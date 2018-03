“Her Sınıfın Yetim Kardeşi Var”

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın 2014 yılında başlatmış olduğu “Her sınıfın bir yetim kardeşi var” projesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Eğitim-Bir-Sen ortaklığıyla bu yıl da Malatya’da hayata geçiyor.

Türkiye ve dünyanın bir başka ülkesinde annesini, babasını kaybetmiş olan çocukların eğitim, sağlık, gıda, kıyafet, barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var Projesi’ne birçok öğrenci katıldı. Böylelikle öğrenciler Türkiye’den veya dünyanın bir başka ülkesinden bir yetim kardeş edindi. Bu yılda Malatya okullarının katılacağı proje ilk olarak Malatya Yeşilyurt SadreddinKonevi İmam Hatip Lisesi’nde başladı. SadreddinKonevi İmam Hatip Lisesi’nde başlatılan projenin açılış törenine, Malatya Müftü Yardımcısı Hacı Mustafa Kılınç, Malatya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nurcan Berber, Malatya İHH Şube Başkanı Ömer Derin, Eğitim Bir-Sen Başkanı Kerem Yıldırım, İHH üyeleri, Milli Eğitim şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Malatya Müftü Yardımcısı Hacı Mustafa Kılınç, öğrencilere nasihat verdi. Proje hakkında konuşan Malatya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nurcan Berber, yetimlerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Berber, “Milli Eğitim Bakanlığı ve Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yetimlerimizin yanında olduğumuzu ve bu konuda bizlere ne düşüyorsa elimizden gelecek her türlü desteği vereceğimizi belirtmek istiyorum” dedi. Malatya Eğitim Bir-Sen Başkanı Kerem Yıldırım, savaş, doğal afet, yoksulluk, hastalık gibi sebeplerle hem Türkiye’de hem de dünyanın başka ülke ve bölgelerinde çocukların ailelerini kaybettiğini ifade etti. Başkan Yıldırım, “Yetim çocukların ihtiyaçlarının Malatyalı arkadaşları tarafından karşılanmasını ve bu yolla dostluk ve kardeşliğin kıtalar arasındaki yegane köprü haline gelmesi çok önemli. Eğitim Bir-Sen ve Memur -Sen olarak desteğimizi hiç esirgemeyeceğiz ve onların her zaman yanında olacağız” ifadelerini kullandı. Malatya İHH Şube Başkanı Ömer Derin, projenin detayları hakkında bilgi verdi. Projede gönüllülüğün esas olduğunu ifade eden Başkan Derin, amaçlarının kardeşlik köprüsü olduğunu söyledi. Derin, “Kampanyaya göre ister 1. sınıf, ister 10. sınıf bir araya gelerek bir yetim kardeşlerini destekleyebilecekler. Bunun için kampanyaya katılmak isteyen sınıflara birer koli gidecek. Kolinin içerisinde kumbaralar olacak. Bu kumbaralar her ay için doldurulacak ve kardeşlerine gönderilecek. Çocuklar bu kampanyayı en az 1 sene yürütecekler. Önümüzdeki sene bir üst sınıftan arzu ederlerse devam edebilecekler. Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var kampanyasına katılan sınıflar bir yetimi desteklemeye karar verdikten sonra en az bir yıl boyunca her ay düzenli olarak 100 TL toplayacak. Çocuklar ve gençler, kardeşlerini İHH’nın Sponsorluk Destek Sistemi kapsamında yetim çalışmalarını yürüttüğü ülke ve bölgelerden seçecek. Sponsorluk süreci başlatıldıktan sonra sınıflar adına eşleştirilen yetimlerin ülkesi, adı, yaşı ve fotoğrafını içeren Yetim Özet Bilgi Formu posta veya e-posta yoluyla her sınıfa ayrı ayrı gönderilecek. Gönderilen yetim bilgi formları sınıf panolarına asılabilir, böylece çocuklar destekledikleri yetim kardeşlerini her an hatırlama imkanı bulabilirler. Sınıflar dilerse yetim kardeşlerine mektup yazabilir ve destek verdikleri yetim kardeşlerinden mektup alabilir. Böylece Malatya’dan dünyaya uzanan yetim kardeşliği, mektup arkadaşlığı ile de pekiştirilebilir. Bir yılın sonunda dileyen sınıflar sponsorluklarına aynı yetim kardeşleri ile devam edebilirler” diye konuştu.