısı (yolu) yoktur. !
saat 10 oldu bostanbaşında sular henuz gelmedi….
yıllardır gündüzbeyin suyu azalmadı da şimdimi azaldı mesela azaldı diyelim sürekli şehir büyüyor idarenin buna karşı yeni su kaynakları bulması lazım suyumuz azaldı mazeret mi suyumuz azaldı deyip suyumuzu kesmek yapacağınız en aptalca iş ey maski senin görevin insanları bu duruma getirmemek . bu haftalardır su akmıyor planı programı vizyonu sorumluluk şuuru taşımayan beceriksiz yöneticilerin eline kalmış memleket.yazıklar olsun.memleketin neresini kazsan su fışkırıyor maski melül melül bakıyor.şikayet etsen muhattap yok.kimi kime şikayet edeceğiz . herkes BİMERE- CİMERE ŞİKAYET ETSİN.
efe iş merkezinin altında sus çıkıyor kapalı çarşının altından su çıkıyor onlar neden değerlendirilmiyor sonrada su yetersiz deniliyor
Hak ediyoruz. Vermeyin oy kardeşim. Bari belediyecilikte partiye değil, çalışacak olan adaya oy verin. Hükümet yanlısı oldu da ne oldu? Malatya basamakları üçer beşer atladı da bizim mi haberimiz yok?
Bizler bunu hak ediyoruz, seçtiğimiz idarecileri iş göre değilde , adama göre olursa daha çooook su kesintisi olur veye daha çoook taşıma ücretine zam gelir daha sayıyım
birde madem su yok suları kesiyorsun bir zahmet su sayacını okumayada kimseyi yollamayın kullanamadığım suyun parasını ödemem ve herkeside su faturalarını ödememeye çağırıyorum koskoca şirketlerden önce su faturalarını tahsil edin görelim ancak gücünüz garibana yeter gariban su faturasını ödeyemedi mi hemen suyunu kesersiniz bir de yok suyumuz azaldı diye hikayede okumayın beceriksizliğinizi kabul edin ve çekip gidin
1 aydır 185 i arıyorum bildikleri tek şey depolarda su seviyesinde düşüş olduğu ve depoya suyun verilmeye baslanacağını söylüyor madem ki su var depoya verilmeye başlanacak o zaman görmuyormusunuz su seviyesinin düştüğü ve neden anında depoya su vermiyorsunuz karşınızdaki halkı salak yerine koymaya çalışıyorsunuz
Motaş zararda diye otobüze zam yapılır sular azaldı diye su kesintisi yapılır. ne dirr bu arkadaşşşşşşşşşşş….Çözüm üretin çözzümmmmm bunlar çözüm degil bunlar çare degil…
Gençler, başkanın alnı secdeye gitsin de varsın görevini layıkıyla yapmasın. Milleti sussuz bıraksın. Hem 3 gün de teyemmüm ile abdest alın ne olcak ki….
Sabah namazını hiç kaçırmıyor, Allah sözcüğü de ağzından düşmüyor. Yeter bu biz Malatyalıya.
Eğer öyle olmasa daha geçen seçimde nice mimarlar içinden seçimde bilmem kaç bin oy farkla kazanmazdı.
Biz müslümanlar öyle olmuşuzki, arada cennet veya Allah’ın rızası olmasa, yolda aç, parasız bir ihtiyara sadece ve sadece insan olduğu için bile yardım etmecek düşünce yapısına gelmişiz. Sonumuz iyi olur inşallah.
Durun arkadaşlar panik yapmayın, Başkan şu an aceleyle olması gereken, bilmem kaç milyon dolara pembe trambüs almakla meşgul. Malum Türkiye de kadın ve erkeklerin ayrı kullandığı ilk toplu taşıma araçlarını getirecek ilimize..
Başkan daha sonra da daha az önemli olan su sorunuyla ilgilenecek.
LÜTFEN BAŞKANI BÖYLE SUDAN SEBEPLERLE RAHATSIZ ETMEYİN ŞUAN DEĞERLİ HEMŞEHRİLERİM!
Su kesintisi güzel bir şey değil ama, her şeyi tranbüse bağlamanız çok komik,
YA ARKADAŞ MEMLEKET KIŞIN ÇAMUR DAN YAZIN TOZDAN GEÇİLMİYOR MOTAŞ KIRILAN KARTI YENİLEME ÜCRETİ 20 tl ALIP YENİSİNİ VERİYOR EKSİ 10 DERECEDE SU KESİLİYOR YAZIN 35 DERECEDE NE YAPACAĞIZ ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN NEY DOĞRU BU MEMLEKETTE
AYNEN DOSTUM
Hemşerim kış günü hele de sıcaklığın en düşük olduğu gece 12 ile sabah 6 arası su kesilir mi? Su borularını dondurup patlatacaklar…
hem işi bilmiyorlar Hemde kafaları çalışmıyor!
Abi beledige tanker tanker suyla caddeleri yikarsa olacagi bu caddeye suyu basacagina o suyu degerlendirip kesintiyi onleyin
Biz Yarın Orda Olacağız 11:00 da Belediye Önünde Olacağız . . .
sevgili arkdslar burdan yazdiklarimizi sadece biz okuyoz herhangbi yetkili yada beldiye baskani okumuyr burda yazacagimiza abi toplanalm gerekirse watshp grubu kuralim örgütlenelim cagiralim yerel medyayi belediye onunde toplanip bu vizyonsuz projesiz sahisi istifaya dawet edelim baskada cozumu yok bu isin yokyere burda aglayip sizlamayalim sesimizi ulusal medya ya kadar duyuralimki nasil yonetildigmzi bitun dunya görsün 10 yildir baskanlik yapiyr abi gözle görülür bi hizmeti yokya adamin yeter artik gun birlik olma günü bnmle hemfikir olan arkdslar bu yazimin altinda toplanlm
Onca büyükşehir belediyesinde sorun yok bir malatyada var .Yazık ya yazık.
malatyalılar… böyle bir belediye başkanını seçtiği için herşeyi hak ediyor…yarın seçim olsun yine seçersiniz….
Aynen kardeşim.
Varlık içinde yokluk yaşamak budur…
Suyu kesse ne olur, Nasıl olsa yine de oy vermeyecekmisiniz?
Valla her gün 24 saat su kesintisi yapsanız, seçimden önce iki gün su verseniz bu millet yine oyunu size basar.
SUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU YU NİYE KESİYORSUN MALATYA ETRAFI ALTI DAĞI SU DOLU NEYİN PEŞİNDESİN MİLLETİ KIZDIRMA NEYİN PEŞİNDESİN AMACIN AK PARTİYE OY KAYBETİRMEKMİ ÖYLEYSE BAŞARIYORSUN SAYIN ÇAKIR
Olmayaki bunlar hani borulari yenilemislerdi ya. Yerine basinci karsilayamacak capta borulari yerlestirip teknik problemi hesap etmemis olabilirlermi… acaba bunuda kalkip bu sekilde bize mal etmeye calisiyor olmasinlar. Ey malatya halki yarin oburgun ondan sonraki gun sesini duyur sesini. Duysunki herkes utansin bunlar utansin….
Yaziklar olsunki siz ak partiyi temsil ediyorsunuz. Utanin utan. Neyinizi eksik ettide siz bu millete eksik ediyorsunuz. Paraysa para. Zaten onada ihtiyaciniz yok belediye olarak. Kime hizmet ediyorsunuz kime.
Başkanım bu Japon’lar var ya hani çekik gözlü ufak tefek adamlar. Bak şehirlerine ne yapmış anlatayım belki okur feyzalırsın.
Yoğunyağışlarda toprak yeterince suyu ememediği için şehrin belli merkezlerine yer altıma büyük depolar yapmışlar. Hani şehri İstanbul’da sarnıçlar var ya ta kendisi fakat daha büyüğü. 20 – 25 m Derinliğimde. Tahliye kanalları ile bu depoya akıyor. Bu depo 3 – 4 kilometre ötedeki aynı ebattaki depo ile bağlantılı. Yani ilk depo % 60 seviyesini geçince ikinci depoya aktarım yapıyor. Aynı şekilde 3. 4. Depo birbirine bağlı.
Malatya gibi bir dağın, tepenin eteğine kurulu bir şehre bu sistemi kurarsanız şehrin sulama ihtiyacını karşılarsınız. Sel felaketimden korursunuz.
Bu fikri hayata geçirmek için AB fonumu kullanırsın ne yaparsın bilmem.
Malatya’nın alternatif bir su kaynağı olmaması büyük risk.
Seçim zamanı boy gösterip yüzlerce proje vaadinde bulunup BANKO KOLTUĞA oturunca PEMPE OTOBÜS. HAYALLER METRO , GERÇEKLER TROMBÜS.
Yapacak teknik kadronuz yok ise İstanbul belediyesinden rica edin yardımcı olur.
