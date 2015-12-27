‘Her Hastaya Olmaz’

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Genel Cerrah Prof.Dr. Cüneyt Kayaalp, şişmanlık tedavisinde zayıflatma ameliyatlarının yaygınlaştığını, ancak her kilolu hastaya mide ameliyatı yapılamayacağını söyledi.

Turgut Özal Tıp Merkezi Genel Cerrahlarından olan Prof.Dr. Kayaalp, konuya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

Şişmanlık tedavisinde zayıflatma ameliyatları yaygınlaşmaktadır. Mide kelepçesi (bant) veya mide küçültme (baypass) ameliyatları ülkemizde de yapılmaktadır. Her kilolu hastaya mide ameliyatı yapılmaz. Bunun için en az üç şart gereklidir.

1. Hastanın belli bir boy/kilo oranının üstünde olması gerekir. Kilonun metre cinsinden boya iki kez bölünmesi ile bu oran bulunur (kg / boy x boy). Örneğin 95kg olan ve boyu 1,70 cm olan bir kişide oran; 95 / 1,70 x 1,70 = 32,8 dir. Bulunan oran ancak 40ın üzerinde (bazı durumlarda da 35in üzerinde) ise hasta ameliyata aday olabilir.

2. Şişmanlık tedavisinde ameliyat dışında dört yöntem vardır. Bunlar (a) diyet, (b) egzersiz, (c) davranış tedavisi ve (d) ilaçlardır. Bu tedaviler ile kilo veremeyen veya verdikten sonra tekrar alan hastalar ameliyata aday olabilirler. Ameliyat bu tedavilerin bir veya birkaçını denemiş ve kilo veremeyen kişiler için geçerlidir.

3. Son olarak ta hastaların ameliyat olmaya engel olacak bir rahatsızlığının olmaması gerekir. Şeker hastalığı veya yüksek tansiyon hastalığı kilolu hastalarda çok sıklıkla görülür. Bu hastalıkların olması genellikle ameliyat olmaya engel değildir. Hatta bu hastalıklar zayıflatma ameliyatlarından sonra gerileyebilir. Bu nedenle şeker hastalığı veya yüksek tansiyonu olanlarda zayıflatma ameliyatları bu hastalıklardan kurtulması açısından da faydalı olabilir. 