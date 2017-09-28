“Her Gün Bir Saat Çalışıp Gidiyorlar!” Tepkisi
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Durucasu Mahallesi’nde yapılan yol çalışmalarındaki yetersizlik tepkilere neden oldu.
Yazıhan İlçesi’ne bağlı Durucasu Mahallesi’nde 4 ay önce başlatılan yol çalışmalarının çok ağır ilerlediği iddia edildi. Mahalleye ulaşımı sağlayan yolun çok kullanılan bir yol olduğunu belirten bazı mahalle sakinleri, “Okulların açılmasıyla birlikte sıkıntı daha da arttı. Burası önce zaten asfalttı. Ancak 4 ay önce başlatılan çalışmalardan sonra yol toz içinde kaldı. Yolu genişletmek için eski asfaltı söktüler. İşçiler her gün bir saat çalışıp gidiyor.” iddiasında bulunup tepki gösterdiler.
Malatyahaber
Yorumlar
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Desinlerki.belediye.her.gun.calisiyor
Öyle hızlı çalışırlar sa hafta sonu mesaisini nasıl alacaklar… Bu yıllardan beri gelen gelenektir devlet dairesinde yani😁😁
Yazıhan merkezi yarım metre çukurlarla dolu belediye yazıhana deyil yamadağına çalışıyor.
Yazıhan belediyesi kumu kimden alıyor acaba????
ihalede mucur dökülen kum
Akçadağ da iki senedir aynı hergün toz yutuyor insanlar