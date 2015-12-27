“Heyecanımız Coşkumuz Aynı”

AKP Malatya İl Başkanı Av. Bülent Tüfenkci, AKP’nin yeni dönemini değerlendirerek dava bayrağının yere düşmediğini, bundan sonra da düşürülemeyeceğini ifade etti.

3 Kasım 2002’de Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde yükselme dönemini başlattığını ifade eden Tüfenkci, ‘’AK Parti 13 yılda Türkiye’de bütün rakamları değiştirdi ve kalkınma mücadelesini kesin bir zafere ulaştırdı. Türkiye’de tam anlamıyla sessiz bir devrim yaşandı, tarihiyle, öz değerleriyle barışarak, kendinde büyük ufuklara ilerleme gücü ve kudretini hissetmeye başladı. Bundan sonra da bu kutlu yürüyüş, bu millete hizmet etme davası kaldığı yerden devam edecektir’’ dedi.

Tüfenkci, AKP’nin dönemsel bir parti olmadığını dile getirerek, ‘’AK Parti bir döneme, bir kesime hitap eden bir parti değildir. Milletin ta kendisi olan AK Parti, milli idealini temsil eden ve bunu büyük bir onurla ve gururla taşıyan partidir. Bugüne kadar hep ifade ettik; biz maziden gelen değerlerimiz ve inançlarımız ile uzun ince bir yol yürüyoruz. Bu yolda millete hizmet etmek, tüm vatandaşlarımızı ayrım gözetmeksizin birinci sınıf vatandaş olarak görmek, refahı, huzuru, istikrarı ve barışı köklü temellere dayandırarak kalıcı olmasını sağlamak var. Asla ve asla ayrımcılık yok, ötekileştirme, ayrıştırma yok. Bizim misyonumuzda birlik ve beraberlik hakim. Bundan 13 yıl önce de AK Parti bu misyon ve vizyon çerçevesinde kuruldu ve hamdolsun 13 sene boyunca kesintisiz olarak her seçimde daha da güçlenerek yoluna devam ediyor’’ ifadelerini kullandı.

AKP’nin hiçbir zaman tek adam partisi olamadığına vurgu yapan İl Başkanı Tüfenkci, ‘’Partimiz kuruluş aşamasından bugüne kadar geniş istişareler ve ortak akıl ile kararlar alan bir partidir. Bu dava, bu kutlu yürüyüş bundan 13 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başladı. Liderimiz tam 13 yıl 13 gün boyunca yaptığı hizmetler ve devrimler ile yeni bir Türkiye inşa etti. Türkiye’yi hasta adam olmaktan çıkardı, bölgede ve dünyada etkinliği olan, sözü geçerli olan bir ülke konumuna getirdi. Bu bir kadro ve ekip işi olmasıyla beraber, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı, dik ve cesur duruşu hiçbir zaman unutulmayacaktır. Milletimiz onu 10 Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığına uğurlamış olsa da partimiz ve teşkilatımız nezdinde Sayın Erdoğan daima lider olarak, önder olarak kalacaktır. Aynı şekilde milletimiz de gönlündeki Recep Tayyip Erdoğan’ı hiçbir zamana unutmayacaktır. Cumhurbaşkanı olması onun halktan meydanlardan kopuk olacağı anlamına gelmemelidir. Bu süreçten sonra çok farklı ve aktif bir Cumhurbaşkanlığı makamı bekliyor Türkiye’mizi. Çözüm sürecinin devamında, paralel yapıyla mücadelede ve yeni anayasa sürecinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan kararlı duruşuna devam edecektir’’ dedi.

Tüfenkci, Davutoğlu ile yeni dönemin başladığını ifade ederek, ‘’ Sayın Genel Başkanımız Davutoğlu, yıllarca bu davaya, bu yola hizmet etmiş çok değerli bir siyasetçidir. Bilgi birikimi, tecrübesi ve akademik kariyeri ile bayrağı kaldığı yerden ileriye taşıyabilecek biridir. Halk nezdinde teşkilatlarımız tarafından da kabul görmüş bir isim olan Sayın Ahmet Davutoğlu ile çizgimizden, değerlerimizden ve hedeflerimizden hiçbir şekilde sapmadan yeni bir yönetim anlayışı ve yeni kadrolar durmak yok yola devam. Bizim hedeflerimiz aynı, heyecanımız, coşkumuz aynı. Bizler partimiz için çalışmaya, teşkilat olarak üzerimize düşen tüm sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz’’ dedi.