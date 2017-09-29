Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un teknik direktörü İsmail Tekin, gruptaki şampiyonluk yarışının sezon sonuna kadar süreceğini söyledi.

Tekin, sezona eksikleri asgariye indirerek başladıklarını ifade ederek, hazırlık maçlarının eksiklerini gidermede büyük katkı sağladığına dikkat çekti.

Hazırlık maçlarının futbolcuların performanslarına artı katkı sağladığını kaydeden tecrübeli teknik adam, “Sezonun ilk maçında bir risk taşıyordu ama futbolcuların performansları tavan yaptı. Yükselen bir grafik var. Dikkat, disiplin, konsantrasyon tam olunca; bir mücadelenin sonucunda galip gelmek için büyük bir istek vardı” dedi.

Tekin, 1920 Maraşspor karşısında net bir skorla galip geldiklerini ifade ederek, şunları söyledi: “Karşılaşmanın ilk yarısında attığımız 2 gol vardı ama o goller öncesinde hazırlanış olarak güzel olan ama kaçan gollerde vardı. Attığımız bütün goller, her zaman hazırlanış olarak varyasyonlar içerisinde oluyordu. İlk lig maçında da bu devam etti. Tabi bu bizi memnun etti. İleriye daha güvenle bakmamıza da vesile oldu.”

Takımın eksiklerinin olduğuna dikkat çeken tecrübeli teknik adam, “Daha dikkatli olmalıyız. Ceza sahası içerisinde biraz daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor. O eksikleri de yok etmeye çalışıyoruz. 1920 Maraşspor’un böyle olmasını bekliyordum. Oyuncularımız 90 dakika hiç oyundan düşmeden, iyi mücadele ederek ve her iki devrede kendi kontrolümüz içerisindeydi. Her iki devrede atılan 2’şer golle 4-0 galip geldik” diye konuştu.

Tekin, mücadele ettikleri 2. Grup’ta her takımın iddialı olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Herkes şampiyonluğa oynuyor. Görüntüye baktık hepsi de oynanan oyuna göre öyle görünüyor. Ligin ilk haftasında 1920 Maraşspor ile karşılaştık, onlarda iddialıydı. Tabi ki ileriye doğru şekil alacaktır. Ama grupta 13 takımın 8-9’u genelde şampiyonluğa oynuyor. Bu bizim için avantaj olarak görünüyor. Bizim genç ve tecrübeli oyuncularımızın yanı sıra altyapından gelen yetenekli olan, geçen sezon 1 dakika oynattığımız ama bu sezon 45 dakika oynatabiliyoruz. Altyapında gelen sporcularımızda hazır duruma geldi. Ama sonuçta şampiyonluk yarışı, ligin sonuna kadar taşınacak gibi görünüyor.”

Tecrübeli teknik adam, ligin ikinci haftasını bay geçip, ardından Dersimspor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, “Rakibimiz 3. Lig’den düştü, iyi bir kadro kurdular. Şampiyonluk hedefiyle ortaya çıktılar. Onlarda ilk hafta rahat kazandı. Bay haftasında Dersimspor’u izleme imkanım olacak. Sahip oldukları futbolcuları tanıyorum. Herhalde Dersimspor ile kıran kıra bir maç olacak. Tabi ki onları seyrettikten sonra bir takım tedbirlerimizi alıp, oyun şeklimizi kuracağız” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi