“Her Yere Hizmet Götürdük”

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, “Yüzde 25’i geçemeyen bir siyasi partiye bakıyorsunuz, genel başkanı ayrı telden çalıyor, il başkanları ayrı telden, genel başkan yardımcıları ayrı telden çalıyorlar. Birisi ‘ben devletten yanayım’ diyor, ulusalcı geçiniyor. Diğeri ‘devletin katil olduğunu, seri katil olduğunu’ söylüyor” dedi.

Milletvekili Şahin, Malatya’daki temasları kapsamında Yeşilyurt İlçesi’ne bağlı Çukurdere Mahallesi’ni ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Ömer Gönültaş ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Şahin, öneri ve talepleri dinledi.

Çukurdere Mahalle Muhtarı Ömer Gönültaş, Milletvekili Mustafa Şahin’e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Gönültaş, Afrin’de teröristlere karşı Zeytin Dalı Harekatını yürüten Mehmetçiklere dualarla destek verdiklerini söyledi.

Milletvekili Mustafa Şahin, belediyelerle muhtarlıkların bir koordinasyon içerisinde olduklarını belirtti.

Şahin, hizmetleri vatandaşların memnuniyeti için yaptıklarını ifade ederek, “Yerinde yönetimle yasası derken; muhtarlarımızın altyapı, kaldırım çalışmaları, elektrik direklerinin değişmesi için Ankara’daki ilgili kurumlara gidip bunu talep ettiklerini biliyoruz. Şuanda hamdolsun hem belediyelerimiz hem de yereldeki bürokrasimizin ilgi alaları içerisinde yer alan hizmetler, muhtarlarımızın bir alo demesiyle hayat bulmaya başladı. Bunları çok önemsiyoruz. Önceden bir mahalleye gittiğimizde altyapıda sorunlar vardı, üst yapıda yolda, kaldırımda sorunlar vardı. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda sorunlar vardı. Son 15 yıllık süre içerisinde gerek yasaları yeni baştan uygun hale getirerek, gerekse hizmeti ayağa götürerek güzel değişim ve dönüşümler yaptık. Vatandaşlarımızdan bizden talepleri neticesinde bunları hayata geçirdik. Elbette ki bizim sahaya gelmekteki en büyük amacımız, sahada vatandaşlarımız yerlerinden, yurtlarından memnunlar mı, bir sıkıntı var mı, hizmete rahat erişebiliyorlar mı, gecikme var mı bunu görmek. Muhtarlarımızı ziyaret ettikçe, muhtarlarımız önce Afrin’dei harekâta sonrada bizlerin yapmış olduğu hizmetlere dua ediyorlar. Devletle milletin kaynaşması budur. Yıllardır insanlarımızın özlem duydukları kendisi gibi yaşayan, kendisi gibi inanan, kendisi gibi dertlenen bir iktidarın mensuplarıyla bir arada olmayı hep arzu ederlerdi. Yüce halkımızla aynı çizgide, aynı eksen etrafında buluşabildiysek, bu da bizimle milletimizin aynı hassasiyetlerin ortak paydaşımız olmasından kaynaklanıyor” diye konuştu.

‘Seçimi kurtaralım, seçimden sonrada Allah kerimdir’ diye bir hesap yapmadıklarını kaydeden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz önce milletimizin duasını alalım ondan sonra oylarına talip olalım dedik. Sahada da her yere hizmet götürdük. Amacımız bu ülkeyi kolektif bir akılla yönetebilirsek, ne mutlu bizlere. Bugüne kadar da bunu gerçekleştirmeye çalıştık. Milleti yok sayarak, muhtarları yok sayarak, yereldeki güçleri, unsurları ve sivil toplum kuruluşlarını yok sayarak hiçbir yere varmamızın mümkün olmadığını biliyoruz. Vatanına, milletine, devletine, bayrağına, ezanına, dinine bağlı olan vatandaşlarımızın duasını almak bizim en büyük can simidimizdir. Bugünde buna nail olabilmişsek ne mutlu bizlere.”

AKP’de herkesin aynı dili konuştuğunu ifade eden Şahin, “Çatlak seslerin çıktığı bir iktidarın mensupları değiliz. Yüzde 25’i geçemeyen bir siyasi partiye bakıyorsunuz, genel başkanı ayrı telden çalıyor, il başkanları ayrı telden, genel başkan yardımcıları ayrı telden çalıyorlar. Birisi ‘ben devletten yanayım’ diyor, ulusalcı geçiniyor. Diğeri ‘devletin katil olduğunu, seri katil olduğunu’ söylüyor. Terör örgütleriyle bir arada bulunmayı şeref addeden insanlar var. Hamdolsun biz Adalet ve Kalkınma Partisi’nin mensupları olarak bu konuda milletimiz için, milletimizin sesi neyse o seslere kulak veriyoruz. 16 yıldır almış olduğumuz oylar bereketleniyorsa, işte milletimizin duasıdır” dedi.

Bülten- malatyahaber.com