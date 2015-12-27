‘Hiçbir Başkana Nasip Olmadı’

Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Genel Başkanı Hasan Meşeli, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin olarak belediyenin bülteni şöyle:

“Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Belediye Başkanı Ahmet Çakıra hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Ahmet Çakırın Malatyanın yerel seçimler tarihinde büyük bir performans gösterdiğini ve halkın büyük bir teveccühüyle göreve geldiğini belirten Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, Başkan Çakırın 102 bin gibi büyük bir oyla Malatya Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.

Meşeli, Hiçbir belediye başkanımıza bu tezahür, sevgi ve muhabbet nasip olmadı. Bu sadece size nasip olmuştur. Malatyamıza güzel ve verimli hizmetler yapacağınıza inanıyoruz. Sizleri tebrik ediyoruz. Belediye Başkanlığınızın Malatyamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve misafir heyete teşekkür eden Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezi Vakfının birleştirici, kardeşlikten, barıştan yana tavırlar koyduğunu ve bunun da Malatya için büyük bir kazanç olduğunu söyledi.

Başkan Çakır, Malatya hepimizin ortak sevdası. Malatya halkı için birlikte omuz omuza vereceğiz. Hep birlikte Malatyaya neleri kazandırabiliriz, Malatyanın mevcut sorunlarını hızlı bir şekilde nasıl çözebiliriz? diye gecemizi gündüzümüze katarak çaba harcayacağız dedi.”