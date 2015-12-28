Hırsızlık Şüphelisine Gözaltı
Eskimalatya’da mazot hırsızlığı olayına karıştığı iddiası ile 1 kişi gözaltına alınırken, olayda kullanılan bir otomobile ise el konuldu.
Olay, gece 24.00 sularında Eskimalatya’da yaşandı. Bir araçtan mazot hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri Eskimalatya’da ve il merkezinde verilen plaka üzerine araştırma yaptı.
Çevreyolu Battalgazi Kavşağı üzerinde Asayiş Şubesi ekipleri ile Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kartal marka otomobili durdurdu. Otomobil üzerinde yapılan incelemede mazot hırsızlığı olayına karıştığına dair deliller elde edilirken, otomobilde bulunan A.K. adlı genç ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyo
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."