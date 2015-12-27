Herkes Uykuda İken..

Cumartesi sabaha karşı 03.00 sıralarında bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangını haber alan polis ve itfaiye ekipleri, apartmandakiler ile çevredeki evlerde oturanları uyandırırken, yangın ifaiye tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kadına 112 ekipleri müdahale etti.

Kiltepe Mahallesi Karabağ Sokakta bulunan 3 katlı apartmanın teras katındaki yangını farkeden vatandaşlar, polis ve itfaiyeyi haberdar ettiler. Olay yerine ilk olarak polis ekipleri gelirken, can kaybını önlemek için uyumakta olan apartman sakinleri ile yangının sıçrama ihtimali nedeniyle komşu binalardaki vatandaşları uyandırdılar. Vatandaşlar,tahliye edilirken, olay yerine gelen itfaiye de yangına müdahale etti. İtfaiye görevlileri ayrıca, oksijen maskeleriyle apartmana girerek mahsur kalan olup olmadığını kontrol ettiler. Ayrıca olay yerine TEDAŞ, Doğalgaz ekipleri ile 3 adet 112 ambulansı intikal etti. Bölgenin elektrik ve doğalgazı kesilirken, dumandan zehirlenen yaşlı kadına ambulansta ilk müdahale yapıldı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdüler.

Olayın farkedilmesi ve polisin zamanında ulaşarak, apartman sakinlerini uyandırması sonucu olası bir kaybın önlendiği bildirildi.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın ile ilgili araştırma sürüyor.