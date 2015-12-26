‘Herşey Dahil’e Geçiyorlar

SunExpress, bilet fiyatlarında “her şey dahil” sistemine geçiyor. 30 Mart’tan itibaren, SunExpress’in iç hat biletlerinin fiyatları, tüm vergiler, servis ücreti ve harç masrafları dahil 49 YTL’den başlayacak.

SunExpress’in Genel Müdür Yardımcısı Hacı Say uygulamayla ilgili olarak “Havayolu şirketleri arasında fiyat konusunda ciddi bir rekabet var. Gerçekte yolcular, anons edilen fiyatların üzerine vergi, servis ücreti ve yakıt harcı da ödüyor. Bu durumda, duyurusu yapılan fiyatla ödenen rakam arasında önemli bir fark oluşuyor. SunExpress olarak, yolcularımızı bu karışıklıktan kurtarmak istedik. Artık SunExpress’le uçmak isteyen yolcumuz, bilete ne kadar ödeyeceğini net olarak bilecek. Satın alma süreci tamamıyla şeffaflaşacak.” dedi.

SunExpress halen iç hatlarda İzmir’den Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kars, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van’a, Antalya’dan da Adana, Diyarbakır, Erzurum, İzmir, Trabzon ve Van’a tarifeli seferler düzenliyor. Ayrıca Diyarbakır ve Bursa arasında da karşılıklı uçuşlar gerçekleştiriliyor. Şirket 30 Mart itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen’den Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Kars, Sivas, Trabzon ve Van’a; Bursa’dan Trabzon ve Erzurum’a; İzmir’den de Sivas’a uçacak ve böylece Türkiye’nin en yaygın uçuş ağını sunan havayolu şirketi olacak.

SunExpress’te bilet satışı, acentelerin yanı sıra, 444 0 797’den ulaşılabilen çağrı merkezi ve www.sunexpress.com adresindeki internet sitesi aracılığıyla gerçekleştiriliyor. SunExpress’in iç hat uçuşlarının biletleri Türk Hava Yolları’ndan da satın alınabiliyor.