“Her Zaman Polisimizin Yanındayız”

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ‘ı Makamında ziyaret ederek, Emniyet Teşkilatının 173. Kuruluş Yıl dönümü nedeni ile Emniyet Müdürlüğü personelinin bayramını kutladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya (CHP) İl Başkanı Enver Kiraz, konuşmasında “Polis Haftası içerisindeyiz ve aynı zamanda teşkilatımızın 173. Kuruluş yıl dönümündeyiz. Her yıl 10 Nisan Polis Haftası olarak kutlanıyor. Şunu iyi biliyoruz ki, gerçekten polislik mesleği çok önemli mesleklerden birisi. Aslında birçok mesleği kendi içinde barındırması gereken bir meslek. Önemli, özverili ve adaletli yapılması gereken bir meslek olarak değerlendiriyoruz. Hepimizin evimizde, işimizde hayatımızı huzur içinde geçirmemiz için polislere, emniyet teşkilatlarına önemli ihtiyaç var ”dedi.

173 yıldır polis teşkilatının ülkemizde önemli görevler yaptığını belirten Kiraz, “Son dönemde de gelişen teknolojiye de ayak uydurarak önemli görev ve rolleri üstleniyor. Hem bizim huzurumuz için zor bir mücadele verirken, hem de ülkemizin birliği ve bütünlüğü için önemli bir mücadele veriliyor. Bu mücadele sırasında maalesef şehit verdiğimiz polislerimiz de zaman zaman oluyor. Biz bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Onlara çok şey borçlu olduğumuzu her zaman dile getiriyoruz. Gazilerimize de uzun ömürler diliyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanı Enver Kiraz; “Malatya’da huzurun sağlanması noktasında sayın müdürümüz ve yönetimindeki emniyet teşkilatı önemli görevler üstleniyor, bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Malatya’da huzurun sağlanmasında önemli katkı sunuyorlar. Biz de uzun süredir takip ediyoruz, izliyoruz, önemli olaylar yaşanmıyor ve bazı olaylarda da girişimleriniz çok başarılı. Her zaman polis güçlerimizin, emniyetimizin yanında olduğumuzu, birlikte her türlü terör odağına karşı, farklı mihraklara karşı birlikte mücadele vereceğimizin sözünü veriyoruz. Her zaman birlikte işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu buradan ifade ediyoruz. Bütün polislerimizin polis haftasını kutluyoruz” dedi.

İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ise “Başkanımızın güzel sözleri için teşekkür ediyoruz. Gerçekten Türk Polis Teşkilatımızın 173. Yıl dönümünde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. Sadece bugün dolayısıyla değil, esasen teşkilat ve yapı olarak bizatihi şahsınız dâhil olmak üzere her dönem her zaman yanımızda olduğunuzu biliyoruz ve hissediyoruz. Bizim gayemiz Malatya ilimizin emniyet ve asayişini sağlamak ve nihayetinde huzuru temin etmektir” şeklinde konuştu.

Bülten