“Her Türlü Desteği Vereceğiz”

Malatya’daki sivil toplum kuruluşları (STK) ortak basın açıklaması yaparak, barış sürecine destek verdiklerini belirtti.

Kongre ve Kültür Merkezi önünde, 150 civarındaki dernek, oda, sendika ve STK adına basın açıklamasını, Malatya Baro Başkanı Eyüp Kutlubay yaptı. Kutlubay, “Uzun yıllardır ülkemizin kanayan yarası ve en yakıcı sorunu olan Kürt meselesinin nihayete erdirilmesi hususunda, önemli bir süreç yaşamaktayız. Bugüne kadar on binlerce insanımızın hayatına mal olan, milyarlarca dolarlık mali kaynağı heba eden, derin sosyal yaralara yol açan, bütün ülke sathında toplumsal barışı tehdit eden bu meselenin demokratik çözümüne dair hükümet tarafından başlatılan ve ilgili taraflarca da benimsenen süreci önemsiyor, tarihi bir fırsat olarak görüyor, süreci desteklediğimizi ilan ediyoruz. Bundan sonra ülkenin imkan ve potansiyeli, toplumsal gelişme ve sosyal barışın temini için sarf edilmelidir” ifadelerini kullandı.

“Yeni başlatılan bu süreçte tüm taraflar özverili ve samimi bir şekilde çaba göstermeli, süreci akamete uğratacak eylem ve operasyonlardan kaçınılmalı, toplumsal huzuru bozucu ve kutuplaştırıcı söylemlerden uzak durulmalıdır. Ayrıca geçmişte defalarca denenen provokasyonlara karşı uyanık olunmalı ve bu tür eylem ve söylemlere kalkışanlar, tarafların ortak çabasıyla halkın vicdanında mahkum edilmelidir” diyen Kutlubay, daha sonra şunları kaydetti:

“Toplumsal barışı sağlamış, adalet ilkesini hayata geçirmiş, demokratik bir Türkiye, bu coğrafyada yaşayan bütün halkların menfaatinedir. Bu nedenle ülkenin ihtiyacı olan demokratikleşme adımlarının hız kesmeksizin devam ettirilmesi ve bu sürecin evrensel standartlara sahip yeni ve sivil bir anayasayı da içerecek şekilde sonuçlandırılması ortak talebimizdir. Malatya sivil toplum kuruluşları olarak, bu sürecin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması ve toplumsal barışın sağlanması için üzerimize düşen her türlü desteği vereceğimizi ilan ediyor, halkımızı bu sürece sahip çıkmaya davet ediyoruz.”