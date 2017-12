“Her Şeyin Farklı Olacağını İlan Ediyoruz”

Malatya’da ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasına tepki gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarının organizasyonu ile miting düzenlendi.

Cuma namazı sonrasında Malatya’da Soykan Parkı’nda binlerce Malatyalı bir araya gelerek, ABD’yi ve İsrail’i kınadı.

Türk ve Filistin bayraklarının taşındığı kalabalıkta sık sık tekbir sesleri yükseldi. “Amerika kahrolsun, Trumkp kahrolsun” şeklinde sloganlar atıldı. Mitingde “Yıkılasın İsrail enkazını göreyim”, “Kudüs bir sınav kağıdı her Mümin kulun önünde” gibi dövizler taşındı.

Mitingde konuşan AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı; “Bugün Malatya’mızda her ne zaman olursa olsun İslam’a karşı uzanan bir el olduğunda Malatya’nın tüm kesimleri, bütün STK’ları ile beraber Malatyalı hemşirelerimizle birlikte siyasileri ile birlikte buna tepkisini koymuştur. Öncelikle katil İsrail’in yapmış olduğu ve buna taşeronluk eden Amerika’yı kınıyor ve lanetliyorum. Kudüs bizim davamızdır. Amerika Başkanlığı’nın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmezsi ne bizi ne de 1,5 Müslümanı hiç bağlamaz. Onların oyunlarını yine Müslümanlar olarak bizler bozacağız inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Kudüs bütün Müslümanların olduğu gibi bizim de kırmızı çizgimizdir. Bu bölgede bu topraklarda bunu yapmak isteyenler ancak husumeti artırır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu kararı en kısa sürede düzelteceklerini umuyoruz. İslam’ın sesini susturmak kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. Bunlar yakın zamanda Irak’ta yapmış oldukları Sözde insan hakları dedikleri İşte 1,5 milyon Müslümanın canlarına kıydılar. Suriye’de 800 bin kardeşimiz hayatını kaybetti. Halkının yarısı muhacir durumuna geldi. 3 milyonunu yine bu ülke, bu ülkenin evlatları, bu ülkenin vatandaşları olarak Bizler barındırdık. Biz birliğimizi beraberliğimizi devam ettireceğiz inşallah. Onlar ne yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar, bizler bunlara fırsat vermeyeceğiz. İslam’ın haremi izzeti olan Kudüs’ü tacize teşebbüs edenler Türkü’yle, Arab’ıyla, Kürdüyle tüm Müslümanların Selahattin Eyyubi ruhunun dirilip karşılarına dikildiğini görecektir. Diğer taraftan Amerika’nın bu kararı dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir tezahürüdür. Bu daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel sistemin çarpanlarına ve adaletsizliklerine karşı uzun zamandır dile getirdiği ‘Dünya beşten büyüktür’ü ne kadar doğru olduğunu teyit etmiş bulunuyor. Müslümanın kalbine saplamaya çalışılan bu hançeri ancak tüm Müslümanların iki elin parmaklarının bütünleşmesi gibi, bütünleşmesi ile engel olalım. Bizler Kudüs davasını ümmetin birliği için her türlü çabayı göstermeye her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız. Bugün, Kudüs, Gazze, El Halil, Ramallah nasıl ki meydanlarda ise Malatya’da bugün meydanlarda, Türkiye’de bugün meydanlardadır. Asla Siyonist emperyalistlerin amaçlarına ulaşamayacaklarını bilmeleri lazım. Bizler Müslümanların göz bebeği İslam ümmetinin ilk kıblesi, birçok peygamberin izinin olduğunu kadim ve manevi şehir Kudüs bizimdir ve bizim olacaktır. Hazreti Ömer’in emaneti olan Selahattin Eyyubi’nin rüyası olan Kanuni Sultan Süleyman’ın mirası olan Abdulhamid Han’ın davası olan Kudüs bizimdir, bizim kalacak inşallah” ifadelerini kaydetti.

Mitingi organize eden STK’lar adına yapılan konuşmada ise şu ifadeler kaydedildi:

“Bizler Malatya’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve Müslümanlar olarak, bugünden itibaren bizim için her şeyin farklı olacağını açıkça ilan ediyoruz. Biz şuandan itibaren, bütün çalışmalarımızı, emperyalistlerin bağrımıza sapladıkları hançeri çıkarıp atmak için yapacağız. Emperyalistler iyi bilsin ki işlenen zulüm, kesinlikle yeni Selahaddinler çıkartacaktır. Hepimizin duası, Allah’ın bize Selahaddin kılması, aramızdan Selahaddinler çıkarmasıdır. Bizim sineceğimizi, bizim boyun eğeceğimizi, bizim kabuğumuza çekileceğimizi zannedenler çok yakın bir zamanda ne kadar yanlış düşündüklerini göreceklerdir.”

Bu arada, 10 Aralık Pazar günü ise saat 17.30’da Emekliler Parkı önünde toplanılarak yürüyüş yapılacağı bildirildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com