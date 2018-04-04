“ Herkesi Şaşırtacak Zenginlikte Bir Festival Hazırlıyoruz”

Bu yıl 13’üncüsü organize edilen Uluslararası Arguvan Türkü Festivali 28-29 Temmuz tarihleri arasında çok sayıda ünlü sanatçının yanı sıra panel, söyleşi, sergi ve konferanslarla gerçekleştirilecek. Arguvan Belediyesi, Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı ve Arguvan Dernekleri tarafından ortaklaşa organize edilen Türkü Festivaline ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Arguvan Vakfı Başkanı Hasan Aydın ve Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’ın katıldığı basın toplantısında festivale ilişkin bilgi verildi. Basın toplantısında ilk olarak konuşan Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı Başkanı Hasan Aydın, 13. Arguvan Türkü Festivalini çok daha zengin bir içerikle gerçekleştireceklerini söyledi. Aydın “ İki yıl yaşanan üzücü olaylardan dolayı festivalimizi iptal etmiştik. Arguvan Belediyesi, diğer bazı belediyeler ve derneklerimizin katkılarıyla Arguvan Kültür Merkezi tamamlanıyor. Bu bizim için çok önemliydi. Hepinizin onur duyacağı, çok daha zengin ve hepinizi şaşırtacak bir türkü festivali hazırlıyoruz” dedi.

CHP İl Başkanı Enver Kiraz da, Arguvan Belediyesi’nin yerel yönetimlerdeki başarısı ve hizmetleriyle gurur duyduklarını belirterek Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’a teşekkür etti. Kiraz, Türkü severleri Arguvan’da misafir etmekten mutluluk duyacaklarını belirterek herkesi festivale davet etti.

Kızıldaş: Amacımız dostluğu kardeşliği ve halklar arasındaki barışı pekiştirmek

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş da, her yıl aldığı övgülere layık olma bilinci ile Arguvan Türkü Festivali’nin çıtasını her geçen gün yükselttiklerini, türkü severlerin sonsuz desteği ile büyük başarılara imza atıldığını ifade ederek “Amacımız, Arguvan coğrafyasının kültürel değerlerini aslına uygun olarak geliştirip Dünya Kültürleriyle buluşmasını, birbirinden, etkileşerek evrenselliği beslemesini ve halklar arasındaki Dostluğu, Kardeşliği geliştirip pekiştirmesini sağlamaktır” dedi.

Bu amaçlarını gerçekleştirmek için gösterdikleri çabalara destek olan yerel basına da teşekkür eden Kızıldaş “Basınımızın katkılarını çok önemsediğimizi bilmenizi isteriz” diye konuştu.

Kızıldaş şunları söyledi:

“Duyguların, düşüncelerin üç telli ile birleştiği yöresel yaşam ve o yaşamı ifade eden en güzel nağmelerin teması olan 13. Uluslararası Arguvan Türkü Festivaline tüm türkü severleri, tüm dostlarımızı, Arguvan sevdalılarını 28-29 Temmuz’da düzenleyeceğimiz paneller, söyleşiler, sergiler, mahalle gezileri ve sanatçı dostlarla Nazım Hikmet Meydanına davet ediyoruz.

Arguvan Belediye Başkanlığının ev sahipliğinde Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı ve Tüm örgütlü Arguvan Dernekleri ile birlikte yaptığımız organizasyon olan bu büyük buluşmamızı sizlerle paylaşmaktan ve kamuoyuna ulaştırmaktan dolayı bize verdiğiniz desteğe şimdiden teşekkür ediyoruz.”

“Festivali bir siyasi düşünce veya inancı baz alarak hazırlamıyoruz”

Basın mensuplarının festivale ilişkin sorularını da yanıtlayan Belediye Başkanı Kızıldaş, şehrin iktidar milletvekillerinin ve diğer dinamiklerinin festivale neden katılmadıkları ve davet edilip edilmedikleri yönündeki bir soruya “Arguvan festivali bir marka. Elbette ki festivali düzenlerken herhangi bir düşünceyi veya herhangi bir inancı baz alarak düzenlemiyoruz. Bu bizim yaşam felsefemizde olmayan bir şey. Biz kentin bütün protokolünü davet ediyoruz. Onları ayrıca resmi davetimizi gönderiyoruz. Ama katılıp katılmama noktasındaki soruların festivale katılmayanlara sorulması gerekiyor. Buradan bir kez daha siz basın mensuplarının aracılığı ile bütün herkesi davet ettiğimizi ifade etmek istiyorum” yanıtını verdi.

“Kültür Bakanlığının ihtiyacı varsa 5 bin TL’yi biz verelim”

Kültür Bakanlığının festivale ne oranda destek verdiğine ilişkin bir soruyu da Kızıldaş, şu yanıtı verdi:

“Kültür Bakanlığının ilimizde çok daha küçük yerlerde, yeni yeni başlayan etkinliklere önemli ve ciddi maddi destek sunduğunu biliyoruz. Uluslararası ve Türkiye’de tek olan kültürel anlamda marka olmuş bir festivale bugüne kadar Kültür Bakanlığından tek bir defa 5 bin TL katkı yapılmıştır. Biz göreve geldikten sonra Kültür Bakanlığı 5 bin TL daha katkı sunmak istedi ama sadece yapmış olmak veya yasak savmak babında verilen bu desteği de biz kabul etmedik. Kültür Bakanlığının 5 bin TL’ye ihtiyacı varsa biz kendilerine 5 bin TL verelim dedik. Bu yıl da festival dosyamızı hazırladık ve Kültür Bakanlığına göndereceğiz. Sonucunu da hep beraber bekleyeceğiz. Umuyoruz ki bakanlığın bu noktada ayrımsız bir şekilde bizim festivalimize gerekli katkıyı sunar.”

Güler Hazar -Ferdi Durdu / Yeni Malatya Gazetesi