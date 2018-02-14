“Her Maça Yenmek İçin Çıkıyoruz”

Evkur Yeni Malatyaspor’un sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, ligde şuanda avantajlı durumda olduklarını ifade ederek, daha iyi seviyeye gelmek istediklerini söyledi.

Genç oyuncu, zorlu haftaların kendilerini beklediğini ifade ederek, o sürece gelmeden galip tamamlamaları gereken maçlar olduğunu belirtti.

Ligin 22.haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacaklarını anımsatan Çağıran, “Bursaspor maçının deplasmanda olması illa yeneceğiz anlamına gelmiyor. Yenilmemeyi de bir başarı olarak düşünüyorum. Tabi ki bazı maçlar var yenmek için çıkarsın, her maça yenmek için çıkıyoruz ama deplasmanda oynayacağımız Bursaspor maçında puan ya da puanlar bizim için idealdir” ifadelerini kullandı.

Genç sol bek, kamp döneminde yaşadığı sakatlık nedeniyle formadan uzak kaldığını kaydederek, “Yavaş yavaş süre buluyorum. İnşallah bu süreyi daha da artırıp, takımımıza daha fazla yararlı olmak istiyorum” dedi.

Çağıran, her zaman çok çalışıp, sabırla formayı beklediğini ifade ederek, “İyi dileklerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Çalışıp, sabrediyoruz. Karşılığını almama gibi bir imkan yok. Veren Allah, o da nasip ediyor. Ondan istiyoruz, sabrediyoruz, çalışıyoruz. Karşılığını almaya çalışıyoruz. Her zaman da mücadele ediyoruz” diye konuştu.

Süper Lig ile ilgili de değerlendirmede bulunan Çağıran, şunları söyledi:

“Antalyaspor ve Kasımpaşa ile oynadığımız karşılaşmalardan 1 puan aldığımız için üzgünüz. Futbolda her şey kağıt üzerinde oluyor. Sahaya çıktığınız zaman çok farklı bir ortam var. O anki duygular, hisler, pozisyondan pozisyona göre bile değişebiliyor. Ama önde olan biziz. Bu avantajımızı koruyarak, daha da iyi seviyeye gelmek istiyoruz.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi