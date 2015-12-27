Hindistan’dan Nota

Şubat ayında Hindistana gitmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, valizini toplamadan geziye gölge düştü.

İstanbulda Afganistanın komşularının katılımıyla düzenlenen konferansa davet edilmediği gerekçesiyle Hindistanın Türkiyeyi protesto ettiği öğrenildi. İndian Express tarafından yayımlanan haberde Hindistanın, Pakistanın talebi üzerine dışlandığı sanıldığı kaydedildi. Hindistan hükümetinin Ankaranın reddinden rahatsız olduğu belirtildiği haberde Hindistanın, 25 Ocakta Rusyada düzenlenen Afganistan konferansına ve 28 Ocakta Afganistan ile ilgili olarak yapılacak Londra Konferansına ise davet edildiğine de dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Gül, 9 Şubatta Hindistana gidecek. Gül, Hindistanın ardından Bangladeşe de resmi bir ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı 6 günlük ziyaretin ardından Türkiyeye dönecek. Gül, Cumhurbaşkanı sıfatıyla Hindistan ve Bangladeşi ilk defa resmi ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı 13 Şubatta Türkiyeye dönecek.

İki ülkeye 3er gün ayıran Güle kalabalık bir heyetin eşlik etmesi bekleniyor.

GÜL EV SAHİBİYDİ

Gülün ev sahipliğinde geçen Salı günü Çırağan Otelinde gerçekleşen Asyanın Kalbinde Dostluk ve İşbirliği Zirvesine Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile Afganistan Cumhurbaşkanı Hamit Karzai katıldı.