“Her Konuda Hazırız”

Türkiye’nin 2020’de yapılacak Olimpiyatlara adaylığını değerlendiren AKP Malatya Milletvekili Mücahit Fındıklı, Türkiye’nin Olimpiyat yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Tesisleri ve yaptığı organizasyonlarla Türkiye’nin Olimpiyatlara ev sahihliği yapabileceğini söyleyen Fındıklı, “Türkiye, kış olimpiyatlarını yaptı. Erzurum’da çok kısa bir sürede tesisleri bitirdi ve faaliyete geçirdi. Trabzon’daki faaliyeti gerçekleştirdi. Türkiye, daha önce Basketbol Dünya Şampiyonasını gerçekleştirdi. Bu tür organizasyonların artık tamamına en iyi şekilde ev sahipliği yapıyoruz. Tesisler zamanında yetişiyor ve hiçbir problem yaşanmıyor. Türkiye, genel anlamda da bir olimpiyatı yapmak zorunda ve yapabilecek kapasiteye sahip. Bugün Avrupa’nın içine düştüğü bu kaos ortamında özellikle de ekonomik kaosta bu işi yapabilecek tek ülkeyiz. Birde olimpiyat ruhu itibariyle şimdiye kadar olimpiyatların yapıldığı hiçbir Müslüman ülke olmamış. Olimpiyat eğer bir barış dalıysa, spor bir barış dalıysa, dünya sporu bütün siyasetin, kimliklerin, dinlerin, mezheplerin üzerinde herkesi buluşturup kucaklaştırıyorsa, iddiamız buysa Müslüman bir ülkede olimpiyatların yapılması bu iddiayla örtüşür. Ekonomik olarak hazırız, tesis olarak hazırız, yeni tesisleri de süratle yapma imkanına sahibiz. Dolayısıyla olimpiyatları çok rahat yaparız. Bunun için Sayın Başbakanımız kararlı bir şekilde 2020 olimpiyatlarının Türkiye’ye alınması için çaba ve gayret sarf ediyor” dedi.