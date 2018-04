Vali Emin.. “Herkes Elinden Geleni Fazlasıyla Yapıyor”

2018 Yılı İl Koordinasyon Kurulu 2. Dönem Toplantısı Vali Kaban başkanlığında yapıldı..

Yatırımcı kamu kuruluşlarının dönemsel yatırımlarının el alındığı İl Koordinasyon Kurulu’nun 2018 yılı 2. Dönem toplantısı Vali Ali Kaban başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi adına katılan Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun, Büyükşehire devredilen Askeri Hastane alanının kamu kampüsü alanı olarak ilan edildiğini buna rağmen Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü binasının Cengiz Topel Caddesi üzerindeki, otopark sıkıntısı olan eski alana yapılacağını belirterek bu konuya nasıl bir çözüm bulunacağını sordu. Torun’a yanıt veren Tapu Kadastro Bölge Müdürü Mahir Tuncer, “Perişan bir vaziyette Malatya’ya hizmet ediyorduk. 5 yıldır kimse bize yardımcı olmadı. Biz de eski Köy Hizmetleri Binasının bulunduğu alana 7 katlı yeni binamız için yapım ihalesini gerçekleştirdik” dedi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Birimi (YİKOB) Toplantı salonunda gerçekleştirilen Koordinasyon Kurulu toplantısına Karayolları, DSİ, Orman, Doğa Koruma ve Milli Parklar gibi bölge müdürlükleri ile diğer kamu kurumlarının yatırımları ele alındı.

Vali Kaban: Herkes elinden geleni fazlasıyla yapıyor

Toplantının açılışında konuşan Vali Ali Kaban, bütün kurum ve kuruluşlarla günü birlik bir koordinasyon içinde olduklarını belirterek “Çünkü hayat o kadar hızlı akıyor ki üç aydan üç aya bir konuyu tartışmaya ihtiyaç duymuyoruz. Günü birlik, sürekli canlı bir şekilde koordinasyonu sağlıyoruz. Bu anlamda tüm birimlerimiz sürekli bir alarm vaziyetinde. İşin bir an evvel bitirilmesi, eksikliklerin bir an evvel giderilmesi ve geleceğe dair daha iyi bir zamana ulaşmak için, sürekli bir devinime dair görüyorum ki herkes elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Bu değerlendirmemiz aslında her gün yaşadığımız yoğun bir sürecin üç aylık bir değerlendirmesi olacaktır. Bu anlamda ben bu her gün koordinasyonu yoğun bir şekilde sağlayan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu aynı zamanda ülkemizin geleceği açısından, daha iyisi, daha güzeli için bir umut vaat ediyor” dedi.

Vali Kaban’ın kısa konuşmasının ardından kamu kurumlarının bilgilendirme sunumlarına geçildi.

Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarına ilişkin bilgi vermek üzere toplantıya katılan Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun, belediyenin yatırımlarını özetledikten sonra Kamu Kampüs alanı olarak ilan edilen Askeri Hastane alanı dışına, kamu binası yapılması ile ilgili bir konuyu dile getirmesi toplantıda ikili diyaloglara sahne oldu. Askeri Hastane alanının Büyükşehir Belediyesi’ne devredildiğini ve buranın Kamu Binası Kampüs alanı ilan edildiğini söyleyen Torun, Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü’nün Cengiz Topel Caddesi üzerindeki eski Köy Hizmetleri Binası’nın yerine yeni bir hizmet binası yapmak için ihale gerçekleştirdiğini belirtti. Sıkışık ve otopark sorunu olan bu alan yerine Askeri Hastane alanına yapılmasının uygun olmasına rağmen Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğünün ihalesini de gerçekleştirdiğini söyleyen Torun Vali Kaban’a hitaben “Bununla ilgili uygun görürseniz bizim kamu kampüsü ilan ettiğimiz yere yapılması durumunda çok daha ferah bir yerleşim olacak. Durum bu. Bu aşamadan sonra ne yapılabilir?” diye sordu.

“5 yıldır perişandık, kimse bize yardımcı olmadı”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun’unun bu açıklamasına Tapu Kadastro Bölge Müdürü Mahir Tuncer ve Vali Kaban da cevap verdi. Konuyla ilgili koordinasyon toplantısında şu diyaloglar yaşandı:

Mahir Tuncer: Sayın Valim, MAŞTİ yolu üzerinde 5 yıldır kiradayız. 5 yıl önce bina projesini geliştirdik. 30 Mart’ta da proje ihalesini değil yapım ihalesini gerçekleştirdik. 15.5 milyon TL para aktardık. Perişan bir vaziyette Malatya’ya hizmet ediyorduk. 5 yıldır kimse bize yardımcı olmadı.

Vali Kaban: Kötü olmuş o zaman. Uygun bir rakama MATİM İş Merkezini düşünmüştük. El atmaya çalıştık.

