“Her Türlü Destek Verilecek”

Türkiye Belediyeler Birliği ile Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği’nin (DABB) Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Ayaş beldesinde ortaklaşa düzenlediği eğitim seminerinde Mersin’den Antalya’ya, Adıyaman’dan Niğde ve Malatya’ya 20 belediyeden toplam 105 katılımcı hazır bulundu.

Seminerde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, DABB’ın büyümesi için gereken her türlü desteği vereceklerini vurgularken, ‘’Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği öyle bir işlev üstlenecek ki birlik içindeki iyi bir proje diğer belediyelerde de uygulanacak. Projelerde sağlanacak işbirliği, sadece araç gereç anlamında bir işbirliği olarak kalmayacak. Her alanda sağlanacak tam bir işbirliği sağlanacak ve birlikte çalışabilirlik koşulları geliştirilecek.’’ diye konuştu.

Çetin: “Hedefimiz, misyonumuz belli”

Türkiye Belediyeler Birliği ile Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği’nin Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Ayaş (Sebaste) beldesinde ortaklaşa düzenlediği eğitim seminerleri DABB ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in açılış konuşmasıyla başladı. Mersin’den Antalya’ya, Adıyaman’dan Niğde ve Malatya’ya kadar 20 belediyeden toplam 105 katılımcının hazır bulunduğu çalışmada Başkan Çetin, ‘’Hedefimiz de misyonumuz da belli; hem DABB’ı büyütmek hem de el ele vererek ortak projeler geliştirmektir’’ dedi.

Ağbaba: “Projelerde işbirliği sağlayacağız”

Seminerlerin ikinci gününe katılan Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, DABB’ın büyümesi için gereken her türlü desteği vereceklerini vurgularken, ‘’Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği öyle bir işlev üstlenecek ki birlik içindeki iyi bir proje diğer belediyelerde de uygulanacak. Bu sadece araç gereç anlamında bir işbirliği olarak kalmayacak’’ diye konuştu. Kamu maliyesinin tartışıldığı seminerde belediye başkanları ayrı bir oturumda görüş alışverişinde bulundu.