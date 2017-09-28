“Her Gün Bir Saat Çalışıp Gidiyorlar!” Tepkisi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Durucasu Mahallesi’nde yapılan yol çalışmalarındaki yetersizlik tepkilere neden oldu.

Yazıhan İlçesi’ne bağlı Durucasu Mahallesi’nde 4 ay önce başlatılan yol çalışmalarının çok ağır ilerlediği iddia edildi. Mahalleye ulaşımı sağlayan yolun çok kullanılan bir yol olduğunu belirten bazı mahalle sakinleri, “Okulların açılmasıyla birlikte sıkıntı daha da arttı. Burası önce zaten asfalttı. Ancak 4 ay önce başlatılan çalışmalardan sonra yol toz içinde kaldı. Yolu genişletmek için eski asfaltı söktüler. İşçiler her gün bir saat çalışıp gidiyor.” iddiasında bulunup tepki gösterdiler.

Malatyahaber