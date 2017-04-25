Hindistan’ta Çatışma, 24 Polis Öldü

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Si-Ser işitme cihazları firması işbirliğinde, Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğüne üye olan işitme engelli vatandaşlara yönelik işitme testi yaptırıldı. İşitme testi ile ilgili olarak kısa bir bilgi...