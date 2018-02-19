“Her Puanın Önemi Büyük”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Sportif Direktörü Ali Ravcı, Bursaspor karşısında aldıkları 1 puanın önemli olduğunu ifade ederek, “Süper Lig’de her alınan puanın değeri ve önemi çok büyük” dedi.

Süper Ligin 22.haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelen Evkur Yeni Malatyaspor, rakibiyle 0-0 berabere kalarak, zorlu deplasmandan 1 puan çıkarmasını bildi.

Ligde geride kalan 22 haftalık süreçte 28 puan toplayan sarı kırmızılılarda, sportif direktör Ali Ravcı, Bursa gibi bir deplasmandan puanla dönmenin önemli olduğuna dikkat çekti.

Ravcı, ligde puanlarını 28’e çıkarttıklarını anımsatarak, “Bursaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldık ve zorlu deplasmandan 1 puanla döndük. Süper Lig’de alınan her puanın önemi çok büyük. Oyunsal anlamda istediğimizi çok fazla yapamasak bile, ligde kalma adına önemli bir puan aldık” diye konuştu.

Takımın Bursaspor karşısında ortaya koyduğu performanstan memnun olduklarını kaydeden Ravcı, “İkinci yarıda geride kalan 5 haftada 6 puan topladık. Süper Lig’de her karşılaşma bundan sonra zorlu geçecek. Alınan her puanın önemi ve değeri haftalar ilerledikçe çok daha değerlenecek. Bu anlamda Bursaspor deplasmanından aldığımız 1 puanın önemi çok büyük. Futbolcularımız iyi mücadele ettiler. Hepsinin performanslarından oldukça memnunuz. Zorlu deplasman 1 puan, haftayı puanla tamamlamak çok iyi” ifadelerini kullandı.

Ligin 23.haftasında sahalarında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacaklarını kaydeden Ravcı, “Bursaspor maçı bizim için geride kaldı. Takımımız bir günlük iznin ardından yarın Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde toplanarak, hafta sonu Kardemir Karabükspor ile oynayacağımız karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak. Bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanıp, sahamızda kazanarak, yolumuza iyi bir şekilde devam etmek istiyoruz” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi