

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da Kulüp Başkanı Ertan Mumcu, gelecek sezonun takımını oluşturma adına çalıştıklarını söyledi.



Mumcu, rehavete girecek bir pozisyonda olmadıklarını belirterek, sezon sonuna kadar önemli maçlar oynayacaklarını ve en iyi puanları toplamak istediklerini dile getirdi. Matematiksel olarak ligde bir an önce rahatlayacakları puana ulaşmak istediklerini ifade eden Mumcu, “Yeni Malatyaspor, ligin ikinci yarısına farklı bir ekiple başladı. Takımın içinde bulunduğu durum bunu gerektiriyordu. Tabi hiçbir şey bitmiş değil. Konum olarak bizi rehavete sokabilecek bir sıralamada değiliz” dedi.



Ligde kalan maçların kendileri adına büyük önem taşıdığına dikkat çeken Mumcu, “Bu sezon göreve geldiğimizde iddialı bir durumda değildik. Aldığımız galibiyetlerle biraz rahatladık ama matematiksel olarak rahat bir konumda değiliz. Her maç final havasında ve bizim için büyük önem taşıyor” diye konuştu.



Mumcu, gelecek sezonla ilgili planlarının olduğunu söyleyerek, “İnşallah önümüzdeki sezonun ekibini ve takım omurgasını oluşturma adına çalışmalarımız var. Bu konuyu takip eden bir ekibimiz bulunuyor” ifadelerini kullandı.

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