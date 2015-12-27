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Malatya Haber -

HES İçin Acele Kamulaştırma

HES İçin Acele Kamulaştırma
  • 27.12.2015
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Elektrik iletim ve hidroelektrik santrali projeleri kapsamında bazı yerlerin acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Konuya ilişkin yayımlanan Bakanlar Kurulu kararlarına göre Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü’ne ait “154 kV Akköprü-Fethiye Enerji İletim Hattı (Yeni+Yenileme)” , “154 kV (Çankaya-Çimpor) Brş. N-İmrahor Enerji İletim Hattı” ve “154 kV Çorlu-Büyükkarıştıran Enerji İletim Hattı Yenileme” projeleri kapsamında güzergaha isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Ordu’da yapılacak Üçgen II Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali ile Uzunisa Trafo Merkezi arasındaki enerji nakil hattı, İzmir’de tesis edilecek Seferihisar Rüzgar Enerji Santrali üretim tesisi ile Urla TM arasındaki enerji nakil hattı, Adana-Öner Hidroelektrik Santrali üretim ve yardımcı tesisleri, Demirci Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali’nin, Siirt-Eruh’ta tesis edilecek Baran Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali projeleri kapsamında söz konusu yerlerdeki bazı taşınmazların kamulaştırılmasına karar verildi.

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