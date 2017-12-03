Malatya Eğitim Vakfı Malatya Şubesi Kadın Komisyonu Kurucu Başkanı ve beraberindekiler, Battalgazi Belediye Başkanı Gürkan’ı ziyaret etti.

Malatya Eğitim Vakfı Malatya Şubesi Kadın Komisyonu Kurucu Başkanı Fezanur Şavata ve beraberindekiler, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’la bir araya geldi. Burada konuşan Malatya Eğitim Vakfı Malatya Şubesi Kadın Komisyonu Kurucu Başkanı Şavata, “Başkanımıza hayırlı olsun ziyaretine geldik. İnşallah bundan sonraki işlerin de rast gider. Sayın başkanımız bizleri de ziyaret etmişti. Bu yakın ilgisinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Malatya’ya da çok güzel bir yer kazandırmış. Bizlerde artık gururla geziyoruz ve gelen misafirlerimizi gezdiriyoruz. Hatta burası bizim için turizm anlamında da iyi oldu. Gelenlere böyle bir binayı gezdirmek bizim için gurur kaynağı oluyor. Bunun yanında Eski Malatya’da yaptığınız çalışmaları arkadaşlar sürekli bahsediyor. Önceleri buraya gelen misafirlerimizi nereye götüreceğiz konusunda hep kara kara düşünüyorduk. Kayısı Pazarımızdan başka bir yerimiz yoktu. Ama bize çok şey kazandırdınız. Size çok teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz Malatya Eğitim Vakfı olarak tek derdimiz öğrenci okutmak. Malatya’ya yeni güzel beyinler kazandırmak. Hiçbir ayrım yapmaksızın yeni gelen gençleri buralara kazandırmak istiyoruz. Bizim hepimiz Malatya sevdalısı, Malatyalı ailelerden oluşmuş küçük bir topluluk” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Malatya Eğitim Vakfı’nın çalışmalarını yakinen takip ediyorum. Ben sayın başkanımız gibi düşünüyorum. En güzel yatırım insana yapılan yatırımdır. Çünkü insana yapılan yatırım boşa gitmez. Hep derler ya, her şey ayrıntıda gizlidir. Netice de Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk çıkıp Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurdu. Bizlerde ülkemize sahip çıkma noktasında bizde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Onun koymuş olduğu muasır medeniyetin üzerine çıkma hedefini de kendimize hedef olarak belirlemişiz. Malatya Eğitim Vakfı’nın gerek Malatya, gerek Türkiye ölçeğindeki çalışmaları takdire şayan çalışmalardır. Netice de insanımıza yapılan yatırım en güzel yatırımdır” diye konuştu.

Türkiye’ye rol model olacak çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Gürkan, “Bir tarafta Türkiye’ye rol model olan çalışmaları yapıyoruz. Bugün Yeşil Kuşak kapsamı altında Atatürk Kız Lisesi’ni yaptık. Çalışma hem Hürriyet Parkı tarafında başlattık, hem de bu tarafta başlattık. Yarın inşallah Stadyum ve Sanat Okulunu da halledersek burada 200 dönümlük bir Yeşil Kuşak oluşturmuş olacağız. Bu Türkiye’de bir ilk olur şehir merkezinde bir şehir parkı olarak. Diğer taraftan İspendere’de yaptığımız çalışmada Türkiye’de bir ilk olacak. İspendere Şifalı Suları alanında İnönü Üniversitesi de Rehabilitasyon Merkezi ve Geleneksel ve Tamamlayıcı tıp birimlerini açacak. Aktif olarak çalışmalar yapacaklar. Bin 250 dönümlük alanda ise yeşillendirme çalışmaları yapılıyor. Öte taraftan Orduzu bölgesindeki Çınar Park’ta yaptığımız çalışmalar, beri tarafta hanlar, hamamlar, kervansaraylar, kümbetler, türbeler, ziyaretler, camiler, medreselerin ayağa kaldırılması çalışmaları, bir taraftan yol ve hizmet çalışmaları, bir taraftan çevrenin korunması, diğer tarafta sosyal ve kültürel alandaki çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor” dedi.

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