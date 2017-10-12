Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor, ligin dördüncü haftasında Pazar günü sahasında Tunceli ekibi 62 Pertek Spor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Ligde geride kalan 3 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik alarak 5 puan toplayan İnönü Üniversitesispor, ligin dördüncü haftasında Malatya’da grubun iddialı ekiplerinden 62 Pertek Spor ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk 2 haftasında beraber kaldıktan sonra üçüncü hafta deplasmanda Kahramanmaraş ekibi Erdağ İnşaat Dumlupınarspor’u 2-0 mağlup ederek, ilk 3 puanını alan kırmızı siyahlılar, sahasında 62 Pertek Spor’u mağlup ederek, iyi gidişi sürdürmek istiyor. Malatya ekibinde kart cezalısı Fatih Sakin dışında eksik bulunmuyor.

İnönü Üniversitesispor, Pazar günü 15.00’da Yeşiltepe 1 nolu sahada 62 Pertek Spor ile karşılaşacak.

İnönü Üniversitesispor’un teknik sorumlusu Murat Kurt, kağıt üzerinde kolay görünen Erdağ İnşaat Dumlupınarspor karşılaşmasında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

Grup’ta hiçbir karşılaşmanın kolay olmadığını dile getiren Kurt, “Kağıt üzerinde kolay görünen zor bir maç oynadık. Neticede hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Futbolcu kardeşlerimiz iyi mücadele etti. Pozisyon vermedik. Eksik kalmamıza rağmen arkadaşlarımız biraz daha efor sarf ettiler ve 2-0 galip geldik. Grup’ta ilk 2 hafta iyi oynamış ama galip gelememiştik. Üçüncü hafta deplasmanda önemli bir galibiyet aldık” diye konuştu.

Kurt, 62 Pertek Spor ile zorlu bir maç oynayacaklarını kaydederek, şunları söyledi:

“Sezon başı bir takım aksaklıklar yaşadık. Bu eksiklikleri gidermek için fiziksel anlamda biraz daha tempomuzu artırdık. İlerleyen haftalar için daha iyi olacağımız biliyorduk, öyle de oldu. Önümüzde zor bir maç var. İyi futbolculardan kurulu olan 62 Pertek Spor ile sahamızda karşılaşacağız. Belki de gurubun en iyi takımıyla oynayacağız. Oyuncuların bir kısmını da iyi tanıyoruz. Bizde elimizden geleni yapacağız. Hiçbir maç kolay değil. Bizde kolay lokma değiliz. Yeter ki mücadele edelim. Maç sonunda gülen taraf olmak istiyoruz.”

Kurt, oynadıkları 3 karşılaşmanın 2’sinde kırmızı kart gördüklerini hatırlatarak, “Bu disiplinsizlik değil, bir anlık gafletten. Oyuncularımızın dikkatli olması gerekiyor. Bu konuda uyarıda da bulunduk. Çünkü kadro derinliği açısından bütün oyunculara ihtiyacımız var” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi