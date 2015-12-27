Hırsız Şebekesine Baskın



Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 12 ayrı ilde 32 noktaya düzenlenen operasyonda haberleşme ve enerji nakil kablo hırsızlığını organize bir şekilde işleyen suç örgütü çökertildi. Operasyonda örgüt lideriyle birlikte toplam 7 kişi yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan planlı faaliyetler kapsamında Diyarbakır il merkezi ve ilçeleri, Malatya Arapgir, Sivas Divriği, Kars Sarıkamış, Erzurum Çat, Erzincan Kemaliye, Ardahan Göle, Gümüşhane Kelkit, Trabzon, Ordu, Rize İkizdere, Elazığ Maden, Alacakaya, il ve ilçelerinde 2005 ve 2012 yılları arasında haberleşme ve enerji nakil kablo hırsızlığını organize bir şekilde işleyen suç örgütüne yönelik Ergani ilçesi Değirmendere mevkiinde operasyon yapıldı.



Operasyonda; şüphelilerin haberleşme ve enerji nakil kablo hırsızlığını yaptıkları sırada kullandıkları bir otomobil ile 12 metre telefon kablosu ele geçirildi. Ayrıca operasyonda Diyarbakır’a bağlı on ayrı köyde 11 bin 550 metre ve 250 kilogram, Malatya’ya bağlı dört ayrı köyde bin 960 metre, Elazığ’a bağlı yedi ayrı köyde 10 bin 689 metre, Erzincan’a bağlı üç ayrı köyde 5 bin 158 metre, Erzurum’a bağlı bir köyde 2 ton, Ardahan’a bağlı bir köyde 1 ton 600 kilogram, Kars’a bağlı bir ilçede 1 ton 200 kilogram, Sivas’a bağlı bir ilçede 400 kilogram, Gümüşhane’ye bağlı bir ilçede 800 kilogram, Trabzon’a 700 kilogram, Ordu ve Rize İkizdere ilçesinde 500 kilogram telefon kablosunun kesilerek çalınması olaylarını gerçekleştirilen hırsızlık olayı olmak üzere toplam 32 olayla birlikte; 29 bin 357 metre ve 7 ton 450 kilogram ağırlığında telefon kablosu çalınması olayı aydınlatıldı.



Gözaltına alınan örgüt lideri R.B. ile birlikte 6 örgüt üyesi organize şekilde hırsızlık yapmak suçlamasıyla sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne konuldu.

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