İlk maçta 3-1 yendikleri Evkur Yeni Malatyaspor’la Malatya’da 1-1 berabere kalarak kupada tur atlayan Osmanlıspor’un Teknik Direktörü İrfan Buz, Ziraat Türkiye Kupası’nda 16’ya kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Buz, yeniden Malatya’ya gelmesinin kendisi için çok özel ve farklı olduğunu ifade ederek, “Çok güzel bir mücadele verdik. Neredeyse iki senemizi burada arkadaşlarımızla hep büyük resmi kovalayarak, lige çıkmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Buradaki insanlara öncelikle sevgilerimi göndermek istiyorum” diye konuştu.

5.tur’da ilk maçı 3-1 kazandıklarını anımsatan Buz, şunları söyledi:

“Kupada kesinlikle yolumuza devam etmek istiyoruz çünkü takım olma yolunda bir sürü parametreleri yerine getirmemiz gerekiyor. 30 saniyede genç arkadaşımız Tugay maalesef oyundan çıktı. 96 dakika 10 kişiydik. Ona rağmen oyunu çirkinleştirmeden, doğru bir stratejiyle tur atlamak istedik. Buna inandık. Futbolcularımı kutluyorum. Gerçekten bizim açımızdan güzel. Üzerine koyacağız. Haftaya Beşiktaş’a gidiyoruz. Yeni Malatyaspor’a da ligde başarılar diliyorum.”

Tecrübeli teknik adam, bir gazetecinin ‘Kupadaki hedefiniz nedir?’ sorusuna, “Ligde de üzerine koyarak puan puan gitmek istiyoruz. Aynı şekilde her müsabakayı ciddiye almanız gerekiyor. Takım olmak istiyorsanız, bu parametreleri yerine getireceksiniz. Her oyunu da ciddiye almak durumundasınız. Artık kupada nereye gideriz, ne yaparız onu göreceğiz ama her şeyden evvel son 16’dayız, o yüzden de mutluyuz” cevabını verdi.

Bir gazetecinin ‘Evkur Yeni Malatyaspor’u nasıl görüyorsunuz?’ sorusuna ise Buz, “Bu konuda benim bir yorum yapmam doğru olmaz. Çünkü benim takımım Osmanlıspor ve onlarla ilgilenip, geliştirmem gerekiyor. Ancak şu dileğimi ortaya koymak istiyorum; Yeni Malatyaspor’un kesinlikle ligde kalacağını ve bu insanlar için olmak durumunda çünkü şehir takımı. Lige yakışıyor. Bence de son haftalarda oynanan müsabakalara baktığınız zaman gerçekten hakem olayları da, her şey yapılıyor ama benim bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. Kendi takımıma bakmak durumundayım. Dileğimi söyleyebilirim; Yeni Malatyaspor’un ligde kalması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde cevap verdi.

Buz, Yeni Malatya Stadyumu’nda maça çıkmanın kendilerine nasip olmadığını da sözlerine ekledi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi