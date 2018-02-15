“Herkes Sussa Biz Susmayacağız”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba , TBMM’de düzenlediği basın toplantısında kadroya alınmayan taşeron işçileri, kadro başvuruları kabul edilmeyen eski hükümlü taşeron işçiler, kürecik füze kalkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisiyle ilgili suç duyurusunu değerlendirdi.

ESKİ HÜKÜMLÜLER KHK İLE SOKAĞA ATILIYOR

Ağbaba, TBMM’de yaptığı basın toplantısında taşeron işçilerin kadroya alınması ilgili sorunların devam ettiğini belirterek eski hükümlülerin kadro yolunun AKP tarafından kapatıldığını belirtti. Ağbaba, “Bu insanlar çıkarılan KHK ile sokağa atılıyor, ekmekleri ellerinden alınıyor. İs Kanununun 30. Maddesine göre kamu da yüzde iki oranında eski hükümlü çalıştırılması zorunluluğu varken AKP yasayı hiçe sayarak taşeron eski hükümlülerin kadroya alınmalarını engelliyor” dedi. Ağbaba üçüncü havalimanında yaşanılan iş kazalarını da değerlendirerek bir komisyon kurularak bunların araştırılmasını istedi.

HİKMETYAR’IN DİZİNİN DİBİNE OTURANLAR MİLLİ OLAMAZ

Basın mensuplarının soruları üzerine “Hayır bloğu hayırlı bir bloktur” diyen Veli Ağbaba, “Hayır Bloğu parlamenter demokrasiyi savunanların bloğudur. Her geçen gün sayıları artarak devam etmektedir. İttifak tartışmalarının 2019 da hayır bloğu başarılı olacak ve parlamenter demokrasiyi korumaya devam edecektir.”ifadelerini kullandı.

Milliyetçilik kavramının oy artırmak için kullanıldığını öne süren Ağbaba, “Bunların döneminde maçlarda Türk Bayrağı yasaklandı. TC tabelalardan kaldırıldı. Andımız yasaklandı. Anıta çelenk koymak yasaklandı.Bunların milliliği böyle.Hikmetyar’ın dizinin dibine çökenlerde millilikten söz edilemez.”şeklinde konuştu.

ABD’YE TAVIRLARI TABELA KALDIRMAKTAN İBARET

“Millilik gündemdeyken Kürecik Füze Kalkanı’nı tekrar ele almak gerekiyor” diyen Veli Ağbaba, “Biz 2011 yılından beri Kürecik’teki kalkanın İsrail’i korumaya yönelik bir füze kalkanı olduğunu söylüyoruz. Buradaki bilgilerin, elde edilen istihbaratın Türkiye ile paylaşılmadığını, ABD’ye aktarıldığını söylüyoruz. Kalkanın tek amacı Ortadoğu coğrafyasında Amerika’nın gözcülüğünü yapmak, bölgeyi kontrol altında tutmasına olanak sağlamaktır.Meclisten kaçırarak, Dışişleri Bakanı Müsteşarı ile ABD yetkilileri arasında yapılan anlaşmayla kalkan ABD’nin kontrolüne verilmiştir.Türk toprakları AKP sayesinde yabancı askerlerin işgaline uğramıştır.Kürecik’e gitmek için defalarca başvurmamıza rağmen, izin verilmedi.Ama ABD askerleri Malatya’nın Akçadağ İlçesi’nin Kürecik Bölgesi’ndeki kalkanda cirit atıyor.Eğer samimiysen hiçbir şey yapmana gerek yok. Yapacağın şey Kürecik Üssünü kapatmaktır. AKP’nin Amerika’ya karşı yaptığı tek şey tabela değiştirmek. Tavır alıyorlar.Tandoğan Caddesinin ismini Zeytin Dalı olarak değiştiriyorlar Daha önce de ABD’ye karşı çok önemli bir girişimde bulunmuşlardır. Metro girişindeki Trump yazan okları kaldırmışlardı. Bugün de hükümeti kutluyoruz.Tabela değiştirerek ABD’ye karşı tavır koyuyorlar. Kendilerini kutluyoruz” dedi.

ERDOĞAN, AÇTIĞI DAVALARLA MUHALEFETE AYAR VERMEYE ÇALIŞIYOR

Cumhurbaşkanının kendisiyle ilgili açtığı dava konusunda sorulan soruya da cevap veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Bu sadece benimle ilgili bir konu değil. AKP Genel Başkanı açtığı davalarla muhalefete ayar vermeye çalışıyor. MİT, katliamları değil 14 yaşındaki çocukların sosyal medya paylaşımlarını takip ediyor. Kim nereyi beğenmiş ona bakıyor. STK’lardan , öğretim üyelerine, devlet memurlarına kadar herkese ‘AKP genel başkanını eleştiremezsin’ deniliyor.Benim için açılan davalar bunun örneği. Bir kez daha söylüyoruz. Şahıslarla işimiz yok. Siyasi mesaj veriyoruz Bunu da hazmedemiyorlar. Ben, Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutuklanması ile ilgili bir tartışmayla ilgili konuştum. Birgün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu tehdit ediyor.Birgün eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ’u tehdit ediyor, ‘Gereken cevabı alacaksın’ diyor.Milletvekillerine ayar vermeye çalışıyor.Bu dönemde açılan tazminat davalarıyla muhalefetin sınırlarını çizmeye çalışıyor. Muhalefet milletvekillerinin de nerede ne konuşacağına karar vermeye çalışıyor.AKP Genel Başkanını eleştirilemez olarak gösteriyorlar. Ama biz yanlış uygulamalarını eleştirmeye devam edeceğiz. Herkes sussa biz susmayacağız. Onun açtığı davaları ile muhalefet alanlarını çizemez. Biz bu çizgilere girmeyeceğiz.”ifadelerini kullandı.

Bülten- malatyahaber.com