Heyelanzede 44 Aileye Konut

Malatya- Hekimhan arasındaki hatta çalışan minibüs şoförleri, kendi güzergahlarının Malatya Güzelyurt seferlerini yapan minibüsler tarafından da kullanıldığını iddia ederek, Malatya Belediyesi önünde eylem yaptı. Kendilerinin belediyeye D4 belgesi için ödeme...