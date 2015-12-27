Hindistan’dan Nota
Şubat ayında Hindistana gitmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, valizini toplamadan geziye gölge düştü.
İstanbulda Afganistanın komşularının katılımıyla düzenlenen konferansa davet edilmediği gerekçesiyle Hindistanın Türkiyeyi protesto ettiği öğrenildi. İndian Express tarafından yayımlanan haberde Hindistanın, Pakistanın talebi üzerine dışlandığı sanıldığı kaydedildi. Hindistan hükümetinin Ankaranın reddinden rahatsız olduğu belirtildiği haberde Hindistanın, 25 Ocakta Rusyada düzenlenen Afganistan konferansına ve 28 Ocakta Afganistan ile ilgili olarak yapılacak Londra Konferansına ise davet edildiğine de dikkat çekildi.
Cumhurbaşkanı Gül, 9 Şubatta Hindistana gidecek. Gül, Hindistanın ardından Bangladeşe de resmi bir ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı 6 günlük ziyaretin ardından Türkiyeye dönecek. Gül, Cumhurbaşkanı sıfatıyla Hindistan ve Bangladeşi ilk defa resmi ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı 13 Şubatta Türkiyeye dönecek.
İki ülkeye 3er gün ayıran Güle kalabalık bir heyetin eşlik etmesi bekleniyor.
GÜL EV SAHİBİYDİ
Gülün ev sahipliğinde geçen Salı günü Çırağan Otelinde gerçekleşen Asyanın Kalbinde Dostluk ve İşbirliği Zirvesine Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile Afganistan Cumhurbaşkanı Hamit Karzai katıldı.