Sizin gibi üstün akli melekeleri olan birine akıl vermek haddimiz değil. Japon’lar işte garip millet.
Selametle sayın başkanım.
BU SIKINTIYI YARIN CUMHURBAŞKANLIĞINA BİLDİRECEĞİM.
GECELERİ KESİLSE ONA RAZI OLDUK. ŞİMDİ YENİ MODA 18 SAAT KESİLMEYE BAŞLADI. MİLLET ABDEST ALAMAZ OLDU.MALATYA DA KESİLİYORSA ANKARA’YA İSTANBUL’A KIZMAMAK GEREKİR.
Erkenegin suyu nerde kullaniliyor yetkililer aciklayabilir mi acaba adiyamana mi gidiyor
Hep ayni bahane hep. Yaziklar olsun size. Bu insanlari perisan ettiniz. Zaviye mahallesinde 6 aydir su yok. Hep belli basli semtlerde nedense yok. Var bunda bi bit yenigi ama dogruyu soyleyen yok. Dilerim allah sizi bildigi gibi yapar. Utanmadan yalanlarla bu guzelim insanlari magdur ediyorsunuz. En alt calisaniniz bile ne yaptiginizi biliyor. Yarin herkes belediye binasina gelsin. Butun tv programlari gelsinde. Sesimizi bi malatya degil turkiye gorsun
Değil suyunuzu, aldığınız nefesi ücretlendirip onuda hergün 6 saat kesseler arkasından seçim olsa % 67 değişmez bu şehirde kimse kendini kandırmasın
Yaz gelirse ne yapacağız bilmiyorum sayın bakanımız Veysel eroglundan başka bu sorunu kimse çözemez sayın cumhurbaşkanımiz ve sayın başbakanimiz çözer ama bu kadar ülke sorunu arasında onları böyle küçük sorunlarla meşgul etmemeliyiz.acil olarak yeni kaynaklardan malatyaya su getirilmeli kaçak su kullanımı mutlaka önlenmelidir.
Yarin herkes butun tv yayinlari belediyeye akin etsinler. O meydani bide bu sekilde dolduralim. Yoksa bunlar hep yalan soylemeye devam edecekler beyler. Olan yine bize olacak. Beyler cumhurbaskanligin basbakanligin bundan haberi yok. Vallahide billahide yok. Malatyada tasi siksan su cikar. Kime yutturuyolar bu yalanlari. Kime hizmet ediyorlar bunlar. Onbinlerce ton suyu caddeleri yikaya yikaya bitirdiler. Neden daha onceleri boyle bi sorun yoktu neden. O basit yalanlari kime yutturuyorsunuz siz.
Su sorununu yağış olmadı diye savunan belediye geçtiğimiz günlerde yollardaki karşarın temizlenmemesini de hava çok soğuk güneş yok kar erimiyor diye savunuyordu. İlginç
adıyaman-çelikhan’da bir kaynak bulunmuştu. malatya’ya bağlanacaktı, ama ne hikmetse olmadı. büyükşehir bitmiş okeye dönüyor.
Kaldırım yapıyor, süslü elektrik direkleri döşüyor belediye ama su için bir projesi yok . Önce insanların temel ihtiyaçlarını halletmek gerekir.işten anlamaz vizyonsuz , çapsız insanlara emanet edilirse bu işler sonu böyle olur
suyun tonunu 3,5 tl sat yeni kaynak getirme ondan sonra yağış olmadı de kurtul — nufusun artığını gormuyormusunuz niye önlem almıyorsunuz 20 milyonluk istanbulda su kesintisi duydunuzmu onlar nasıl beceriyor
siz yatın
suyun kaybolmasının sebbei taş ocağıdır. izin verenler suçludur.
Tabiki kesinti olur her yapılan yeni inşaatda su kuyuları çıkıyor bunu ya üstünü kapatıyor lar yada otel veya benzinlikler bunu kullanıyor ayrıca yazın boşa akan tonlarca sözde çimleri sulayan uyduruk sulama sistemiyle israf ediliyor
Herşeyi bir güzel hallettiğiniz gibi ensonunda suyuda hallettiniz.Ne beceriksiz bir belediyesiniz.suç bizdeki size oy verdik.Batırdınz şehiri.herkes bimere yazsın.yazsınki malatyayı kimlere emanet etmişler bilsinler.
Malatya BÜYÜKŞEHİR in görevi su temini,yol yapımı,ulaşım hizmetleri sağlamak değildir.Lütfen görevi olmayan konularda BÜYÜKŞEHİR Belediyesini zor durumda bırakmayın.
haklısın halepe tırlarca yardım toplamak.
