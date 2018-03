“Herkese Yerim Var”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Çörmü Teknepınar Geleneksel Yaylası ve İğdir Köyü şenliklerine katıldı.



Milletvekili Ağbaba, İlk olarak Çörmü Yaylası şenliklerine katıldı. Yaşlı bir teyze Ağbaba’yı bağrına basarken, bir kadın ise Ağbaba’ya olan sevgisini şiir okuyarak gösterdi. Şenlikte Çörmülülere hitap eden Ağbaba, mecliste herkese kapısının açık olduğunu ifade ederek, “Çörmü’ye her geldiğimizde coşkuyla karşılayarak, yürekten ilgi gösterdiniz. Çörmü, partimizin güçlü olduğu zamanda da eleştirildiği zamanda da her zaman bize destek verdi. CHP’ye, Atatürk’e ve onun mirasına her zaman sahip çıktı. Öyle tehditlere ve kuru sıkı yalanlara boyun eğmeden her zaman kendi inançlarınıza ve değerlerinize sahip çıktınız. İnanç ve değerlerinizi kendi çıkarlarınızdan her zaman üstün tuttunuz. Onun için Çörmülülerin önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum” dedi.



Çörmü yayla şenliklerinin daha geniş kapsamlı yapılması gerektiğini vurgulayan Ağbaba, “Burada Türkiye’nin her yerinden insanlarımız geldi ve güzel bir kaynaşma yaşanıyor. Bu şenliklerin önümüzdeki yıl daha geniş yapılması gerekiyor. Bende izin verirseniz bir Çörmülü olarak bu işe destekleyicisi olmaktan büyük onur duyarım” diye konuştu.



Ağbaba, Ankara’da herkese yerinin olduğunu kaydederek, “Ankara’da 8 metrekarelik bir odam var. Belki 8 metrekare ama bilin ki bütün Çörmülülere yerim var. Hepinizi oraya bekliyorum. Ne emriniz varsa bilin ki orada Çörmülü bir milletvekili var. Yolumuz uzun. Bu yol bir demokrasi mücadelesi, bir insan hakları mücadelesi, bir barış ve özgürlük mücadelesidir. Bilin ki biz sonuna kadar bu mücadelenin kararlı savunucusu olacağım. Her zaman demokrasiden, emekten, özgürlükten ve barıştan yana tavır alacağım. Bu konuda hiç kimse bizi yıldıramayacak ve hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz. Çünkü arkamızda Çörmülü gibi düşünen aydınlık insanlar var” şeklinde konuştu.



CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, daha sonra İğdir Köyü şenliklerine katıldı. İğdirlillerin yoğun sevgi gösterisiyle şenlik alanına gelen Ağbaba, burada yaptığı konuşmada, İğdirlilerin kendilerine her zaman karşılıksız bir sevgi gösterdiklerini ifade ederek, “İğdirlilerin kafaları ve yürekleri aydınlık dolu. Onların saçtıkları ışık, sadece buraları değil Malatya’yı ve Türkiye’yi aydınlatıyor. Çünkü İğdir birçok öğretmen yetiştirmiştir. İğdir her zaman her koşulda kendi düşüncesinden, ufak tefek

çıkarlar için değil sırf kendi düşüncesi için oy vermiştir. Ve bundan da asla taviz vermemiştir. Önümüzdeki günlerde de bunun devam edeceğine inanıyorum” dedi.

