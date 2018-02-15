“Herkes Sussa Biz Susmayacağız”
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba , TBMM’de düzenlediği basın toplantısında kadroya alınmayan taşeron işçileri, kadro başvuruları kabul edilmeyen eski hükümlü taşeron işçiler, kürecik füze kalkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisiyle ilgili suç duyurusunu değerlendirdi.
ESKİ HÜKÜMLÜLER KHK İLE SOKAĞA ATILIYOR
Ağbaba, TBMM’de yaptığı basın toplantısında taşeron işçilerin kadroya alınması ilgili sorunların devam ettiğini belirterek eski hükümlülerin kadro yolunun AKP tarafından kapatıldığını belirtti. Ağbaba, “Bu insanlar çıkarılan KHK ile sokağa atılıyor, ekmekleri ellerinden alınıyor. İs Kanununun 30. Maddesine göre kamu da yüzde iki oranında eski hükümlü çalıştırılması zorunluluğu varken AKP yasayı hiçe sayarak taşeron eski hükümlülerin kadroya alınmalarını engelliyor” dedi. Ağbaba üçüncü havalimanında yaşanılan iş kazalarını da değerlendirerek bir komisyon kurularak bunların araştırılmasını istedi.
HİKMETYAR’IN DİZİNİN DİBİNE OTURANLAR MİLLİ OLAMAZ
Basın mensuplarının soruları üzerine “Hayır bloğu hayırlı bir bloktur” diyen Veli Ağbaba, “Hayır Bloğu parlamenter demokrasiyi savunanların bloğudur. Her geçen gün sayıları artarak devam etmektedir. İttifak tartışmalarının 2019 da hayır bloğu başarılı olacak ve parlamenter demokrasiyi korumaya devam edecektir.”ifadelerini kullandı.
Milliyetçilik kavramının oy artırmak için kullanıldığını öne süren Ağbaba, “Bunların döneminde maçlarda Türk Bayrağı yasaklandı. TC tabelalardan kaldırıldı. Andımız yasaklandı. Anıta çelenk koymak yasaklandı.Bunların milliliği böyle.Hikmetyar’ın dizinin dibine çökenlerde millilikten söz edilemez.”şeklinde konuştu.
ABD’YE TAVIRLARI TABELA KALDIRMAKTAN İBARET
“Millilik gündemdeyken Kürecik Füze Kalkanı’nı tekrar ele almak gerekiyor” diyen Veli Ağbaba, “Biz 2011 yılından beri Kürecik’teki kalkanın İsrail’i korumaya yönelik bir füze kalkanı olduğunu söylüyoruz. Buradaki bilgilerin, elde edilen istihbaratın Türkiye ile paylaşılmadığını, ABD’ye aktarıldığını söylüyoruz. Kalkanın tek amacı Ortadoğu coğrafyasında Amerika’nın gözcülüğünü yapmak, bölgeyi kontrol altında tutmasına olanak sağlamaktır.Meclisten kaçırarak, Dışişleri Bakanı Müsteşarı ile ABD yetkilileri arasında yapılan anlaşmayla kalkan ABD’nin kontrolüne verilmiştir.Türk toprakları AKP sayesinde yabancı askerlerin işgaline uğramıştır.Kürecik’e gitmek için defalarca başvurmamıza rağmen, izin verilmedi.Ama ABD askerleri Malatya’nın Akçadağ İlçesi’nin Kürecik Bölgesi’ndeki kalkanda cirit atıyor.Eğer samimiysen hiçbir şey yapmana gerek yok. Yapacağın şey Kürecik Üssünü kapatmaktır. AKP’nin Amerika’ya karşı yaptığı tek şey tabela değiştirmek. Tavır alıyorlar.Tandoğan Caddesinin ismini Zeytin Dalı olarak değiştiriyorlar Daha önce de ABD’ye karşı çok önemli bir girişimde bulunmuşlardır. Metro girişindeki Trump yazan okları kaldırmışlardı. Bugün de hükümeti kutluyoruz.Tabela değiştirerek ABD’ye karşı tavır koyuyorlar. Kendilerini kutluyoruz” dedi.
