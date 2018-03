“Hızlı Tren Bizim Hakkımız”

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Malatya’ya hızlı trenin gelmesi demek, Elazığ’ı da etkileyecek, Adıyaman’ı da etkileyecek” dedi.

Milletvekili Ağbaba, beraberindeki partililerle birlikte Türk-İş Malatya Temsilcisi ve Demiryol-İş Sendikası Bölge Başkanı Nurettin Öndeş’i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Öndeş, Ağbaba’nın ziyareti için teşekkür ederek, “Malatya büyükşehir olmakla beraber siyasi misyonu da değişiyor. Gerek iktidar ve gerekse muhalefet sivil toplum kuruluşlarına bir önem veriyor. Benim arzu ve dileğim, bu önemin ve bu hassasiyetin devam etmesidir. Eğer bugün Malatya’ya hizmet gelecekse, ülkemizde bazı sorunlar çözülecekse sivil toplum kuruluşlarına önem verilmelidir” dedi.

Malatya’ya hızlı trenin gelmesini istediklerini belirten Ağbaba, “Ben muhalefet partisinin milletvekiliyim. Bunları söylemem gerekiyor ki iktidar partisi duysun ve gündeme gelsin. Hızlı tren konusunda Malatya haksızlığa uğruyor. Malatya’da adliyeler kapatıldı. Türkiye’de 144 tane adliye kapatıldı. Bunun 44 tanesi geri açıldı. Malatya’daki adliyeler açılmadı. Yanı başımızdaki Erzincan’da bizden küçük olması, nüfusunun az olması ve dosya sayısının az olmasına karşın, kapatılan adliyeleri tekrar açıldı. Niye? Maalesef Erzincan’ın Bakanı bu konuda bizden daha güçlü çıktı. Aynı şeyi tekrar demir yollarında yaşıyoruz. Sivas-Erzincan arasında hızlı tren hizmeti geliyor. Ulaştırma Bakanı, Erzincan-Ankara arası 2,5 saat olacak diyor. Baktığınız zaman biraz haksızlık var gibi gözüküyor. Tabi Erzincan ile Malatya’yı karşılaştıramazsınız. Hem nüfus olarak hem konum olarak Malatya ile Erzincan’ı karşılaştıramazsınız. Malatya doğunun batıya açıldığı bir kapı. Malatya’ya hızlı trenin gelmesi demek. Elazığ’ı da etkileyecek, Adıyaman’ı da etkileyecek. Bunu sıkça gündeme getirip, bunu talep etmeliyiz. Bu bizim hakkımız. Bizim burada kangren olmuş bir vagon onarım fabrikamız var. Bir sürü yatırım yapıldı ama Malatya’da tesisimiz hazır olduğu halde yapılmadı. Şimdi hızlı trenin Malatya’ya gelmesi, kimse kusura bakmasın bizim için bir bağış değil, bizim hakkımız. Eğer Erzincan’a yapıyorsan, Sivas’a yapıyorsan kusura bakma, Malatya bunu herkesten çok hak etmiş bir il. Malatya konumu ile bunu hak ediyor” ifadelerini kullandı.

Demiryol-İş Sendikası Malatya Bölge Başkanı Nurettin Öndeş ise hızlı tren konusunda, “Bizim düşüncemiz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu İç Anadolu’ya, İç Anadolu ile birlikte Ege’ye ve ayrıca Akdeniz’e ve diğer taraftan Karadeniz’e açılması açısında Sivas üzerinde Ankara’ya geçişimizde ekonomik olarak Malatya’ya bölgeye ekonomik olarak fazla bir katkı vereceğine şahsen inanmıyoruz. Şuanda Ankara-Kayseri hızlı tren projesi gündemde. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kayserili olması nedeniyle bu proje gizli tutuluyor. Kayseri üzerinden Malatya’ya gelişte Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için yeni bir hat yapılmalı. Şunda bile hızlı tren projesi Malatya’ya getirilse bile, yeni hat yapılacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için Kayseri üzerinden Malatya’ya yapılacak olan yeni tren hattı ekonomik olarak da büyük bir fayda getirecektir. Beylerderesi’ne viyadük yapıldı. Ancak bence yeterli olmadı. Demiryolları içinde Beylerderesine bir viyadük yapılmalı” ifadelerini kaydetti.

Ağbaba, “Kayseri üzerinden yeni bir hattın Malatya’ya getirilmesi bütün Doğu Anadolu Bölgesi’nin Batı’ya açılması açısında çok önemli. Hızlı tren hattının yeni yapılacak olması nedeniyle bunun düşünülmesi gerekiyor. Bu konuyu gündeme getireceğiz” diye konuştu.

NAKLİYATÇILAR SİTESİ’NDE..

Beraberindeki partili yöneticilerle birlikte Nakliyatçılar Sitesi’ne giden Milletvekili Ağbaba’ya nakliyatçılar ve kamyoncular karşılaştıkları ve yaşadıkları sorunları anlattı.

Nakliyatçılar Derneği Başkanı Eyüp Tabaş, Malatya Belediyesi’ne ait olan sitede çok sayıda sorunla karşılaşmalarına rağmen, belediyenin sorunları çözmekten kaçındığını ve bu konuda muhatap bulamamaktan yakındı.

Tabaş, site içinde sosyal tesis olmaması nedeniyle gelen kamyoncu ve nakliyatçıların lavabo ve banyo ihtiyacını gideremediğini, kamyonların park alanının düzenlenmediğini, güvenlik sorunu yaşadıklarını, ışıklandırma konusunda problemlerinin bulunduğunu aktardı. Nakliyatçılar Sitesi’ne kamyoncu ve nakliyecilerin yaralanabilmesi için tamirci ve sektörel işyerlerinin bulunması gerektiğini ve bu konuda da önemli sorunlarının bulunduğunu anlatan Eyüp Tabaş, “Belediye’nin site içinde hiçbir faaliyeti yoktur. Bir tane ampul bile değiştirtemiyoruz. Belediyede kendimize muhatap bulamıyoruz. Bizi hesaba almıyorlar” iddiasını ileri sürdü.

Bazı esnaflar, sitenin yapılmasından bu yana 4 tane belediye başkanı değiştiğini, ancak sitedeki eksikliklerin tamamlanamadığını kaydederek, Malatya’nın vitrini olan sitenin problemlerinin çözülmediğini kaydetti.

Bazı nakliyatçılar, lojistik firmalara verilen imkanların kendilerine verilmediğini ve haksız rekabetle karşı karşıya bulunduklarını belirttiler. K belgeleri konusunda ve fiyatlarının yüksekliği nedeniyle de önemli sorunlarının bulunduğunu aktaran nakliyatçılar, kamyonlara getirilen 20 yaş sınırı nedeniyle de çok önemli problemlerinin bulunduğunu anlattı.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Milletvekili Ağbaba, “Hep beraber birlik içinde olursanız, yaşadığınız sorunlar çözülür. Ben elimden geleni yapacağım. Belediye Başkanımıza da bu sorunları aktaracağım. Burada Belediye’nin hizmet vermesi lazım. Sosyal tesislerin olmamasını, yangın tertibatının olmamasını, asfaltının olmamasını gündeme getireceğiz. İki sorun var. Birincisi bütün Türkiye’nin sadece kamyoncunu değil, mahalle bakkalının da karşı karşıya kaldığı küçük esnafında karşı karşıya kaldığı bir sorun var. Maalesef Türkiye’nin son 15 yıldan beri yaşadığı problemlerden birisi bu. Nedir bu? Alışveriş merkezleri dediğimiz, büyük kurumların desteklendiği, küçük esnafın yok edildiği bir sistem. Burada da lojistik firmalarının desteklenerek buradaki şoför esnafı bitiriliyor. Aynen alışveriş merkezleri gibi. Maalesef bunların bulundukları ilin ekonomisine de bir katkısı yoktur. Şimdi 15 yıldan beri böyle bir mantık başladı. Ben buna terör diyorum. Sadece insanları öldürmekle terör olmuyor, ben buna ekonomik terör diyorum. Her gelişi güzel yere alışveriş merkezi yapılıyor, her gelişi güzel yere lojistik firmasına destek veriliyor. Şimdi buradaki her şoför en az bir ev geçindiriyor, muavini var, tamircisi ver, lastikçisi var, bunları ben biliyorum, çünkü benim babamda kamyonculuk yaptı. Seni öcü olarak görüyor, çalışma git lojistik firmasında şoförlük yap diyor. Şimdi bunu tekrar tekrar dile getirmek lazım. Biz dile getiriyoruz, ama sizlerinde sesinizi yükseltmesi gerekiyor. Nakliyatçılar Sitesi’nde mutlaka sosyal tesisler biran önce yapılmalı” ifadelerini kullandı.

Nakliyatçılar Sitesi’ndeki kamyon garajını inceleyen Ağbaba, gördüğü manzaraya tepki göstererek, “Büyükşehire böyle bir garaj yakışır mı? Tuvaleti yok, lavabo yok. Büyükşehir lafla olunmaz. Büyükşehir dediğin, büyükşehire yakışan hizmetlerle olur. Böyle büyükşehir olunmaz, böyle büyük köy olunur. Buradaki manzara 40 yıl önceki halimizden daha kötü. Belediye buraya küçük bir bütçe ile güzel bir tesis yapabilir. Büyükşehir reklam vererek, teşekkür etmekle olmuyor” değerlendirmesini yaptı.

Ağbaba, nakliyatçı ve kamyoncuların yerel ve ulusal anlamdaki sorunlarının çözümü için kendisine iletilen talepleri takip edeceğini ifade etti.