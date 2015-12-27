Battalgazi Belediye Başkanı ve AKP Battalgazi Merkez İlçe Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, 30 Mart yerel seçimlerinin Türkiye ve Malatya için dönüm noktası olduğunu söyledi.

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren Gürkan, AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, AKP Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder ve partililerle birlikte Yenice, Pelitli, Tanışık, Alhanuşağı, Hisartepe ve Bulutlu Köylerini ziyaret etti.

“HER ZAMAN SAHADA ÇALIŞACAĞIZ”

Battalgazi Belediye Başkanı ve AKP Battalgazi Merkez İlçe Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, 30 Mart’tan sonra her zaman sahada olacaklarını ifade ederek, “Bugün biz gezdiğimiz köylere baktığımızda bütün köylerin yolarının asfalt olduğunu gördük. Büyük çoğunluğunda musluklarında akan çeşme sularını gördük. Dolayısı ile köylerinizde büyük hizmetler görülmüş ancak yeterli değil. Bizlerde yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte köylerimiz 30 Mart’tan sonra mahalle olacak. Yani Malatya’daki bir mahallenin istek ve talepleri nasıl Belediye tarafından karşılanıyorsa 30 Mart ‘tan sonra mahalle olacak İspendere, Bulutlu, Hisartepe gibi köylerimizde mahalle olacak. Malatya’daki mahalleler nasıl hizmet alıyorsa buradaki mahallelere Büyükşehir Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi o hizmeti sunacak. Bizim hizmet anlayışımızda mahallerde katılımcılığı esas alan belediyecilik anlayışı vardır. Yani biz yaptığımız işlerde sizlerin önerilerini ve taleplerini alarak hep birlikte istişare edip, onu işlev sahasına geçireceğiz” dedi.

“HER MAHALLEDE KÜLTÜR MERKEZİ OLACAK”

Her mahalleye kültür merkezi kuracaklarını kaydeden Gürkan, şunları söyledi: “Kültürel Belediyecilik kavramının artık Türkiye’de ki belediyecilik literatürüne girmesi gereken ve 2014’de tüm belediyecilikte kültürel belediyecilikte öne çıkarılması noktasında, bütün Belediye Başkanlarına bu konuda gerekli program sunulmuştur. Bizler de kültürel ve sosyal belediyecilik anlayışında, doğayı koruma ve hizmet belediyeciliği anlayışında bu ana başlıkları ifade edelim; her mahallede bir kültür merkezi olacak. Bunlar mahallelerimizde ki kültürel ve sosyal anlamda hizmet veren evler olacak. Bizler buna çok önem veriyoruz. Yapılacak olan kültür evlerinde o mahallelerle ilgili olarak tarihçesini, o mahallede yetişmiş insanları olacak. Yani o mahallenin müzesi olacak. Bütün mahallelerimizde yol çalışmaları, kültür evleri, oyun parkları ve hizmetlerin genel anlamda size ulaşması noktasında elimizden gelen gayreti, çabayı göstereceğiz. “

“YASAKLARI, YOLSUZLUKLARI VE YOKSULLUĞU ÖNLEDİK”

Milletvekili Mustafa Şahin, AKP iktidarıyla birlikte Türkiye’nin dünyada büyük bir güç haline geldiğini belirtti.

Şahin, yasakları, yolsuzlukları ve yoksulluğu önlediklerini ifade ederek, “Biz bugüne kadar hiç kimseyi aldatmadık. Ne aldatan olduk, ne aldatan olduk. Ne dediysek onu anlattık ve yapacağımız şeyleri gündeme getirdik. Sizlerin öncelikli olan sıkıntılarınız bizlerin gündemine oturdu. İnsanlarımızın geçmişten bugüne kadar, 2002’de iktidara geldiğimiz bugüne kadar karşılaşmış olduğumuz sorunlar başta Başbakan’ımız olmak üzere siyasetin gündemini belirleriz. Ne vardı o günün şartlarında yasaklar vardı, yolsuzluklar vardı, yoksulluklar vardı. Bizlerde bunların tümünü masaya yatırdık ve Allah’a şükürler olsun o günden bugüne kat be kat ilerledik ve geride bıraktık. Bunlarda vatandaşların bize olan teveccühü güvenini ziyadesiyle oluşturmuş oldu. Milletvekilliğin, siyasetin, hizmetin, insan haklarının standartlarını değiştirdik. Yani aklımıza gelen her şeyi kokuşmuş olan düzeni ve sistemi değiştirdik. Kötü gidişata dur demek için elimizden geldiğince ve yıllardır bunun mücadelesini vererek bu noktaya geldik.” şeklinde konuştu.