ERDOĞAN, AÇTIĞI DAVALARLA MUHALEFETE AYAR VERMEYE ÇALIŞIYOR
Cumhurbaşkanının kendisiyle ilgili açtığı dava konusunda sorulan soruya da cevap veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Bu sadece benimle ilgili bir konu değil. AKP Genel Başkanı açtığı davalarla muhalefete ayar vermeye çalışıyor. MİT, katliamları değil 14 yaşındaki çocukların sosyal medya paylaşımlarını takip ediyor. Kim nereyi beğenmiş ona bakıyor. STK’lardan , öğretim üyelerine, devlet memurlarına kadar herkese ‘AKP genel başkanını eleştiremezsin’ deniliyor.Benim için açılan davalar bunun örneği. Bir kez daha söylüyoruz. Şahıslarla işimiz yok. Siyasi mesaj veriyoruz Bunu da hazmedemiyorlar. Ben, Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutuklanması ile ilgili bir tartışmayla ilgili konuştum. Birgün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu tehdit ediyor.Birgün eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ’u tehdit ediyor, ‘Gereken cevabı alacaksın’ diyor.Milletvekillerine ayar vermeye çalışıyor.Bu dönemde açılan tazminat davalarıyla muhalefetin sınırlarını çizmeye çalışıyor. Muhalefet milletvekillerinin de nerede ne konuşacağına karar vermeye çalışıyor.AKP Genel Başkanını eleştirilemez olarak gösteriyorlar. Ama biz yanlış uygulamalarını eleştirmeye devam edeceğiz. Herkes sussa biz susmayacağız. Onun açtığı davaları ile muhalefet alanlarını çizemez. Biz bu çizgilere girmeyeceğiz.”ifadelerini kullandı.
Bülten- malatyahaber.com
sayın ali bey herkes sussa biz susmayacağız diyorsun ya neden milletvekilinizin trilyonluk telefon faturası gündeme geldiğinde sustunuz muharrem ince evine milyarlar verip hayvan alınca nerdeydiniz
ZATEN SİZ CHP OLARAK SÜREKLİ HER ŞEYİ ELEŞTİRİRSİNİZ BAŞKA DA BİR İCRAATINIZI GÖREMEDİK ŞÜKÜR? ÇARŞI NE KADAR HER ŞEYE KARŞI İSE SİZDE O KADAR HER ŞEYE KARŞISINIZ! İŞ İCRAATA GELDİĞİ ZAMAN HİÇ BİRİNİZ ORTALARDA YOKSUNUZ…
VAİZOĞLU İCRAATİ İKTİDAR YAPAR , MUHALEFET DENETLER EKSİK VARSA ELEŞTİRİR , MUHALEFETTEN İCRAAT BEKLEMEK NASIL BİR MANTIK SÖYLER MİSİN ,?SANA NAÇİZANE TAVSİYEM FİKİR SAHİBİ OLMADAN ÖNCE BİLGİ SAHİBİ OL Kİ KOMİK DURUMLARA DÜŞMEYESİN.
Akçadağlı arkadaş muhalefet eksik varsa denetler dorğu da bu.chp için geçerli değil.daha bir ay olmadı demedimi angin altay iyi şeyler yapsada kabul etmeyeceğiz.kötüleyeceğiz.bence sen fikir sahibi ol.yandaş medyayı takip etme hepsini takip et.vallahi sen komik değil.rezalet duruma düşmüşsün.
Ağbabanın susmaması değilde ne dediği benim için önemli.
Ali haddini bil hadbilmek iyidir iyi. . .
C.Başkanlığı makamına hakaret edemezsin.Sayın Erdoğana milli değilsin diyene bak.Küreciği protesto etme bahanesi ile Malatya caddelerinde pkk dahil sol terör örgütleri militanlarıyla yürüyüş düzenleyen sen değilmisin sayın vekil.
MİLLİ OLMAK BAŞBAKANLIĞA , ATATÜRK HAVAALANINA BARZANİ GELİNCE pkk paçavrası ASMAK MI YOKSA BARZANİNİN ÖNÜNE KIRMIZI HALILAR SERMEK Mİ ? ? ?
Veli Baba Adam Adam. . .