“Herhangi Bir Kulüple Anlaşmadım”

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayıran stoper Sezer Özmen, herhangi bir kulüple anlaşmadığını açıkladı.

Alanyaspor ile yollarını ayırdıktan sonra birçok TFF 1. Lig ekibinin dikkatini çeken Özmen, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Özmen, “An itibariyle herhangi bir kulüple anlaşmış olduğum haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunarım” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un da gündeme aldığı Sezer Özmen’i transfer etmek için birçok TFF 1. Lig kulübü devreye girdi. Sarı kırmızılı takımın Özmen ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilmişti.

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor’da sezon başından beri takımdan ayrı antrenman yapan ve kadro dışı kalan tecrübeli stoper Sezer Özmen’in sözleşmesi feshedilmişti.

Turuncu yeşilli formayla geride kalan sezonda 17 maça çıkan tecrübeli stoper, bu sezon Hüseyin Kalpar’ın raporu doğrultusunda kadroda yer almamıştı. Yönetimle de anlaşamayan ve sezon başından beri takımdan ayrı antrenmanlara çıkan oyuncu, Aytemiz Alanyaspor yönetimiyle tekrar masaya oturdu ve sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Yeni Malatya Gazetesi