Evet büyük sehir belediyesinin görevi lokum fabrikası açmak rezidinlarin kirasını toplamak cumhurbaşkanı da arayıp çağıralım malatyaya yol yapsın su getirsin 😁😁
30 Aralık 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Malatya ya geleceğim derse vallahi de billahide bu süre içerisinde sular kesilirse ben bir şey bilmiyorum.Bu arada saat kulesi yapmak da görevleri arasında.
sanırım bazı problemlerin var. Belediyenin görevlerini başka bir kamu dairesi ile karıştırır olmuşsun.Malatya büyükşehirin görevi diğer iki belediyeye yukarıdan bakarak onlara tavsiye mi vermek? Binlerce insan mağdur olmuş sen utanmadan kalkmış belediyeyi savunuyorsun.İşe falan sokacağınız boşta akrabanız falan var galba
Hayır.Burada hiciv sanatı ifşa edilmiştir.Yukarıdaki 2 yorumu okursanız anlatılmak istenileni fark edersiniz.
Cumhurbaşkanlığa iletin.
Arkadaşlar Yarın Sabah Belediye Önünde Toplanıyoruz Gelmek İsteyen Mağdur Vatandaşlarımızı Ve Sivil Toplum Kuruluşlarınıda Bekliyoruz
Maski.gov.tr arıza hattına mesaj yazdım. KISA SÜRELİ KESİNTİ diye alay edercesine cevap veriyorlar. Kısa dedikleri süre de 11 SAATLİK bir zaman.
15 yılda 15 yıldızlı Malatya.
45 gün boyunca 53 mahallede Gece 00:00 ile 06:00 arasında su kesintisi yapılacaktır. Ama saat 21:00 ve 11 saattir su YOK.
Sayın maski yöneticileri ve başkan. Acaba depo çıkışlarına jeneratörler takacağınız için suları kesiyor olmayasanız. Verilen zaman çok net 45 gün. Malatya gibi bir yerde insanlara çektirdiğiniz eziyetten dolayı Allah sizi bildiği gibi cezalandırsın.
Videolarinizi ve sikayetlerinizi butun whatsap haberlerine gonderin beyler. Bunlar bundan anlarlar
40 gün sırtında taşır 1 gün indirirsen sorun olur belediye ye laf atılacağına kaçak kullananlara beddua edin kimse kendini suçlu bulmaz günah keçisi hazır nasıl olsa!!!
söylesene seni nereye işe aldı. tuzun kuru her halde
Alışmışsınız çıkarcılığa herkesi kendiniz gibi menfaatçi sanıyorsunuz başka bir resmî dairede çalışıyorum ve Yeşilyurtluyum sanki size keyfi su vermiyorlarmış muamelesi yapıyorsunuz adaletli olmak dinin gereği kimse böyle olmasını istemez görüştüğüm yetkili kişilerden alığım bilgilere dayanarak gereğini yapıyorlar ASIL MESELE ŞU BURADAKİLER KİMİN ADAMI?
Yazdığın yorum düşünceler insanları aşağılar derecede. Su yok diyoruz su. Petrol elektrik doğalgaz değil her sene yağan yağışın hayati sıvı olarak evlere gelen madde den bahsediyoruz. Bunun keyfi kesilip kesilmemesini tartışmıyoruz. Doğru kullanılmaması önlem alınmamasını bu güne kadar hangi dönemde sorumluları kimse cezalandırılmasını istiyoruz. Korumaya çalıştığınızı düşünürken daha fazla zarar veriyorsunuz başkanınıza. Buradakiler suyu kesilen sesini duyurmaya çalışanlar. YALAKA DEĞİL
Hz. Ömer iki kişi sorgulamadan karar vermezdi Hz. Ali çaresiz karşısında kılıç çekmezdi Senin yerinde olsam isminlerimin hakkını verirdim.
Bir zamanlar suyu en bol iller arasında Malatya gösteriliyordu.Ne oldu da sular azaldı ve vatandaşlar susuzluktan kırılıyor.Maski tüm umudunu Gündüzbey kaynağına bağlamış.Büyüyen kente ve artan nüfusa bu suyun yetmeyeceği öteden belli biliniyordu.O kadar söylenmesine rağmen neden Malatyamız için yeni su kaynakları aranmıyor.Oysa Malatyamızın çevresinde su kaynakları mevcut.Bu kaynakları acilen devreye sokmalıdır.Bu arada halkımız suyu hor kullanıyor.Suyu tasarruflu kullanmak için halkı bilinçlendirmeliyiz.Örnek
olarak sıcak yaz aylarında musluklardan soğuk su gelinceye kadar neredeyse bir kova suyu boşa akıtıyoruz.
