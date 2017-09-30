Malatya’ya müsabakalara katılmak için gelen Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü yönetimi ve sporcuları, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Gürkan, her zaman engellilerin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.

Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı İrfan Çetinkuş, beraberinde yönetim kurulu üyesi Ercan Güner ve müsabakalara katılacak olan sporcularla birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette konuşan Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı İrfan Çetinkuş, “Biz buraya maç için geldik, sağ olsun başkanımızda her konuda bize yardımcı oldu. Başkanımızın çalışmalarından bahsettiler, öğrendiğimiz kadarıyla çok önemli hizmetler kazandırmış Battalgazi ilçesine. Bizleri kabul ettikleri için teşekkür ederim” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kardeş vilayetimiz olan Eskişehir Seyitgazi’de Engelliler Spor Kulübümüzün Malatya’da olması ve Malatya’da bizim tarafımızdan ağırlanmış olmaları önemlidir. Neticede bir kardeş vilayetimizin ve kardeş ilçemizin sporcularını üstelik görme engelli sporcularını Malatya’mızda, Battalgazi’mizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Özellikle Eskişehir dostlarımız ve kardeş ilçe Seyitgazi Belediye Başkanımız bu görme engelli kulübümüzün Malatya’ya geleceğini ve Malatya’da misafir etme noktasında yardımlarımızı istemişlerdi. Biz de tabi arkadaşlarımızı bu maç süresince, müsabakalar yaptığı sürece misafir ettik. Tabi müsabakalarda üç sonuçlu bir müsabaka var. Hem galibiyet, hem mağlubiyet, hem de beraberlik var. Netice de futbolun ve diğer sporların ortak sorunu da budur. Ben tekrar değerli arkadaşlarımızı burada görmekten, misafir etmekten mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Kendilerine gittiklerinde hayırlı yolculuklar dilerken de, müsabakalardan dolayı gösterdikleri başarılardan dolayı kendilerini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Bülten