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Malatya Haber -

‘Herkes Komşuluğu Arıyor’

‘Herkes Komşuluğu Arıyor’
  • 13.02.2017
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Malatya Büyükşehir Kent Konseyi’nin başlattığı “Komşuluk Kültürü” projesi kapsamında Malatyalıların komşulukla ilgili fikirlerini almak için sokak röportajları yapıyor.

Bu kapsamda Soykan Meydanında vatandaşlara komşuluğun ne ifade ettiği sorusu yöneltildi. Büyükşehir Kent Konseyi’nin başlatmış olduğu projenin çok anlamlı ve ihtiyaca cevap veren bir çalışma olduğunu belirten vatandaşlar, genel olarak komşuluğa eskisi kadar değer verilmediği, günümüzde şehirleşmenin artmasından dolayı komşuluk kültürünün zayıfladığı ve bunlardan kaynaklı toplumsal dayanışmanın erozyona uğradığını ifade ettiler.

Sorulara yanıt veren vatandaşlar özellikle komşuluğun yaşaması ve yaşatılmasına vurgu yaparken, komşuluk konusunun herkesin gündeminde olması gereken önemli bir mesele olduğunu ifade ettiler.

Büyükşehir Kent Konseyi’nden alınan bilgiye göre komşulukla ilgili farkındalık oluşturmak ve bu kültürü canlandırmak adına yıl boyunca farklı alanlarda farklı zamanlarda ve farklı sorularla sokak röportajlarının devam edeceği belirtildi.

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