Arkadas dogru soyluyor. Siz temizlik yapacak baska bi yontem bulamadinizmi da kalktiniz yillardir 1000 tonlarlaca suyu cadde malahle yikamak icin bosa akintiniz. Malatyanin alti sagi solu kuzeyi guneyi su be sayin baskan. Yani bu zaviye malallesinde sizin mahalleyemi tasinsak sayin baskan
https://www.bimer.gov.tr adresine girerek 5dk içerisinde şikayetinizi iletebilirsiniz. Durumdan Başbakanlık haberdar edilmeli.
Geçen yıl bimere şikayette bulunmuştum. Geri dönüşü maski yapmıştı. Su sıkıntısı yoktur mevsimsel sorun olduğunu vs. yazarak tınlamamışlardı. Bu gün o gelen mesajın ekran fotoğrafı ile tekrar bimere şikatette bulundum. Sizlerden ricam bu konuyu Türkiye gündemine taşıyalım. Bimere tek tek mail atalım. Gerekli soruşturma açılmalı. İhmali ve görevini yerine getirmeyen kim varsa hesap vermeli. Sadece 5 dakikanızı ayırın ve bu hayati konuyu başbakanlığa iletin.
fark ettinizmi arkadaşlar su kesilecek mahhalleler arasında fahri kayahan yoktur. ne hikmet ise ? biede eski malatya yani battalgazi ilçesinde yıllardır yaz aylarında hemen hemen hergün su kesintisi yapılmaktadır şimdi bunlar kendi beceriksizliklerini haşa rabbimize yüklerler bizim bi hatamız yok rabbimiz yağmur kar yağdırmadı der. şuçlu bulurlar
Dikkat Fahri kayhan Ćilesiz mah.sınırları içinde.en başta burası kesiliyo.
değerini bilmediğimiz eski belediye başkanımız münir erkal, 1990’lı yıllarda 2020’ye kadar suyumuz var, ama yeni kaynaklar bulmamız gerekir demişti. ondan sonra gelen başkanlar sermayeden yedi ve suyun başkenti malatya susuz kaldı. ahbap-çavuş ilişkisiyle ve kolay söz geçirilebilen bir adayı başkan seçtirdiler. oysa temayül yoklamasında sami er 1. seçilmişti. ama sami er’e söz geçiremeyeceğini anlayanlar dişlerine göre bir adayı malatya’ya dayattılar. sonuç fiyasko. zeki sarılar, memleketi sivas’tan kovuldu. malatya’ya kapak attı. sayın cumhurbaşkanımıza ve bimere derdimizi anlatmazsak malatya’yı daha beter günler bekliyor.
Reis büyüksün ama bir daha bu başkanı aday gösterirsen sonunda ne olursa olsun oy vermiycem.
Gece sabahlara kadar yikamadik mahalle cadde birakmadiniz. Aldiginiz o tankerlerle malatyayi temizleyelim derken suyunu bitirdiniz. Simdide kalkmis suyu tasarruflu kullanin diye name yapiyosunuz. Bu mahallelere bi garezinizmi var sizin. Baska malallelerde damla su kesintisi yok malesef. Halki isyanami getirmeye calisiyorsunuz. Neye hizmet ediyorsunuz ha. Aylardir dogru durust bi su yuzu gormedik. O aldigin tankerleri su doldurmak icin elazigami gonderiyorsun sen. O sular nerden doldurdun sen yillardir. Kime name yapiyonuz siz kime. Yarin cikar bunada bi soz bulursunuz demi. Bunu kameralara dokup yayinlamak artik boynumuzun borcu.
Yazık çok yazık, kendi elimizle seçtik , nasılsınız öyle yonetilirsiniz. Hiç sizlanmaya gerek yok hakettik
Çok katılıyorum amcalarım abilerim kaç gündür su yok tam mahallede su akıyo bizde yok şu kesıntisi fln yok bizden alıp onlara veriyorlar madem su yetmiyor tüm malatyalı kesin tek ki yere bağımlı kalmayın ama yeni hayır bizimki malatya orası amerikamı madem su yok ordada olmasın yani çıldırıyorum msxhdksn sanki dersin akdeniz bölgesi içanadolı bölgesi bu yağmur bu su nereye giriyo yazın bile bu kadar su kesıntisi yoktu ytr ama yani ya
Suyumuz az diye ağlayın.yagmur bulutlarını çeken ne kadar ağaç varsa kesin.yetmexmus gibi iş merkezi AVM yapacağız diye açtığınız yemeklerdeki içme suyunu kurutmada sorun yaşıyoruz diye ağlayın.Bu gözyaşları ne Zaman dönecek acaba…
yeni kaynak bulacaklarına olanı yok ediyorlar
bedava suyu en pahalı şekilde vatandaşa satarsanız sonu bu
Allah ta vermez işte
Yorumlara baktım kimse bişey hatırlamıyor sanki. Bu haberi görünce aklıma geçen yıl Kaptaj yakınındaki taş ocakları geldi aklıma. Taş ocaklarında kullanılan dinamitlerin sebep olabileceği bişey mi acaba?. Ayrıca yaklaşık 1 ay önceki tüm il genelindeki kesinti neden di ?
Kaptaj da bi işlem yapıldı mı? Ne yapıldı? Ben bilmiyorum mesela; varsa bilen duyan bilgilendirsin lütfen.
Bunuda buraya bırakayım: http://malatyahaber.com/haber/bu-bir-skandaldir/
Bu köstebek yollar kazıldığından beri sularımız Yok sadece 1 günlük sular kesilecekti o günden beri kesik .Malatya da su yoksa hiçbiryerde su 💦 kalmamıştır.açtığınız kanallarıda tekrar söker dikili taş dikersiniz artık.alışmışsınız çar çur etmeye nede olsa devletin malı
Arkadaşlar gündüzbey kapotaj içme suyunun içine kimse giremez biz ölçüm yaptığımız için giriyoruz o su bitecek bi su değil allah tarafindan kesilmesse ama burdan yetkileri soruyorum kapotaj in hemen üstünde sondaj vuruluyor niçin neden vuruluyor bunun açıklamasını biri yapsın…ve bu sondaj sonrası suyun yatagiyla oynanıyor bu böyle devam ederse gece suyu kesmeyle değil musluklardan 24 saat su gelmez herkesin haberi olsun
Arkadaşlar gündüzbey kapotaj içme suyunun içine kimse giremez biz ölçüm yaptığımız için giriyoruz o su bitecek bi su değil allah tarafinda kesilmesse ama burdan yetkileri soruyorum kapotaj in hemen üstünde sondaj vuruluyor niçin neden vuruluyor bunun açıklamasını biri yapsın…ve bu sondaj sonrası suyun yatagiyla oynanıyor bu böyle devam ederse gece suyu krsmeyle değil musluklardan 24 saat si gelmez herkesin haberi olsun
suyun içinde susuz kalmak ….malatya
Şimdi arkadaşlar vizyonu olmayan bir adamı tutup bizim başımıza başkan yaparlarsa böyle olur.malatyanın suyu ne kadar çok gibi görünsede nüfus gittikçe artıyor ve suyumuz yetmemeye başladı.insan alternatif su kaynakları bulmazmı anlamıyorum.geleceği düşünebilen bir belediye yönetimi gerekirse kilometrelerce öteden borular döşeyerek su taşır.paraları çar çur ediyorlar.Türkiyeden Kıbrısa hat döşenmedimi.
Geçin bu konuşmaları siz maski bünyesinde yapılan insan transferinden bahsedin maski yi Kayserili yöneticelere Taşörenlere teslim ettiğinizi anlatın yıllardır en ufak bir sıkıntı olmadı işin Aslını açıklayın vatandaşı kandırmayın sular nereye boşa akıyor bunları açıklayın yada bırakıb bu işi işin ehli Malatya’nın evlatları gerekeni yapsın
Sorumlular derhal daha üst makamlara terfi ettirilmelidir. İşini iyi yapanların da ayakları kaydırılmalıdır. Malatya’da işler böyle dönüyor…
Seyran mahallesinde 130 gundur suyu kesip durdunuz bazen 6 gun bazen 5 gun olmak uzere araliklarla bir damla su vermediniz hala suyumuz gelmedi. Gidip kendi suyunuzu kesin yeter maski müdürü bos konusmus once gidin kendi evinizdeki suyu kesin hep yolun altindaki mahallelerin suyunu kesiyonuz
Beter olalım inşallah
Sayın ÇAKIR,
Bu iş bilmez yöneticiler size siyaseten pahalıya mal olacak. Sizi iki dönemde de destekledim. Bir daha oy verirsem ve size karşı çalışmazsam Allah beni kahrı perişan etsin! Hangi yüzyıldayız! Kuraklığın alasını yaşadığımız yıllarda bile böyle bir şey olmadı. Malatya tarihinde bir ilk. Benim yaşım 45 kendimi bildim bileli bu mevsimde böyle bir şey görmedim!
