‘Hiçbir Başkana Nasip Olmadı’
Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Genel Başkanı Hasan Meşeli, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarete ilişkin olarak belediyenin bülteni şöyle:
“Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Belediye Başkanı Ahmet Çakıra hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Belediye Başkanı Ahmet Çakırın Malatyanın yerel seçimler tarihinde büyük bir performans gösterdiğini ve halkın büyük bir teveccühüyle göreve geldiğini belirten Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, Başkan Çakırın 102 bin gibi büyük bir oyla Malatya Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.
Meşeli, Hiçbir belediye başkanımıza bu tezahür, sevgi ve muhabbet nasip olmadı. Bu sadece size nasip olmuştur. Malatyamıza güzel ve verimli hizmetler yapacağınıza inanıyoruz. Sizleri tebrik ediyoruz. Belediye Başkanlığınızın Malatyamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve misafir heyete teşekkür eden Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezi Vakfının birleştirici, kardeşlikten, barıştan yana tavırlar koyduğunu ve bunun da Malatya için büyük bir kazanç olduğunu söyledi.
Başkan Çakır, Malatya hepimizin ortak sevdası. Malatya halkı için birlikte omuz omuza vereceğiz. Hep birlikte Malatyaya neleri kazandırabiliriz, Malatyanın mevcut sorunlarını hızlı bir şekilde nasıl çözebiliriz? diye gecemizi gündüzümüze katarak çaba harcayacağız dedi.”