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Emeksiz’de Nevruz Kutlaması

Emeksiz’de Nevruz Kutlaması
  • 21.03.2018
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Bazı siyasi parti ve STK’lar 21 Mart Nevruz Bayramı’nı ortaklaşa düzenledikleri mitingle kutladı.

Emeksiz Caddesi 100.Yıl Kavşağı’nda düzenlenen mitingde  yapılan konuşmalarda, Nevruzun toplumun tüm kesimlerine barış ve huzur getirmesi dileğinde bulunuldu.

Mitinge katılan Emeğin Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan da konuşmasında, “Ülkemizde bir süreden beri iktidar savaş var gerekçesiyle vergi çıkarıyor, gösteri ve sendikal çalışmaları yasaklıyor” iddiasında bulunarak “ Aynı zamanda  nasıl iktidarda kalabilirim diye  seçime 1.5  yıl var olmasına rağmen seçim için kendine bir ortak buluyor ve adına ‘Cumhur’ diyor. Niye? Çünkü koltuklarını ve sandalyelerini nasıl sağlama alacaklarının hesapları yapılıyor.  Kendi bekalarını sanki ülke  bekasıymış gibi sunmaya çalışıyorlar. Onlar iktidardan düştüğü zaman  ülke  batacakmış. Göreceğiz batacak mı ülke onların iktidardan düştüklerinde”  dedi.

 Doğan, “Her konuda yerli ve milli  söylemini dilinden düşürmeyen   Erdoğan ve iktidarı, sıra işçilerin emekçilerin hakkına gelince milli değiller” diyerek şunları ifade etti:

“Şeker fabrikaları kapatılırken hiç de milli düşünülmüyor.  İçindeki işçiler ne olacak demiyor.   Tarlasında ekim yapan köylü ne olacak demiyor. Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) ’ e  maruz bırakacak  ülke  halkının sağlığı ne olacak demiyor. Buralara sıra gelince millilik yok.   Amerika şirketinin önünü acarken, ABD’ye dün de yaptığı gibi kafa tutarmış gibi yaptığı gibi kafa tutmuyor. Ekonomik olarak önlerini her konuda açıyor. Ama siyasi  alanda sanki kafa tutarmış gibi görünüyor. Bunun koca bir aldatma olduğunu en son 14 Şeker Fabrikası’nın kapatılmasıyla  ilgili yasa teklifi açığa çıkarmış oldu.”

 “Biz istiyoruz ki  hem ülkemizde demokrasi olsun, hem Ortadoğu’da  barış olsun, ülkemizde barış olsun  Kürt Halkı, Türk halkı diğer halklar  bütün halklar kardeşçe eşit olarak eşit haklara sahip olarak bir arada  yaşasın istiyoruz” diyen EMEP Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan konuşmasında daha sonra şunları belirtti:

“Onlarda biliyorlar ki hiç bir iktidar baki değil. Onlarda biliyorlar gideceklerini. Ama şunu açıkça ifade edelim. Klasik bir sözdür ama  gerçektir. ‘Her Gecenin Bir Sabahı, Her Kışın Bir Baharı Vardır’ her iktidarın da  sonu olacaktır.  Özgürlük kazanacak kardeşlik kazanacak,  barış kazanacak, onlar gidecek ve biz kazanacağız.”

Konuşmaların ardından davul-zurna eşliğinde halay çekilirken, bir de konser verildi ve etkinlik Nevruz Ateşi’nin yakılmasıyla sona erdi.

malatyahaber.com

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