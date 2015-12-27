“Her Hastalık Bir Hikayedir”

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen “Her Hastalık Bir Hikâyedir” yarışması sonuçları basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplantı Salonunda yapılan basın toplantısına Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Selim Doğanay, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Kavruk katıldı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kızılay basın toplantısında şunları söyledi: “Tıp eğitiminde hastalıkları hikâye şeklinde anlatarak, konunun akılda kalıcılığını arttırmak, keyif alarak öğrenmeye yardımcı olmak, genç hekimlerin insani değerleri özümsemesini sağlamak ve sonuçta tıp eğitimine yepyeni bir boyut getirmek amacıyla yapılan ve 15 Kasım 2011-1 Şubat 2012 tarihleri arasında düzenlediğimiz “Her Hastalık Bir Hikâyedir” yarışmasına yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda katılım oldu.

En küçük yarışmacıları Manisa Bilim Sanat Merkezi’nden 11 yaşında Sena Arda Çoban ve Fatma Şevval Zahal, en büyük yarışmacı olarak da Antalya’dan 77 yaşındaki çevirmen- yazar Nejat Ebcioğlu’nun belirlendiği ve toplam 346 kişinin hikâyeleri ile başvurduğu yarışmanın Jüri Üyeliğini Prof. Dr. Nurullah Çetin, Prof. Dr. Selim Doğanay, Prof. Dr. Hasan Kavruk, Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Dr. Sema Selvioğlu, Uzm. Dr. Atilla Özcan ve Sadık Yalsızuçanlar yaptı.

Malatya’dan 90, Malatya dışından 256, yurt dışından ABD ve Kanada olmak üzere 2 kişinin katıldığı yarışmada, sağlık alanından 50 doktor, 17 tıp öğrencisi, 7 eczacı, 1 veteriner hekim, 14 hemşire-ebe, 3 anestezi teknisyeni, 2 laborant, 1 çocuk gelişimcisi, 1 paramedik, sağlık alanı dışından 51 öğretmen, 18 gazeteci- yazar, 149 öğrenci, 4 avukat, 5 mühendis ve 1 sosyolog yer aldı.

Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda “Her Hastalık Bir Hikâyedir” yarışmasında “Bir Garip X Masalı” adı ve “Kleinfelter Sendromu” hastalığı konusu ile Malatya’dan öğretmen Kevser Akın birinci, “Guduruk” adı ve “KOAH” hastalığı konusu ile İzmir’den doktor Ali Ilgın Olut ikinci ve “Tenim Karı Isıtır” adı ve “Menenjit” hastalığı konusu ile Elazığ’dan Serap Aslan üçüncü oldu.

14 Mart Tıp Bayramı kutlama töreninde yarışmacılardan birinciye 3.000 TL, ikinciye 2.000 TL, üçüncüye 1.000 TL ödül verilecektir” dedi.