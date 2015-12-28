Hırsızlık Şüphelisine Gözaltı

Eskimalatya’da mazot hırsızlığı olayına karıştığı iddiası ile 1 kişi gözaltına alınırken, olayda kullanılan bir otomobile ise el konuldu.

Olay, gece 24.00 sularında Eskimalatya’da yaşandı. Bir araçtan mazot hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri Eskimalatya’da ve il merkezinde verilen plaka üzerine araştırma yaptı.

Çevreyolu Battalgazi Kavşağı üzerinde Asayiş Şubesi ekipleri ile Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kartal marka otomobili durdurdu. Otomobil üzerinde yapılan incelemede mazot hırsızlığı olayına karıştığına dair deliller elde edilirken, otomobilde bulunan A.K. adlı genç ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyo