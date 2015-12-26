Her Vekile Bir Şoför



Milletvekillerinin artık özel şoförü olacak. Birer danışman ve sekreter çalıştıran milletvekilleri 1 Ekim’den itibaren bir de ‘şoför’ istihdam edecek



Milletvekillerinin yıllardır beklediği 3. personel desteği de nihayet kendilerine verildi. Birer danışman ve sekreter çalıştıran milletvekilleri 1 Ekim’den itibaren en az lise mezunu olması koşuluyla artık 3. personelle çalışma olanağına da kavuşacak. Bu uygulamanın TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in TBMM personelini, personel sayısının çok arttığı gerekçesiyle emekliliğe teşvik ederek norm kadroya geçiş için hazırlık yapmasıyla aynı döneme rastlaması dikkati çekti. Kimi zaman sabahın ilk saatlerine kadar TBMM’de çalışan milletvekilleri seçim bölgelerine giderken yorgunluk nedeniyle kendi kullandıkları özel araçlarla kaza yapınca 3. personel gerekliliği gündeme gelmişti. 3. personelin lise mezunu olması halinde 2 bin 200 lira, üniversite mezunu olması halinde ise 2 bin 300 lira civarında maaş alacağı öğrenildi. Milletvekili, şoförlük dışında, hak tanınan personeli, ikinci danışman olarak da kullanabilecek.



Vekille gelip gidecekler

Herhangi bir milletvekilinin birinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının ise bu şekilde çalıştırılmayacağı bildirildi. Ancak engelli milletvekilleri için en az lise mezunu olma ve akrabasını çalıştırmama yasağı geçerli olmayacak. Söz konusu personel herhangi bir siyasi partiye üye olamayacak, siyasi faaliyette bulunamayacak.



Buna göre, milletvekillerinin hak tanınan üçüncü personelin, en az lise mezunu olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından görevli, geçici görevli veya dışarıdan sözleşmeli “yardımcı personel” olarak istihdam edileceği, Bakanlar Kurulu üyeleri ve komisyon başkanları hariç, Başkanlık Divanı üyelerinde görevli 3 sekreterden birinin yardımcı personel olarak görev yapacağı belirtildi.



Devlet memuru olma koşulunu taşıyacak personel için yaş sınırı ise getirilmedi. Bu personelin görev süresi, yasama dönemi ile sınırlı olacak. Dönem içinde kendilerinden yararlanılmaması halinde, milletvekillerinin talebi üzerine devlet memuru olanlar eski görevlerine iade edilecek, sözleşmelilerin sözleşmeleri ise herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın feshedilecek.



5 bin 700 personel var

TBMM’de 5 bin 700 personel çalışıyor. TBMM Genel Sekreterliği Teşkilat Yasası değişikliği için taslak hazırlanması çalışması sırasında, TBMM Başkan Müşaviri sayısının 80’i aştığı ve bu sayının 15’e düşürüleceği, başmüşavir sayısının da 5 ile sınırlanacağı bildirildi.



Kim ne kadar kazanıyor?

TBMM’de görev yapan milletvekili sekreterlerinin kamu personeli olması gerekiyor. Bu sekreterlere TBMM Başkanlığı, personelin derece ve kademesine göre 1000 TL ile 1350 TL arasında değişen miktarda ek tazminat ödüyor. Milletvekili danışmanlarının ise üniversite mezunu olması gerekiyor, ancak danışmanlar için kamu çalışanı olması zorunluluğu bulunmuyor. Danışmanlar 2 bin 600 TL civarında maaş alıyor. Memur kökenli danışmanların sözleşmelilerden farkı TBMM tarafından kapatılıyor.

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