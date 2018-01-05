Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı
Malatya’da 3 ayrı işyerine girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre; olay Niyazi Mısrı Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde 3 ayrı işyerine girilerek hırsızlık yapılması üzerine Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekiplerince çalışma yürütüldü.
Cadde üzerindeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda hırsızlık şüphelisi olarak S.K. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Sorgusunun ardından Adliyeye sevk edilen S.K. hakkında Sulh Ceza Mahkemesi’nce tutuklama kararı verildi.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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