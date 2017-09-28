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Malatya Haber -

“Her Gün Bir Saat Çalışıp Gidiyorlar!” Tepkisi

“Her Gün Bir Saat Çalışıp Gidiyorlar!” Tepkisi
  • 28.09.2017
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Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Durucasu Mahallesi’nde yapılan yol çalışmalarındaki yetersizlik tepkilere neden oldu.

Yazıhan İlçesi’ne bağlı Durucasu Mahallesi’nde 4 ay önce başlatılan yol çalışmalarının çok ağır ilerlediği iddia edildi. Mahalleye ulaşımı sağlayan yolun çok kullanılan bir yol olduğunu belirten bazı mahalle sakinleri, “Okulların açılmasıyla birlikte sıkıntı daha da arttı. Burası önce zaten asfalttı. Ancak 4 ay önce başlatılan çalışmalardan sonra yol toz içinde kaldı. Yolu genişletmek için eski asfaltı söktüler. İşçiler her gün bir saat çalışıp gidiyor.” iddiasında bulunup tepki gösterdiler.

Malatyahaber

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Yorumlar
  1. 44malatya dedi ki:
    28 Eylül 2017, 21:00

    Desinlerki.belediye.her.gun.calisiyor

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  2. Sari44 dedi ki:
    28 Eylül 2017, 19:56

    Öyle hızlı çalışırlar sa hafta sonu mesaisini nasıl alacaklar… Bu yıllardan beri gelen gelenektir devlet dairesinde yani😁😁

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  3. Hüseyin dedi ki:
    28 Eylül 2017, 19:45

    Yazıhan merkezi yarım metre çukurlarla dolu belediye yazıhana deyil yamadağına çalışıyor.

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  4. MURAT DEJANLI dedi ki:
    28 Eylül 2017, 19:43

    Yazıhan belediyesi kumu kimden alıyor acaba????

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    1. mehmet dedi ki:
      28 Eylül 2017, 20:22

      ihalede mucur dökülen kum

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  5. mehmet dedi ki:
    28 Eylül 2017, 17:54

    Akçadağ da iki senedir aynı hergün toz yutuyor insanlar

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