Mahir Tuncer: Sayın Valim bizim İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından bir ekip geldi görüşüldü. MATİM İş Merkezi’nin bizim konseptimize uygun olmadığına kanaat getirildi. Binanın güçlendirme maliyeti de oldukça yüksek çıktı. Zaten metre kare olarak da bize yetmiyordu. Biz Köy Hizmetleri’nin oradaki eski yerimizde 20 yıl hizmet vermiştik ve eski yerimiz 4 katlı idi. Yeni binamız 7 katlı olacak. Projelerimizi yaptık bitirdik ve ihalesini de gerçekleştirdik.

Vali Kaban: Maalesef alışkanlık haline getirmişiz

Vali Kaban: Maalesef olmuş bitmiş. Bugün artık Tapu Kadastro’nun da bu kadar büyük binalara ihtiyacı olup olmadığı tartışmalı bir konu. Maalesef biz bunu bir alışkanlık haline getirmişiz ve devam ediyoruz. Çünkü TAKBİS projesi gibi çok başarılı bir projeyi uygulamış bir kurum burası. Artık birçok hadise alabildiğine internet ve elektronik ortam üzerinde yürütülüyor. Bugün kadastro hadisesi bitmiş durumda ama buna rağmen dev binalar yapıyoruz. Geçen Maliye Bakanımızın da ifade ettiği üzere bu kadar büyük binalara gerek yok ama alışkanlık haline getirmişiz. Vazgeçemiyoruz maalesef.

Mahir Tuncer: Tesis kadastrosu bitti ama Malatya’nın tamamı 60-70’li yıllarda yapıldığı için tesis kadastrosunun hepsi grafik. Sayısal değil. Bunların tamamının sayısal ortamda yapılması lazım. Biz bunun ihalesini de gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bunları sayısal ortamda yapmamız için yeniden tesis kadastrosu yapmamız lazım.

2018 yılı yatırım programında 443 proje var

Öte yandan 2018 yılında kamu yatırımlarının genel değerlendirmesi de yapıldı. 443 projenin yer aldığı yatırım programına ilişkin şu bilgiler verildi:

“İlimizin 2018 yılı yatırım programında yatırımcı kamu kuruluşlarımızın (belediye yatırımları hariç) 328 projesi yer almaktadır. Bu projelerin toplam tutarı 4 milyar 848 milyon 133 bin TL, 2018 yılı ödeneği 754 milyon 767 bin TL’dir. Söz konusu projelere 2018 yılında 157 milyon 25 bin TL harcama yapılarak % 21 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

2018 yılı yatırım programında belediyelerimizin 115 projesi bulunmaktadır. Bu projelerin tutarı 530 milyon 967 bin TL, 2018 yılı ödeneği 260 milyon 931 bin TL, yıl içinde yapılan harcama miktarı ise 67 milyon 443 bin TL olup % 26 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Genel olarak (belediye yatırımları dâhil) İlimizin 2018 yılı yatırım programında yer alan toplam 443 projenin tutarı 5 milyar 379 milyon 100 bin TL, 2018 yılı ödeneği 1 milyar 15 milyon 698 bin TL’dir. Yatırımlarımıza tahsis edilen yılı ödeneği geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında 218 milyon 634 bin TL artış olduğu görülmektedir. Yatırım projelerine toplantı dönemi itibariyle 224 milyon 468 bin TL harcama yapılarak % 22 oranında nakdi gerçekleşme kaydedilmiştir.

2018 yılı yatırım döneminin henüz başında bulunmamız nedeniyle yatırımlarımızın gerçekleşme oranları doğal olarak düşük seviyede bulunmaktadır. Bundan sonraki süreçte yatırım sezonuyla birlikte yatırımlarımız daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilecektir.

2018 yılı yatırım programında yer alan toplam 443 projemizin 39’ u tamamlanmış, 219 proje devam etmekte, 152 proje ihale aşamasındadır. Çeşitli nedenlerle 33 projeye de henüz başlanamamıştır.

Yatırım projelerimizin sektörel dağılımı şu şekildedir; projelerin 119’ u diğer kamu hizmetleri, 92’ si ulaşım, 70’ i eğitim, 56’sı turizm-kültür, 48’ i tarım, 38’ i sağlık, 16’sı enerji ve 4’ ü madencilik sektöründe yer almaktadır.

2018 yılı yatırım ödeneklerinin miktar ve oran olarak sektörel dağılımı ise şu şekildedir; ulaştırma’ ya 284 milyon 146 bin TL (% 28), diğer kamu hizmetleri’ ne 238 milyon 870 bin TL (% 23), eğitim’ e 189 milyon 948 bin TL (% 19), tarım’ a 106 milyon 29 bin TL (% 10), sağlığa 107 milyon 852 bin TL (% 11), kültür-turizm’ e 59 milyon 686 bin TL (% 6) ve enerji-madencilik sektörleri’ ne 29 milyon 165 bin TL (% 3) ödenek tahsis edilmiştir.”

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com