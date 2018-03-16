Malatya‘daki Sultansuyu Tarım İşletmesinde, geleceğin şampiyon adayı safkan Arap atları yetiştiriliyor.

Malatya‘nın Akçadağ ilçesinde, 1865’te 27 bin dönüm araziye “Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun” ismiyle kurulan ve 1928’de “Sultansuyu Harası” adını alan işletme, 1984’ten bu yana Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyetini sürdürüyor.

Bölgenin toprak yapısı, bitki örtüsü, su kalitesi ve iklim şartlarının, safkan Arap atlarının ırk özelliklerinin bozulmadan yetiştirilmesine imkan sağladığı işletmede, 14 aygır ve 110 kısrakla tay üretimi yapılıyor.

Yüksek dayanıklılıkları sayesinde Osmanlı döneminde savaşlarda kullanılan Arap atları, bugünlerde yarışların gözdeleri arasında yer alıyor.

Yaklaşık 150 yıldır safkan Arap atlarının yetiştirildiği işletme, at yetiştiriciliğinde Türkiye’nin sayılı merkezleri arasında bulunuyor.

Yarışseverlerin bir dönem büyük beğeniyle takip ettiği Özgünhan, Ateştopu ve Onurkaan gibi aygırların damızlık olarak kullanıldığı işletmede, hepsi birbirinden değerli şampiyon atlar yetiştiriliyor.

İşletmede özel ilgiyle yetiştirilen taylar, daha sonra açık artırmayla satışa çıkarılıyor.

Her yıl elit ve koşu tayı olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilen tay satışlarından, yaklaşık 4,5 milyon lira gelir sağlanıyor.

– “Her yıl 100 tay satışa çıkıyor”

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Ahmet Karakeçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletmede 190 kişinin çalıştığını belirterek, görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

İşletmede sertifikalı tohum, damızlık hayvan yetiştiriciliği ve gen kaynaklarının korunmasına yönelik faaliyetler yürüttüklerini anlatan Karakeçe, “Gen kaynaklarının korunması amacıyla işletmemizde Arap atçılığı faaliyeti yürütülmektedir. Bu, aynı zamanda işletmemiz için iyi bir gelir kaynağı da oluşturmuştur.” dedi.

Karakeçe, işletmede yeni dünyaya gelen taylarla birlikte 500 Arap atı bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“İşletmemizde yarışçılık camiasının çok beğendiği aygırlarımız mevcut. Bu aygırlardan elde edilen yaklaşık 100 tayımız, ‘koşu ve elit’ olmak üzere yıl içerisinde satışa çıkarılacak. Atçılık camiasını satışlarımıza bekliyoruz. İşletmemizde 14 aygır, 110 kısrağımız bulunuyor. Yetiştirdiğimiz tayların önümüzdeki yıllarda başarılı sonuçlar alacakları kanaatindeyiz.”

İşletmenin safkan Arap atı yetiştirmede Türkiye’deki önemli merkezlerden olduğunu vurgulayan Karakeçe, yarışlarda önemli dereceler elde eden, aralarından şampiyonların da çıktığı safkan Arap atlarının herbirine özenle bakıldığını sözlerine ekledi.

AA