Malatya büyükşehir olduktan sonra belediye hizmet vermez oldu, yağan karı bile temizlemediniz
Anca birbirinizi ağırlayın
Malatya şuan itibariyle Tayip Erdoğan öncesi Istabul’una dönmüş durumda…Ak Parti Genel Merkezinin gerekeni yapması gerekmektedir. Kayyum ataması iyi bir çözüm olabilir….Ayrıca aylardır kapanmayan hendekler de böylece kapatılmış olur….
Sırf ak parti aday gösterdi diye itimat etmediğim halde oyumu verdim. Öngördüğüm gibi fiyasko. Böyle rezalet olamaz. 6aydır yollar harab. Arabalarımız dağ tırmanır gibi hurda olacak neredeyse. Bu kulaklar hanımın çiftliğimde karda mahsur kalan hasta haberleri duydu. Güneydoğunun ilçeleri bile kalkındı biz kaldık yeminle. Şimdi de su kesintisi. Hangi devirde yaşıyoruz Allah askına.
ya kardesin zaten yazdan beri hergece kesiliyo ne 45gunu simdi gunduzde kesikiyo ne hikmetse hepde ayni mahalleler kesisiyo ozellikle sahipsiz yesiltepe 8 muhtaflik var 8 muhtar belediyeden randevu alamamis gorusmek icin maski muduru o kadar yogunmus yesiktepe sahipsizmis hersete raziymis hoca ile fil misali bilirsiniz bunlar oyalama 45 gunmus yazdan beri sy yok zaten gece gunduz ayni yeailtepe
Ne gecesi,gündüzden beri su yok,Allahtan korkun.dün gece 2 ye yakın su geldi ve o saate kadar bir dünya bulaşıki yıkamak için,sakal tıraşi olmak için ve yıkanmak için uyumadan her gün bekliyoruz,bu çileyi hergün cekiyoruz,ve gece 4 te uyuyup sabah 7 de işe koşuyoruz.daha ne kadar uykusuz yaşayacaz.zaviye yeniyolda oturuyoruz.yarin belediye başkani olmak için oy isteyecek nasil oy verelim.malatyanin yer altinda resmen göl var.nasil su yok.bir gunduzbeye bağımlı kalırsak tabiki susuz kalırız,evkurun inşaatıni hatırlarsanız 1 yıla yakın motorlarla su çektiler bitmedi.yeralti sularını çıkarın,bizi böyle mağdur etmeyin.
Sayın belediye başkanı ve maski müdürü sizin kaldığınız binada da 45 gün su kesintisi olacak mı? Hani 1 ay önceki yeni hat sistemine geçilince bir daha su kesintisi olmayacaktı? Bu insanlara çektirdiğiniz eziyet inşallah bir gün size döner.
Sevgili Hemşehrilerim Buradan Yazmakla Olmuyor Yarın Su Kesintisi Yaşanan Bölgelerdeki Tüm Vatandaşları Malatya Belediyesinin Önünde Protesto Etmeye Davet Ediyorum Ben Orada Olacağım
45gün çok acı birşey malatya için
Beceriksiz ve çapsız yöneticiler ancak böyle açıklama yapar 10 yıldır bu şehrin içme suyu sorununu çözemeyenler sosyal belediyecilik yapıyoruz diye milletin paralarını çar çur edenler siz medeniyet üretemezsiniz. Su medeniyettir çünkü nokta.
Yıl 2017 böyle bir uygulama olamaz.
Her ay gelip, düzenli su gelmeyen evlere faturaları geçirmeye devam edin. Bu millet ne de olsa unutuyor mantığı içinize işlemiş. Malatya koyun gibi getirir yine oyunu verir diyorsunuz değil mi? Eğer haklı iseniz su falan vermeyin kardeşim il merkezine. Yarım gün su bile fazla. Teyemmüm ederiz.kar eritir suyunu içeriz. Allahtan korkun ya. İnsan azıcık ta olsa utanır ve başaramıyoruz der. Allaha binlerce şükür ki size oy vermedim. Yoksa bu vebalin altında kalmak beni son derece üzerdi.
Yazıklar olsun .Malatya nın her tarafından sular fışkırırken sular kesiliyor.Bu işleri yapamıyoruz demiyorlar,yok yağmur yağmamış yok şöyle olmuş.Masal anlatmaktan başka neye yarasınız.ama bizlere müstehaktır.Koyun gbi peşinizden geliyoruz…Ekmek zamlı,ulaşım zamlı,su zamlı ses yok.Ama suların olmamasına çocuklar bile güler.çünkü her taraf su..yollar çamur deryası,yollar köstebek yuvası,yollar daralır,park yerleri satılır ama ses yok.biz böyle yaşamaya alışmışız.kanal yapmakla,yol yapmakla,çiçek ekmekle bu işler olmaz..bari hiç olmazsa masrafsız suyu muza karışmayın..
Kaç aydır zaten denilen saatler arasında kesinti yapiliyordu simdi de çıkmış 45 gun diyorlar bu kaçıncı 45 Ne cektiysek iş bilmeyenlere teslim edildi o zaman Malatya bitti yazıklar olsun sizin gibi yönetici musvettelerine
Böyle birsey olamaz perisan ettiniz bizi 10 gundur ve 45 gunden bahsediyorsuz suan bile su yok akmiyor gercekten cok garip 45 gun daha perisan olacagz demekki emegi gecenleri Allaha havale ediyorum böyle birsey olamaz yazacak tek kelime bulamiyorum
su kullanımının %70 tarım da kullanılır,
%20 sanayi ve %10 ev kullanımı tasarrufu yapacak sanayici ve çiftçilerdir sayın MASKİ
Yazıklar olsun ki şu yokmuş yan mahallede hergün şu akıyor bizim mahalle de hergün sular kesik maski de günde 4 defa farklı açıklamalar yaptı ayıp milleti kandırmayın 10 sene önce kuraklık vardı barajlar dolu yemeyin bu milleti kim haksızlık yapıyorsa Rabbim bin katını versin
Güzelim Malatyamız ne hale geldi. Özellikle büyükşehir olduktan sonra hem hizmetler azaldı hem de bir çok zam geldi.
Mahalle minibüsleri daha ucuza giderken Motaş zarar eder oldu. Yollarımız halkın tüm itirazlarına rağmen daraltıldıkça daraltıldı şimdide her taraf köstebek yuvasına döndü. Hemen hemen bütün sokaklar kazıldı ve o şekilde bırakıldı. Dillere destan olup, civar illerden gelenlerin hayran kaldığı içme suyumuz bu hale geldi.
Su yok diyonuz kanal ustune kanal yapiyonuz koskoca malatyanin yer alti dag etekleri su denizi bunlari malatya halkina hizmet etmnz gerekirken tek biyere bagimli kalarak malatyaya hizmet veriyonuz bir cok kisi kacak su kullaniyor bunlari tespit etmiyonuz ve sonra su kesintisi dye bi sacma sapan is yapiyonuz siz bi kaynak yaratin tek biyre bagimli kalmayin kanal ustune kanal yapmayin yillardir bir cok dag eteginde bosa akan sulari kullanin sonra kesinti yapin
Malatya’nın suyunu rezil ettiniz kaynak suyu gibi suyumuz vardı ama siz yöneticiler klorlu suları Malatyalıya içirdiniz. Yazıklar olsun dışarıdan yönetici transfer ederseniz Malatyayı bu hale getirirler…
koskoca malatya’da su kaynakları tükenti yani 🙂
daha komik bi bahene bulunamazdı heralde
Hayaldi gercek oldu Malatya da su bitti yazikk gercekten herkes bakettigi gibi yonetilir
Ayıp be.15 milyonluk istanbul da gümbür gümbür su akıyo biz Malatya olarak su denizinin üzerinde ve ortasında yaşıyoruz.ve siz su kesintisi yapacaksnz öylemi.kardeşim bırakın gidin siz buişi beceremiyosunuz Malatyanın suyu böyle beş malatyaya daha yeter.Hayretsiniz ya.Çok ilginç.
Önce kaçak kullananları tesbit etseniz daha iyi olmaz mı? Siz değerli üstünüze düşeni tam yapın lütfen
yeni kaynaklar bulmayı düşünmeyin zaten. olanı kesin… nasıl bir mantıkla çalışılıyor anlamak mümkün değil. sanki hayırlarına su vriyorlarda onuda kesecekler…
Habiree kanal yapiyorsunuz.su yoksa o paralari niye harciyoraunuz?
Kanal mı? Harık mı?