Hilmioğlu’na “Müebbet” İstemi

Ergenekon davasında Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, esasa ilişkin mütalaasında, eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ ve emekli Orgeneral Iğsız’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi için ağırlaştırılmış müebbet istedi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını okuyan Cumhuriyet Savcısı Mahmet Ali Pekgüzel, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, emekli Orgeneral Hasan Iğsız, Orgeneral Nusret Taşdeler’in de aralarında bulunduğu 10 sanığın TCK’nın 312/1’inci maddesi uyarınca, ”Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Bu sanıkların Terörle Mücadele Kanunu’nun 5’inci maddesi uyarınca da cezalandırılmasını talep eden Pekgüzel, Yargıtay içtihatlarına göre bu sanıkların terör örgütü yöneticiliğinden cezalandırılmasına yer olmadığını kaydetti.

Mehmet Ali Pekgüzel, tutuklu yargılanan emekli Orgeneral Hurşit Tolon ve gazeteci Tuncay Özkan’ın da aynı madde gereğince, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Gürüz, Perinçek ve Hilmioğlu için müebbet istemi

Savcı Pekgüzel, mütalaasında, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz için de TCK’nın 312/1 maddesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Pekgüzel, Perinçek’in Yargıtay içtihatlarına göre örgüt yöneticiliğinden cezalandırılmasına gerek görmedi.

Savcı Pekgüzel, tutuklu yargılanan eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu için de aynı madde uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Sedat Peker ve Ali Yasak’a hapis cezası

Savcı Pekgüzel, Sedat Peker, Semih Tufan Gülaltay, Mehmet Bora Perinçek, Ali Yasak, Emin Şirin, Güler Kömürcü Öztürk ve Tanju Güvendiren’in de bulunduğu 96 sanığın ”Ergenekon terör örgütüne üye olmak” suçundan 7.5 yıldan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Danıştay saldırısının failine 4 kez müebbet istedi

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, Danıştay saldırısının faili, tutuklu yargılanan Alparslan Aslan’ın da 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

5 sanığın dosyasının ayrılması istendi

Cumhuriyet savcıları Pekgüzel, Nihat Taşkın ve Murat Dalkuş tarafından dönüşümlü olarak sanıkların hukuki durumlarının okunduğu mütalaada, eski MİT görevlisi Özel Yılmaz’ın dosyasının MİT görevlileriyle ilgili çıkarılan yasa gereği izin alınması gerektiği gerekçesiyle ayrıldığı kaydedildi.

Mütalaada, bu nedenle Yılmaz hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığı belirtilerek, haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar Bedrettin Dalan, emekli Tümgeneral Mustafa Bakıcı, Turan Çömez, Emrah Gönenci ve Saipir Deblevidze’nin ise yakalanamadığı kaydedildi.

Bu nedenle firari olan bu 5 sanığın dosyasının ayrılması istenilen mütalaada, Danıştay dosyasın sanıkları Salih Kurter ve Süleyman Esen ile Ümraniye’deki gecekonduda ele geçirilen el bombalarının bulunduğu evde kiracı olarak kalan Ali Yiğit’in beraatine karar verilmesi öngörüldü.

Mütalaada, dava açıldıktan sonra yaşamanı yitiren İlhan Selçuk, Engin Aydın ve Murat Özkan’ın da dosyalarının ölüm nedeniyle ayrılması talep edildi.

Yine Adem Uzun ve Erdal İrten’in de beraati istenilen mütalaada, Ayhan Parlak ve Oğuzhan Arslan hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığı kaydedildi.